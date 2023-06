La temporada 2022-23 del Fútbol Club Cartagena ha sido una de las más emocionantes e ilusionantes desde hace años, exceptuando el ascenso de 2020 por razones obvias. El buen juego mostrado por el equipo, sumado a la mejora en regularidad y la consecución de varios triunfos de peso hacen del curso uno de los mejores de la historia del club. La montaña rusa de mitad de temporada en la que el equipo pasó de ver cerca el descenso a luchar por la promoción elevó la ilusión del cartagenerismo, que crece cada año conforme el club se asienta en el fútbol profesional. Valoramos a los artífices de esta campaña, jugadores y entrenador, con las notas de fin de curso.

Luis Carrión: 7,5 - 44 años

El entrenador catalán ha firmado una gran temporada en la que ha exprimido al máximo las capacidades de una plantilla llegando a luchar por un play off que queda lejos del objetivo real. Su único error estuvo en la gestión del cansancio, que ha terminado siendo determinante.

Aarón Escandell: 9 - 27 años

El portero valenciano se hizo con la portería albinegra para terminar firmando una soberbia temporada que le ha colocado como uno de los mejores de la liga bajo los palos. Ha encajado 37 tantos en 36 partidos, manteniendo la portería a cero en 13 ocasiones.

Marc Martínez: 6,5 - 33 años

Tras una enorme temporada y un buen inicio, parecía imposible que el barcelonés saliera del once. Sin embargo, el gran nivel de Escandell lo hizo pasar al ostracismo. Jugó la Copa del Rey destacando con dos penaltis detenidos ante el Alcorcón.

Jairo Izquierdo: 7 - 29 años

Ha sido uno de los jugadores más utilizados por Luis Carrión debido a su polivalencia. Su velocidad y buena asociación fueron claves para los buenos momentos del equipo, no obstante, su aportación ofensiva se queda corta con 2 goles y 6 asistencias.

Kiko Olivas: 6 - 34 años

Su fichaje supuso un enorme salto de calidad para la zaga albinegra. No obstante, sus problemas musculares han terminado limitando su rendimiento. Ha disputado sólo 24 encuentros y ha marcado un gol.

Miguel Llambrich 'Miguelón': 3 - 27 años

Fue el recambio de Julián Delmás. Las lesiones le mantuvieron siete partidos fuera de la convocatoria y no ayudaron a su adaptación.

Toni Datkovic: 8 - 29 años

El croata es un soldado del FC Cartagena y se ha partido la cara por el equipo, literalmente, en más de una ocasión. Lo ha jugado absolutamente todo a excepción de 3 partidos por sanción. Su expulsión por roja directa contra el Burgos es su único error en toda la temporada.

Pablo Vázquez: 5 - 28 años

El de Gandía no ha tenido una temporada fácil. Empezó como titular, pero el buen nivel de Alcalá lo relegó a la cuarta opción. No ha convencido cuando ha jugado con dos expulsiones clave.

Iván Calero: 7,5 - 28 años

El lateral derecho ha sido uno de los pilares del FC Cartagena este curso. Ha jugado siempre que ha estado disponible y sólo se ha perdido tres partidos. Su recorrido lo convierte en una de las revelaciones de la liga a pesar de su flojo tramo final.

Iván Martos: 7 - 26 años

El polivalente zaguero reforzó al equipo en el mercado invernal y se convirtió en una sorpresa positiva. Comenzó con dudas en el cuadro albinegro, pero pronto se adaptó al equipo y ha terminado siendo pieza clave.

Pedro Alcalá: 7,5 - 34 años

El central de Mazarrón subió su nivel exponencialmente para ganarse su sitio en la zaga y lo consiguió aportando una fortaleza defensiva imprescindible. Las sanciones han sido la peca a su gran año, pero su consistencia avala una buena temporada.

Pêpê Rodrigues: 8 - 26 años

Era un completo desconocido para el fútbol español y ha terminado por convertirse en otra de las revelaciones del campeonato de la mano del Cartagena. No necesitó adaptación al equipo y pronto comenzó a destacar. Ha firmado 5 asistencias en 17 partidos.

Luca Sangalli: 4 - 28 años

El centrocampista vasco llegó para recuperar su nivel perdido tras el calvario con las rodillas y el ictus sufrido. No obstante, no ha podido demostrar en Cartagena el fútbol que lo llevó a Primera División.

Yan Eteki: 5 - 25 años

Fue otro de los refuerzos invernales, pero no ha tenido la misma suerte que sus compañeros. No ha conseguido hacerse con la titularidad y sólo ha entrado en el once en cuatro partidos de los 18 que ha pertenecido al Cartagena.

Pablo De Blasis: 9,5 - 35 años

El argentino ha sido el mejor del Cartagena en su tercera campaña como albinegro. Su fútbol lo ha situado como uno de los jugadores más destacados de la liga en el ocaso de su carrera y ha sido vital para las aspiraciones del conjunto cartagenero en la parte alta de la tabla.

Mikel Rico: 7 - 38 años

El vasco ha cumplido su papel gracias a su calidad, pero ha terminado el curso fuera de forma. Ha marcado 3 goles en 36 partidos.

Damián Musto: 8 - 35 años

El veterano centrocampista llegó de forma sorpresiva desde el fútbol uruguayo y más sorprendente ha sido su rendimiento en el doble pivote jugando 35 partidos y anotando un gol.

Isak Jansson: 6 - 21 años

Fue otro fichaje sorpresa de la comisión deportiva desde el Kalmar sueco y, aunque comenzó con buen pie, ha terminado por no contar demasiado para Carrión.

Armando Sadiku: 6,5 - 32 años

El delantero ha sufrido una montaña rusa de emociones tras convertirse en el mejor goleador del equipo y pasar más tarde al banquillo de forma continuada. Los rumores de su marcha afectaron a su temporada, que termina con 8 tantos en 33 partidos.

Alfredo Ortuño: 6 - 32 años

El yeclano estaba llamado a liderar el ataque albinegro, pero se ha quedado a mitad. Ha funcionado a rachas y sólo ha sido titular en 14 ocasiones. Termina con 9 goles.

Darío Poveda: 7 - 26 años

El polivalente atacante dio al Cartagena características que no tenía tras su llegada en invierno. Ha ido de menos a más y ha terminado con 3 goles en 14 partidos.

David Ferreiro: 4 - 35 años

El experimentado extremo no cumplió con las expectativas por culpa de las lesiones. Ha sufrido la peor temporada de su carrera, que termina con sólo 17 partidos jugados y 2 asistencias.

Franchu Feuillassier: 6 - 25 años

Otra de las apuestas de la directiva que no salió como se esperaba. El extremo cedido por el Eibar no recuperó su nivel, aunque dejó destellos a final de temporada. Se marcha con 3 tantos en 28 partidos jugados.

Óscar Ureña: 6,5 - 19 años

Su cesión desde Girona en invierno ilusionó a la parroquia albinegra, pero la dura lesión sufrida terminó con su progresión. Una recaída en el tramo final deja su paso por Cartagena con sabor agridulce y 2 asistencias en 10 partidos.

Borja Valle: 7 - 30 años

El de Ponferrada tuvo un buen inicio y un renacer a mitad de curso que ayudó mucho al equipo cuando estaba en sequía. Se ha mantenido como titular, pero no ha destacado en el ataque albinegro. Termina con 6 goles y 1 asistencia en 38 partidos.

Sanghyeok Lee: 1 - 23 años

El coreano llegó por un acuerdo de patrocinio. Nunca convenció a Carrión y únicamente jugó 53 minutos en el partido de Copa en Alfaro. Protagoniza uno de los peores fichajes en la historia del club.