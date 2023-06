Sito Alonso afrontará su sexta temporada al frente del banquillo del UCAM Murcia CB con el objetivo de insistir en mantenerse en la pelea por las cotas más altas al finalizar las dos últimas temporadas con opciones hasta la última jornada por entrar en el play off de la Liga Endesa. «Hay muchas cosas por hacer juntos», remarcaba ayer el entrenador madrileño tras su llegada en 2019 y continuar una campaña más al frente del banquillo del Palacio.

El UCAM es consciente de sus limitaciones, sobre todo a nivel presupuestario, pero intentará continuar en la línea marcada hasta ahora. Antes de afrontar el nuevo curso el club ya ha hecho balance del ejercicio recién finalizado y es consciente de lo que necesita para, al menos, repetir el último balance, donde deberá compaginar de nuevo el calendario de la ACB con el de la Basketball Champions League tras alcanzar la novena plaza. El UCAM es consciente de que la competición europea no debe hacerle perder el foco del campeonato doméstico, por lo que para esta etapa tratará de firmar en el mercado jugadores que cuenten con experiencia en la ACB y puedan elevar un poco más el tono físico del plantel.

«Me gustaría que la plantilla fuese un poquito más física. No es que no tuviéramos físico el año pasado, si no que el jugador más físico abandonó el club a mitad de temporada y esa ausencia nos hizo sufrir de manera notable. Tuvimos que mover y rotar posiciones que no contábamos. Los jugadores físicos que teníamos no pudieron demostrar esa capacidad, y me gustaría que la próxima temporada fuera un poquito más porque hacia eso también va la liga», explicó ayer Sito Alonso ante los medios de comunicación tras renovar su compromiso hasta junio de 2024.

En esta misma línea, el técnico universitario también expresó su deseo de poder contar con jugadores algo más experimentados en la ACB. Sobre todo al tener que contar de nuevo con un plantel con cinco jugadores de cupo de formación, requisito necesiario para disputar la Champions League. «Cuantos más jugadores tengamos de estas características, mejor. Parece que no tiene importancia, pero la tiene. Es un condicionante porque existe más presión para el jugador que en otras ligas, el scouting, el arbitraje... el tener muchos jugadores que conozcan todo eso es importante. Aunque tampoco se puede renunciar a la calidad», dijo Sito Alonso y añadió que «a veces alguien tiene un nivel tan alto que le puedes decir que no por no conocer la ACB y hay que hacer excepciones. Pero no solo vale con entender la liga, también tienen que demostrar un compromiso con el club, porque eso a veces es más importante».

Aludiendo al mercado de fichajes, señaló que el UCAM se encuentra ante «un verano complicado, porque la Liga Endesa ya no es tan atractiva para algunos jugadores por los contratos que se ofrecen en otros países», pero se mostró seguro de que harán «una buena plantilla, competitiva y más física» y añadió que les gustan «los retos».