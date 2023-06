Carlos Alcaraz Garfia ha avanzado hasta ahora con paso firme en Roland Garros. Sólo ha cedido un set en todo el torneo y ya está a dos partidos de plantarse en la final. La carrera hacia el segundo Grand Slam de su carrera va viento en popa. Pero cuidado, que llegan curvas. La primera se llama Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, un viejo conocido, el primer ‘top 5’ al que derrotó el murciano en su carrera deportiva. Fue en septiembre de 2021. El de El Palmar era prácticamente un desconocido para el gran público. Pero en el Abierto de Estados Unidos, el mismo que un año después ganó, salió del ‘anonimato’ ganando al entonces número 3 en tercera ronda en un partido épico que se resolvió en el quinto set.

Hoy, en un partido que no comenzará antes de las ocho y media en la pista central y que se podrá seguir por DAZN, Movistar y Eurosport, se volverán a ver las caras después del duelo entre Novak Djokovic y Karen Khachanov, de donde saldrá el rival de uno de los dos en las semifinales del viernes. Este mismo año ya se enfrentaron en la final del Conde de Godó que ganó Alcaraz. El partido no tuvo mucha historia. Fue un monólogo del murciano, quien ante Lorenzo Musetti, en octavos de final, desarrolló un tenis al alcance hoy en día de casi nadie: «Ganarle es uno de los grandes desafíos que hay en el mundo del tenis. Nos empuja a todos a ser mejores y rivalidades como ésta son lo más difícil y valioso para nuestro deporte. Cuantas más veces me enfrente a él, más oportunidades tendré de terminar venciendo. Estoy buscando esas oportunidades», dijo Stefanos Tsitsipas tras vencer al austríaco Sebastian Ofner tras sufrir en el primer set y resolver los otros dos con contundencia.

La racha de Alcaraz contra Tsitsipas en los enfrentamientos particulares es de 4-0 para el pupilo de Juan Carlos Ferrero. Es al ‘top 5’ al que más veces se ha enfrentado y derrotado. Pero los precedentes en un Grand Slam sirven de poco. Y Alcaraz lo sabe, aunque su dosis de confianza es máxima. De hecho, tras ganar a Musetti recordó que en 2021 llegó hasta cuartos de final en Estados Unidos y que en 2022 ganó: «Espero repetir ese resultado en Roland Garros, donde el año pasado me quedé en cuartos», dijo. Por ello, si hoy gana establecerá un nuevo techo personal en el torneo parisino y se garantizará 7.175 puntos, un hecho que obliga a Djokovic a levantar el domingo la Copa de los Mosqueteros para desbancar al murciano del número 1 del mundo.

Mats Wilander, ganador en tres ocasiones de Roland Garros en la década de los ochenta y en la actualidad comentarista de Eurosport, considera que sólo hay una opción de que Alcaraz no salga triunfador esta noche: «Contra Carlos creo que hay que jugar agresivamente, como hace Jannik Sinner en pista rápida. Y creo que Tsitsipas lo hará. Su revés a una mano no es tan bueno como el de Lorenzo Musetti, pero creo que es lo suficientemente testarudo como para intentar intercambiar golpes desde el fondo con Carlitos», comentó. Además, que el partido se juegue por la noche añade otro condicionante por el bote de la bola: «No sé si me beneficia más a mí o a él jugar de noche. La verdad es que me gusta que la pelota bote mucho y tenga aceleración, así que buscaré nuevas fórmulas, pero creo que estaré preparado para competir en cualquier circunstancia», explicó Tsitsipas.

Alcaraz también dejó claras sus intenciones tras ganar a Musetti, su mejor partido hasta el momento: «Simplemente intento jugar a un gran nivel en cada partido. Obviamente mejoras conforme van pasando las rondas porque vas encontrándote con gente mejor, que te exige más. Pero no tengo en mente reservarme, sino que intento dar el cien por cien en cada partido», declaró.

Enfrente tendrá un Tsitsipas que pese a no estar en el mejor ránking de su historia, sí que está realizando una buena temporada. Es el cuarto en la clasificación anual tras Medvedev, Alcaraz y Djokovic. Comenzó el año ganando todos sus partidos de la United Cup y cayó en la final del Abierto de Australia ante Novak Djokovic. Después bajaron sus prestaciones el caer en segunda ronda del ATP 500 de Rotterdem frente a Sinner y ser eliminado en su estreno ante el australiano Jordan Thompson en el Masters 1.000 de Indian Wells que ganó Alcaraz.

En Miami se despidió en octavos de final ante Khachanov, mientras que en Montecarlo, el primer Masters 1.000 en tierra batida, se vio superado por el estadouniense Taylor Fritz en cuartos de final. En el Conde de Godó se vio las caras con Alcaraz en la final tras eliminar a Musetti en semifinales. Ahí comenzó a remontar el vuelo. En el Masters 1.000 de Madrid quedó apeado en cuartos de final por el alemán Jan-Lennard Struff, que posteriormente se enfrentó al murciano en la final. Y en Roma se quedó en las semifinales, donde Daniil Medvedev le derrotó en dos sets.

En Roland Garros debutó ante el checo Jiri Vesely, al que superó en cuatro sets. Después ganó al canario Roberto Carballés en tres mangas, las mismas que necesitó para deshacerse del argentino Diego ‘El Peque’ Schwartzman. En octavos de final su víctima fue el austríaco Sebastian Ofner. Por tanto, tanto Alcaraz como Tsitsipas sólo han concedido un set a sus rivales en los cuatro partidos disputados hasta el momento.

El danés Holger Rune supera al argentino Cerúndolo tras estar contra las cuerdas

Rozó el milagro el argentino Francisco Cerúndolo en Roland Garros contra el danés Holger Rune, sexta raqueta del mundo, contra quien cayó en un ‘super tie break’ en el quinto set que le apea de los primeros cuartos de final de su carrera, por 7-6 (3), 3-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (7) en casi cuatro horas. El danés se medirá por un puesto en sus primeras semifinales contra el noruego Casper Ruud, el mismo que le derrotó hace un año en cuartos. Cualquiera pudo ganar un partido eléctrico disputado en la pista Suzanne Lenglen, la segunda más grande del complejo, el tenista de Buenos Aires se quedó a las puertas de guillotinar a su segundo top-10 consecutivo, que habría sido el quinto de una temporada brillante.

El sueño de Sorribes se acaba en octavos de final en el tercer partido más largo de la historia

El sueño de la española Sara Sorribes acabó en Roland Garros en octavos de final, donde en el tercer partido femenino más largo de la historia del torneo cayó derrotada contra la brasileña Beatriz Haddad, favorita 14, por 6-7 (3), 6-3 y 7-5. La de Castellón peleó durante 3 horas y 51 minutos, remontó en el primer set y llegó a disponer de cuatro bolas para colocarse 4-0 en el segundo, pero no supo aprovecharlas y dejó con vida a la brasileña, que consigue el mejor resultado de su carrera en un Grand Slam. La española, de 26 años, de vuelta tras medio año alejada de las pistas por una lesión en el torneo de Roma del curso pasado, se marcha tras haber disputado por vez primera unos octavos de un grande.