Sergio Baxter Cabrera (Totana, 14 de octubre de 2000) está ante un año clave en su carrera deportiva. La clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 está en juego. La pasada temporada fue espectacular. Brilló en las Series Mundiales y ganó pruebas de la Copa de Europa y del Mundo. Dio un subidón en el ránking que le colocó en la ‘pole’ de los triatletas españoles en esa carrera frenética que tiene su meta el próximo verano en Francia. Pero todo se torció por culpa de una fractura de estrés en el fémur, una lesión compleja que le ha impedido entrenar con normalidad durante todo el invierno e iniciar las competiciones.

Fue al final del curso pasado cuando comenzaron los problemas. Por ello «no he podido entrenar bien en todo el invierno, y justo una semana antes de que comenzaran las competiciones, aparecieron unas molestias en la misma zona», se lamenta el totanero.

Ahora se encuentra en la recta final de su recuperación, pero ya se ha perdido dos citas importantes del calendario, las pruebas de las Series Mundiales en Yokohama y Cagliari. Su regreso está previsto dentro de un mes, en una cita de la Copa del Mundo, para después continuar con el calendario de las World Series, donde tendrá que apretar el acelerador para poder conseguir esa clasificación olímpica por la que está luchando.

Este 2023 es un año de cambios para Sergio Baxter. Se ha integrado en el grupo de entrenamientos de Joel Fillol, el técnico con más prestigio del mundo, que ha moldeado a grandes campeones del triatlón. Su base de entrenamientos está entre Mallorca y Banyoles, aunque estos meses se ha visto obligado a pasarlos en casa, en Totana, siempre en contacto con los médicos de la Federación Española.

«Cuando me dieron la oportunidad de meterme en el grupo de entrenamientos de Fillol, vi que era una muy buena oportunidad. Y estoy muy contento, lo que pasa es que la lesión del año pasado es muy grave, en el fémur, y necesita tiempo de recuperación. Estoy trabajando con los médicos de la Federación y los fisioterapeutas», dice un triatleta que ha aprovechado este período de tiempo para intensificar el trabajo en la natación, «que es mi punto débil. Ahora estoy haciendo bici y corriendo, pero mientras que no podía, aproveché para intensificar la natación. Es lo bueno que tiene este deporte, que al combinar tres modalidades, siempre puedes hacer algo y no estar parado. También he realizado mucho trabajo de core y de fuerza, para que cuando vuelva a la carga, el cuerpo pueda soportar la exigencia que voy a tener», explica.

"Me veo con posibilidades de estar en París", afirma el murciano, que reaparecerá en julio en la Copa del Mundo

La clasificación olímpica es compleja y te da varias oportunidades. Una plaza se otorgará en España a un trialeta que sea capaz de estar en el ‘Top 3’ del Test Event que se celebrará, entre el 17 y el 20 de agosto, en París, en el mismo recorrido donde se desarrollarán los Juegos de 2024. Otra será para un español en el ‘top 8’ de la clasificación olímpica que se establece por las Series Mundiales. Y una tercera para el que sea capaz de estar en el ‘top 14’. Si ningún triatleta nacional cumple estos requisitos, la selección está sujeta a criterios técnicos del director deportivo de la Federación Española.

«Somos unos cuatro o cinco deportistas que optan a ir y hay tres plazas. No es para nada sencillo, pero tengo muchas posibilidades de estar en París. La temporada pasada, que fue a la vez la mejor y la peor de mi vida por la lesión, demostré ser el español más fuerte. Y eso, a dos años de los Juegos, es muy importante».

Pero ahora parte con desventaja, aunque es optimista porque «queda mucha temporada por delante. Tengo que puntuar en seis u ocho competiciones y hacer diez u doce, pero ahora me voy a quedar con ocho y voy a tener que hacer todas bien, no tengo más remedio. Pese a todo, hay muchas posibilidades», explica.

Y es que pese a estar tanto tiempo parado, no ha perdido la confianza en sí mismo. «Adquirí mucha el año pasado, fue un gran paso para mí», recuerda, para añadir que «conseguí mi primera victoria en una Copa del Mundo, algo que sólo han hecho con 21 años tres trialetas, entre ellos Javi Gómez Noya. Fue un gran logro en mi primer año en las Series Mundiales. Pese a que no tenía experiencia me vi ahí, peleando con los mejores del mundo a las primeras de cambio».

Aunque todos los esfuerzos están centrados en esos Juegos, para Baxter no supondría ningún paso atrás en su carrera quedarse fuera. No en balde sólo tiene 22 años en un deporte donde la madurez se adquiere a más avanzada edad: «Ni mucho menos sería un fracaso. Yo estoy en los inicios de mi carrera deportiva, soy muy joven aún, y el triatlón es una disciplina bastante longeva, donde se puede seguir compitiendo al más alto nivel más allá de los 30 años. Es la primera vez que estoy en la lucha por estar en unos Juegos, pero es una edad muy temprana. Me veo con muchas opciones, pero si no son los Juegos de 2024, serán los de 2028 o 2032», termina diciendo.