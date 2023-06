El canario José Sebastián Vera Palmés, que militó en el Real Murcia durante cinco temporadas en la década de los setenta, ha fallecido a los 76 años de edad en el Puerto de Santa María tras sufrir una infarto hace unos meses del que no ha podido recuperarse. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 25 de marzo de 1947, un gol suyo de penalti en el Santiago Bernabéu con el equipo grana en la campaña 73-74 inspiró una célebre película, 'Jenaro, el de los 14, de Alfredo Landa.

Vera Palmés inició su carrera deportiva en las categorías inferiores de la UD Las Palmas para en la campaña 70-71 coger las maletas e incorporarse al Xerez tras no haber podido debutar con la primera plantilla del club de su tierra natal. Después estuvo en el Cacereño, donde su entrenador, Mendieta, le recomendó para el Real Murcia, que le fichó en la 72-73, logrando el ascenso como campeón de Segunda División con 12 goles del canario. "Había jugado en equipos de la cantera de la UD Las Palmas hasta que decidí marcharme a la Península porque veía que aquí no me llegaba la oportunidad en el primer equipo, que era mi mayor ilusión. Fiché primero por el Jerez y posteriormente con el Cacereño. Mendieta, mi entrenador en Cáceres, le habló de mí al Real Murcia. Los dos clubes se pusieron de acuerdo y cerraron mi traspaso. Firmé por cinco temporadas", recordaba Vera Palmés en una entrevista que publicó el Real Murcia a través de sus medios oficiales.

El famoso gol

El siguiente curso, con Felipe Mesones de entrenador, el Real Murcia militó en Primera División y fue cuando logró el histórico gol. "Era la tercera jornada y nos plantamos en Madrid. Resistimos bien. Llegamos a los últimos minutos de partido perdiendo 1-0, por un gol de Óscar Pinino Más, cuando a Juárez le hicieron un penalti. El encargado de lanzarlos era Casco, pero por lesión se había tenido que retirar. Me tocó a mí y aunque el primer disparo lo despejó García Remón me llegó el rechace y marqué. Era el 1-1 con el que acabó el partido", explicaba el canario, quien demostró una gran sangre fría en ese lance del choque. La película que protagonizó Alfrendo Landa en el papel de Jenaro reocogió el penalti lanzado por Vera Palmés, que afectaba a la quiniela del protagonista. En el momento del lanzamiento se fue la luz en el pueblo y hasta el día siguiente nadie conoció si había sido gol.

La retirada

Su última campaña en Murcia fue la 76-77, pero no llegó a jugar por una lesión que sufrió en San Sebastián al final del anterior curso. Entonces decidió retirarse y trasladó su domicilio al Puerto de Santa María. "Arrastraba una lesión que me había producido en San Sebastián la última temporada que jugamos en Primera en un desgraciado choque con nuestro portero Elting. No rendía al mismo nivel. Por eso al final de esa temporada y aunque tenía algunas ofertas decidí retirarme", recordaba.