El UCAM Murcia está a solo tres días de disputar su último encuentro de la temporada. Será este domingo cuando dispute la vuelta de la final de los play off de ascenso a Primera RFEF. Una eliminatoria ante el Atlético de Madrid B, que está abierta para ambos equipos, ya que empataron en la ida en Murcia. Mario Abenza, centrocampista del conjunto universitario, ha hecho un análisis de la temporada y sus sensaciones de cara a este último partido.

El UCAM Murcia viene en un gran momento, no solo por haber conseguido llegar al partido de vuelta con un buen resultado, y haber disputado un gran encuentro en la ida, sino que los universitarios llegan después de haber remontado en la ronda anterior al Peña Deportiva. Por ello, para Abenza «las sensaciones son positivas». «Estamos a 90 o 120 minutos de lograr el objetivo por el que todos estamos aquí y estamos muy ilusionados y motivados», añadía el centrocampista universitario.

Cuando se realizó el sorteo para saber los emparejamientos de la final de los play off, de nuevo el UCAM Murcia no salió como favorito, como ya le pasó en la eliminatoria anterior contra al Peña Deportiva. Las balanza se declinaba más hacia el lado de los madrileños, pero en la ida no se vio tanta superioridad, y los universitarios plantaron cara, y se marcharon con las sensaciones de que se merecían haberse llevado la victoria. «Nos sentimos fuertes, y más, después del encuentro en casa, que estuvo muy igualado, y donde nos merecimos la victoria, creemos que podemos contrarrestarles bien y estamos confiados y con muchas ganas», explicaba Mario Abenza en una entrevista con este diario.

Pese al buen juego y las buenas sensaciones que tiene el UCAM Murcia, cuentan con un factor en su contra. En caso de empate, el partido se marchará a la prórroga, pero si al concluir el tiempo extra, el encuentro sigue con tablas en el marcador, no habrá penaltis, y se llevará la final el mejor clasificado en la temporada regular, que en este caso es el Atlético de Madrid B, que quedó segundo de su grupo. «Es una presión extra añadida, pero no podemos hacer nada, jugamos con eso en contra, pero tenemos que hacer nuestro juego», añadió.

Los azul y dorados están a un solo partido a la categoría de la cual descendieron el pasado curso. De la plantilla que bajó de categoría, tan solo sigue el propio Mario Abenza, que no dudó en seguir formando parte de las filas universitarias. «El descenso fue un palo muy duro, pero yo quería revertir la situación, y hacerlo en un año, y ahora me encuentro a un partido de lograrlo», comentó.

En este tipo de partidos, muchas veces, no solo es la calidad lo que hace ser superiores un equipo de otro, sino que la experiencia también es un factor clave para saber llevar estas situaciones de tanta presión. En el conjunto universitario son varios los jugadores que han disputado play off, y que han jugado en categorías superiores, como Javi Moreno, o el propio Abenza, que jugó en Segunda División con el Almería. «Se nota la exigencia en categorías altas, pero en Segunda RFEF, hay muy buenos jugadores, y hay muy buenos partidos, pero es verdad que esa experiencia se nota, sobre todo en el físico», añadió el centrocampista del UCAM Murcia.

Echando la vista para atrás, el UCAM Murcia no ha tenido un año tranquilo, más bien lleno de altibajos, con una primera ida de temporada bastante irregular, estando en puestos casi de descenso, y además con cambios en el banquillo, ya que esta campaña, han pasado 3 entrenadores distintos por la entidad universitaria. «Tuvimos una ida bastante irregular, pero en la vuelta conseguimos conectar con una dinámica más regular, y fuimos escalando puestos poco a poco hasta conseguir meternos a los play off», afirmó.

No hay discusión en que la llegada de Víctor Cea, consiguió dar con la tecla para que los buenos resultados llegasen a la casa del UCAM Murcia y que les diese ese pequeño empujón para colarse en la fase de promoción de ascenso a Primera RFEF. «Encajamos varios empates consecutivos, intentaron dar con la tecla con este cambio y acertaron, después de su llegada, vino una buena racha de resultados, y les salió bien la jugada», comentó Mario Abenza.

Un partido, tan solo 90 minutos, más una posible prórroga, si la hubiese, separan al conjunto universitario de lograr un ascenso más, y volver a estar otra temporada más en 1ªRFEF. «Todos los días de esta semana, los compañeros y yo, soñamos y creemos en el ascenso, y esperemos que sea así este fin de semana», concluyó Mario Abenza.