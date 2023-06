Abre la puerta el propio Leo Messi de su casa en París. El jugador argentino está casi de mudanza pues abandona este fin de semana la ciudad francesa tras acabar la temporada con el PSG y tras decidir, en las últimas horas, qué camino emprenderá su carrera deportiva. En una entrevista conjunta con SPORT, del grupo Prensa Ibérica, y Mundo Deportivo, únicos medios que han tenido la suerte de conocer de su propia voz el resultado de su elección y el porqué, Leo anuncia que no regresará a Barcelona y que jugará los próximos dos años en Miami.

¿Cómo se encuentra Leo Messi?

La verdad es que bien. Ya se ha acabado la temporada, un año que ha sido atípico por haber jugado el mundial de por medio. Y bueno, eso hizo que sea todo diferente. Pero, bueno, ahora ya estoy pensando en los partidos con la selección y en la vacaciones.

Acaba la temporada y deja París con unos números que no han sido malos. ¿Qué balance hace?

Bueno, con sensaciones encontradas. La verdad es que el primer año fue muy, muy, difícil, como ya lo dije en alguna ocasión, por diferentes motivos. La primera parte de la temporada fue muy bien, me sentí muy cómodo en el club, en la ciudad, con mi familia. En el medio estuvo el Mundial y creo que el Mundial marcó un poco a todos los equipos. Condicionó mucho la segunda parte de la temporada. Esperaba acabar de otra forma. Han sido dos años que han sido difíciles... para mí pero ya quedaron atrás.

Hemos venido también a hablar del Barça. ¿Lo ha echado de menos?

Sí, obviamente que sí, que le extrañé. Y más al inicio, cuando acá el primer año para mí fue tan difícil. Después de la salida, de cómo fue todo, obviamente que, que lo seguía, que miraba los partidos y siempre, siempre añoraba el recuerdo y el poder estar por estar ahí.

Dice que ha estado siguiendo los partidos. Supongo que se alegró como un culé más cuando ganaron la liga. ¿Es así?

Sí, obvio que sí. Lo seguí todo el año y quería que el Barça ganase el campeonato, como todos los hinchas de Barcelona. E incluso el primer año también, hablaba bastante con Xavi tras algunos partidos. Le seguía de cerca.

¿Y respecto a la posibilidad de volver, ha tomado alguna decisión?

Sí, la verdad es que sí. Tenía muchas ganas, mucha ilusión por volver. Pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve... no quería volver a pasar otra vez por la misma situación y tener que esperar a ver qué iba a pasar. No quería dejar mi futuro en manos de otros. De alguna manera, quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia. Si bien escuché que se decía que la Liga había aceptado todo y que estaba todo bien para para que volviera... todavía faltaba muchísimas otras cosas. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por por eso, ni hacerme cargo o tener algo que ver con con todo eso.

¿...?

Durante mi carrera en el Barcelona ya se me acusó de de muchísimas cosas que no eran ciertas y ya estaba un poco cansado. No quería pasar por todo eso otra vez. Y bueno, cuando me tuve que ir ya dijeron también que Laliga lo había aceptado todo, pero al final no se pudo hacer.Tenía el miedo que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida como pasó entonces: Que me tuve que venir acá a París, a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Quería tomar mi propia decisión. Por eso no se dio mi vuelta del Barça.

Contra lo que le pedía su corazón...

Me hubiese encantado volver. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía, recién tuve dos años en los que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve ese mes fue espectacular para mi en el que ganamos el mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí y quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrutar de mi familia, de mis hijos, del día... Por eso no se dio lo de Barcelona.

De todos esos motivos, ¿Cuál es el que más ha pesado en la decisión?

Tener mi propia decisión y no verme obligado a esperar otra vez, con el riesgo que podía llegar a pasar lo mismo que ocurrió hace dos años. Como te decía, el querer también, ya después de haber de haber conseguido todo y el Mundial que tanto deseaba, buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad.

Su familia tiene un peso importante en sus decisiones y hay promesas pendientes con sus hijos. ¿Cómo lo asumen?

La verdad es que mi familia estaba muy, muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos ilusiones porque la realidad era que todavía no sabíamos que podía pasar. Pero, obviamente, que yo estaba con muchas ganas de de devolver. Nunca, nunca, nos quisimos ir ahí. Fue muy, muy, difícil, pero la familia me apoya y es un adecisión coral, no solo mía. También están contentos si bien tristes también por irse, porque les me costó al principio, pero ahora están más que adaptados a París. Tienen a sus amigos en el colegio y les duele también separarse de todo eso, pero ya son grandes, sobretodo Tiago que entiende la situación. Está feliz de lo que se va a venir.

Desde el club, diferentes estamentos han dicho que básicamente su regreso dependía de usted. Incluso en un 99% dijo Xavi, que usted tenía la sartén por el mango, pero en paralelo es verdad que faltaba algo. ¿Cómo la vivido?

Bueno, escuchaba un poco de de todo lo que se decía, a lo que lo que iba saliendo, a lo que dijo Xavi, pero era un poco lo que decía recién. También la Liga había había dado la OK, pero tampoco es real que la decisión sea mía porque todavía faltan muchas cosas. Se preveía un verano largo que no quiero volver a pasar por lo que lo que ya pasé. Preferí tomar la decisión de terminar con esto, estar tranquilo y pensar en mi futuro, ya planeando lo que lo que sé que va a ser posible.

¿Se ha sentido presionado por todas las informaciones que llegaban de Barcelona y de lo que se decía?

No, no, no, porque la verdad es que salía tantas cosas y no sé de dónde salía, pero hubo muchísimas filtraciones, noticia que bueno, incluso o hubo periodistas que me pusieron en otro lado, me confirmaron en Arabia, en Barcelona lo daban por hecho y al otro día cambiaban la versión. Se dio mucho de eso, así que intentaba de pensar en lo que yo sabía, en lo que yo sentía y manejarme con eso y no en lo que en lo que se decía.

¿Cómo afectado en su decisión lo que sucedió hace dos años, en 2021, cuando regresaba de Ibiza, con la familia, casi de la playa, para firmar su renovación y de golpe y porrazo se vio que no podía ser, que le decían del club que no podía ser y tenía que buscarse otro club y desarraigar a tu familia de Barcelona?

Fue durísimo, durísimo y uno de los motivo, como recién expliqué, era no volver a pasar por todo eso. Fue una etapa muy fea. Nosotros llegábamos con la ilusión de cada año de volver a arrancar y a entrenar, los nenes con su colegio, con sus amigos, con su rutina... Cuando estaba todo para firmar, de la noche a la mañana no se pudo hacer. Entonces, me comunican que que no es posible, que me tengo que ir del club y nos tocó empezar a correr y buscar el equipo, tomar una decisión a la apurada y pasar por todo lo que pasamos, que fue duro.

Estos dos años aquí en París en los que dice que no ha estado muy a gusto, ¿han acabado afectando de alguna forma la decisión final que ha tomado?

Un poco, sí, un poco sí, porque como decía recién, la verdad es que fueron dos años donde donde yo no era feliz, donde yo no disfrutaba y eso me afectaba a mi vida familiar, donde me perdía muchas cosas de mis hijos, del cole. Yo en Barcelona los llevaba, lo iba a buscar. Acá lo hice mucho menos que en Barcelona o en el compartir actividades con ellos. Un poco mi decisión pasa por ahí también, por el volver a, entre comillas, reencontrarme con con mi familia, con mis hijos y que disfrutar del día a día. Como dije antes, gracias a Dios tuve la suerte de no haber conseguido todo en el fútbol y hoy, hoy miro más allá de lo deportivo, que también obviamente me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar y el bienestar

Hablemos del presidente Laporta, de Xavi. ¿Ellos te contactaron, hubo diálogo con ellos en todo este proceso?

En realidad con el presidente Laporta hablé muy poquito. En estos dos años hemos hablado una o dos veces, como mucho. Con Xavi sí que tengo mucha comunicación. Desde siempre, pero desde que llegó al club mucho más. Hablábamos muy seguido. Y también hablamos de la posibilidad de que yo pudiese volver. Y estábamos muy ilusionados. Cuando salió todo, una de las primeras cosas que hice fue preguntarle si realmente quería que volviese y si pensaba que iba a ser bueno para el equipo o para él. Y bueno, nos manteníamos en comunicación.

Durante estos todos estos últimos meses en los que había la posibilidad de volver, su nombre era coreado al minuto 10 de los partidos o en el concierto de Coldplay, por ejemplo. ¿Qué sentía?

Era hermoso y lo disfrutaba. Me fuí de una manera rara. Me hubiera gustado despedirme como lo hizo ahora Busi o Jordi o Xavi e Iniesta en su momento. Me hubiera gustado irme de esa manera, haberme despedido de la gente. Si bien era un momento diferente por la pandemia y no había gente en el estadio, me hubiera gustado decir adiós con gente y poder haber disfrutado del último día. Por eso veía con mucha felicidad volver a escuchar mi nombre en el Camp Nou o en Barcelona, más allá de que siempre sé que el cariño está siempre ahí, es mutuo. Era una sensación extraña escucharlo en el Camp Nou y no estar yo ahí.

En todo el proceso este, hasta qué punto ha sido importante el tema económico en su decisión e incluso se ha comentado que hubiera podido jugar gratis en el Barcelona. ¿Es cierto?

Lo económico nunca fue un problema para mí, ni un obstáculo en nada. Ni llegamos a hablar del contrato. Se pasó una propuesta, pero no fue una propuesta formal, escrita, firmada porque todavía no había nada y no sabíamos si se iba a poder hacer o no. Era la intención, pero no podíamos adelantar nada. Incluso no hablamos de dinero formalmente. Pero si hubiese sido una cuestión de dinero me hubiera ido a Arabia o a otro lado, donde me ofrecían muchísimo dinero. Mi decisión pasa por otro lado y no por dinero.

¿Se creía los mensajes que iban llegando de Barcelona? ¿Las filtraciones que hacía el club? ¿Como lo viviste?

Bueno, si bien estaba ilusionado y tenía muchas ganas y aceptaba los mensajes con las filtraciones con ilusión cuando era positiva, tampoco me hacía mucha ilusión porque no sabía realmente lo que iba a pasar y siempre recordando y volviendo a repetir lo que lo que me había pasado. El decirle a mi familia a mis hijos que íbamos a volver a Barcelona y luego decirles que no se podía. Estaba pendiente, pero tranquilo.

¿Usted cree que el Barcelona ha hecho todo lo posible para conseguir su fichaje?

No sé. Sinceramente, no lo sé. Yo sabía lo que hablaba con Xavi. Ahora, por lo que se dice, habían conseguido el permiso de la liga para hacerlo... Pero ya te digo, no era solo eso, faltan muchas cosas. El club, hoy por hoy, no está en condiciones de afirmarme 100% de que podía volver y es entendible con la sensación de que está pasando. Y bueno, así lo así lo viví y así lo tomé.

Por lo que ha pasado ahora y lo que pasó hace casi dos años, ¿cree que tiene a gente que no le quiere mucho dentro del club o que su presencia les podría suponer un problema? ¿Y que hay gente que no quiere que vuelva?

No sé. Habrá gente que no quiere que vuelva o que no quería que me quedase cuando me tuve que ir, como otra mucha gente sí me quiere y desea que vuelva como manifestaron y lo hicieron público. Seguramente va a haber gente de la junta que no quiere que que vuelva o crea que no sea bueno para el club que yo regrese o en su momento que yo continuase continúa en el Barcelona.

Desde que se fue, el Barça ha ido haciendo fichajes. Poco después de lo suyo, fichó a Ferran Torres por 55 millones. ¿Cómo lo ha llevado todo esto? ¿Le ha parecido extraño?

Bueno, no sé, al principio yo estaba en un momento donde estaba muy dolido por mi salida, por cómo se ha seguido y en ese momento sí que me daba un poco de bronca que no me haya podido quedar y al mismo tiempo, al poco, al poco tiempo se están haciendo movimientos. Pero sí se hizo porque el club en ese momento lo podía hacer. Con el paso de estos dos años, lo entendí y lo asimilé y no le doy, no le doy más vuelta. Si se dieron las cosas así porque en ese momento se tenían que dar de de esa manera y ya está.

Escribió Ernest Folch que lo suyo con el Barça es una herida abierta que no cesa de sangrar. ¿Lo ve así?, ¿lo siente así?

Y un poco sí, un poco sí, un poco porque no me despedí de la gente como me hubiese gustado y como creo que me merecía, como también lo merecía los jugadores que nombré al principio. Me hubiera gustado irme de esa manera. Por otro lado también había quedado un runrún feo y rodeando como que yo había sido el malo de la película y eso tampoco me me gustaba mucho porque no había sido así. Por eso sí me gustaría, en algún momento, llegar a tener una despedida de verdad con la gente que que tanto vivimos, que tanto disfrutábamos, que padecimos también. Pero fueron muchísimos años juntos. Y me gustaría despedirme como lo siento.

Y hablando de esta herida...¿Le gustaría volver algún día al Barça o ser secretario técnico o embajador?

Sí, obviamente sí. Siempre me gustaría estar cerca de el club. Es más, voy a vivir en Barcelona. Eso es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer y mis hijos. Ojalá. No sé en qué momento, de qué, ni cuándo, pero ojalá pueda volver algún día a aportar algo y ayudar porque es un club que amo. Tuve el cariño de la gente durante toda mi carrera y me gustaría estar otra vez.

Supongo que todo este proceso lo ha vivido también con un poco de ansiedad por ver cómo se desarrollaba todo. ¿Hay algo que le haya dolido en especial o que piensa... joder, esto se lo podían haber ahorrado?

No, no, como decía antes, salieron tantas cosas, se filtraron tantas cosas, tantas mentiras ... Pero bueno, yo no puedo tampoco salir a desmentir cada cosa que se dice. Por ahí veo que que hay mucho periodista que dice muchas mentiras y queda retratado y no pasa nada. Al día siguiente vuelve a decir otra mentira y no pasa nada. Y creo que que sí, que hubo muchas cosas que que me molestaron. Por ejemplo, cuando dese refería a mi familia diciendo que mi papá llamó a la liga para ver si era verdad. O que uno a mis hijos le había pasado mal, cuando es todo lo contrario. Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que no tienen nada que ver...

Y luego, por último, la otra pregunta clave tras saber que no volverá al Barcelona, ¿hacia dónde se encaminan sus pasos?¿Arabia? ¿Miami?

Tomé la decisión que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al 100% o falta alguna cosa, pero bueno, decidimos continuar el camino allí.

Esto es nuevo... ¿Se lleva a Busquets? ¿A Alba?

Es otra de las cosas que dijeron, que me iba con Busi y Jordi a Arabia, que lo teníamos todo arreglado. Cada uno mira por su futuro. Yo obviamente que estaba pendiente de ellos, de que iban a hacer, pero, pero nunca ningún momento nos pusimos de acuerdo para ir juntos a ningún lado. Yo tomé mi decisión por mi y no sé que van a hacer ellos. Lo mío fue un poco pensando en todo lo que lo que hablamos durante toda esta entrevista. Y no, no tengo armado nada con nadie.

¿Esto es irse del foco, como dice usted?

Sí. Irme de Europa. La verdad es que tuve ofertas de otro equipo europeo, pero ni siquiera la evalué porque en Europa mi idea solo era irme al Barcelona. Tras ganar el Mundial y no poder ir al Barça, tocaba ir a la Liga de Estados Unidos para vivir el fútbol de otra manera y disfrutar más del día a día. Obviamente con la misma responsabilidad y ganas de querer ganar y de hacrelas cosas bien siempre. Pero con más tranquilidad.