Todavía no es oficial. Pero el Barça ya asume que Leo Messi no volverá. Después de meses de complejas negociaciones que no llevaban a ningún pacto final, el astro argentino apunta ahora al Inter de Miami de la MLS estadounidense (Major League Soccer), descartando así la posibilidad de su retorno al club azulgrana y espantando, al mismo tiempo, la propuesta multimillonaria de Arabia Saudí.

El viaje a Estados Unidos, que aún no ha sido certificado oficialmente por el jugador, le emparenta con la historia de otras grandes estrellas del pasado. Cruyff, Pelé y Beckenbauer, entre otros, también emprendieron esa ruta hacia Estados Unidos. Una ruta que ahora podría repetir Messi, que abandona el Paris SG en una decisión, que según ha revelado el periodista Miguel Rico, ya conoce el Barça. Messi ha comunicado al Barça que no vuelve. Jugará en el Inter de Miami — Miguel Rico (@MigRico) 7 de junio de 2023 Laporta no tenía margen de maniobra, limitado como estaba por el fair play salarial. Y Xavi, que había abanderado con optimismo el retorno de Messi al Barça, se quedará sin poder dirigir al jugador en el exilio de Montjuïc. Pero como reconoció el propio técnico azulgrana era Leo quien "tenía la sarten por el mango". Y ha elegido. Se marcharía Messi a Estados Unidos sin descartar que ahí se pueda reencontrar con Sergio Busquets, quien abandonó el Camp Nou tras estar 15 años en el primer equipo. Allí, en Miami, le espera un proyecto que va mucho más allá de lo deportivo porque confluyen también intereses comerciales porque la franquicia estadounidense le ofrece otras vías para aumentar su salario.