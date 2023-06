El exjugador de la Universidad Católica disputó primero un play off de ascenso, donde cayeron derrotados por el Bilbao Athletic, y después, al año siguiente, volvieron a estar en la fase de promoción, donde consiguieron vencer al Castilla, y subir a Segunda División. «Son partidos importantes, donde hay que tenerlo todo controlado, porque cualquier fallo, te deja sin el ascenso», comenta Ángel Robles a este diario.

«Cambiar varias veces de entrenador en el mismo curso, afecta bastante a la plantilla, porque se crea un estilo, o un sistema de juego, confeccionado por un entrenador, entonces cuando llega otro nuevo, tiene que cambiar todo, debido a que trae otro planteamiento», dice el excapitán universitario, sobre los distintos entrenadores que han liderado al UCAM Murcia en esta campaña. El conjunto murciano consiguió dar con la tecla, con la llegada de Víctor Cea, a los banquillos. Desde que el nuevo entrenador cogió las riendas del club, mejoraron sus resultados, y consiguieron meterse en las eliminatorias tras un año cargado de altibajos. «Creo que la entrada de Víctor Cea ha sido acertada, ya que le ha aportado al equipo, la verticalidad y la garra que le faltaba con el antiguo técnico», afirma Ángel Robles.

«Creo que el equipo llega con las moral con las nubes, tras remontar la eliminatoria ante el Peña Deportiva», comentó Ángel Robles sobre el estado anímico con el que afronta el UCAM Murcia la final por el ascenso a Primera Federación, frente al Atlético de Madrid B. El conjunto universitario consiguió darle la vuelta al 0-1 del partido de ida frente a los ibicencos, y dejar el global con un 2-1, venciendo en Santa Eulalia.

A los universitarios le esperan 180 minutos muy duros, donde todo puede pasar. Pueden conseguir la gloria, logrando el ascenso, pero también pueden bajar hasta los infiernos y quedarse a las puertas. «Perder la final de ascenso es muy duro, pero al final esto es fútbol, y hay que mirar enseguida para delante y la siguiente temporada volver con más fuerzas que nunca», añade.

Ángel Robles colgó las botas la pasada temporada, disputando sus últimos encuentros como jugadores, siendo parte de la plantilla del Cartagena FC UCAM, de la Tercera Federación. «Actualmente trabajo en otro sector distinto al fútbol, pero sigo metido en él, ya que entreno a los niños de la AFE, entrenando por las semanas y jugando los sábados y domingos», comenta el exjugador universitario.

El UCAM Murcia vuelve a jugar otra eliminatoria, donde no parte como el favorito, ya lo hizo en la ronda pasada ante el Peña Deportiva, en la que acabó remontando, esta vez se mide ante el Atlético de Madrid B, conjunto duro de pelar. «Juega contra un equipo con mucha calidad, muy rápidos, de lo mejor que pueda tener las canteras españolas, pero es una eliminatoria, y creo que tienen posibilidades, pero tienen que tener confianza y demostrarla en el campo», comentó Ángel Robles.

«Tienen que saltar al campo a darlo todo, pensando que es el último partido de sus vidas, y que cada carrera hay que hacerla hasta el final y que todo es importante», dice el excapitán universitario, sobre lo que hay que hacer en una final como esta, que él mismo vivió hace varios años con el mismo equipo.

En busca de un resultado favorable al disputar la ida en casa

El UCAM Murcia CF afronta el momento decisivo de la temporada, aquel que andaba buscando desde que arrancó el nuevo curso. El equipo universitario se encuentra a dos partidos de regresar a Primera Federación y para ello deberá eliminar al filial del Atlético de Madrid. El primer paso será mañana (18.30 horas) en La Condomina, donde al contrario de lo que ocurrió ante el Peña Deportiva, los de Víctor Cea buscarán un resultado algo más favorable para no tener que volver a remontar como ocurrió el pasado domingo ante el Peña Deportiva al deshacer en la prórroga el 0-1 con el que acabó el primer encuentro. «Todo puede cambiar en un momento. La principal clave es que te mantengas equilibrado emotivamente a lo largo de la eliminatoria. Tenemos que vivir el partido en un nivel alto. Estamos preparados para vivir el partido dónde se merece», remarcaba ayer Víctor Cea, entrenador del UCAM, en la previa del choque y añadió que «el equipo ha evolucionado desde el inicio del play off hasta aquí, en estas dos semanas hemos podido entender que este tipo de partidos nos demandan cosas distintas desde lo emotivo hasta el tipo de juego que debes desarrollar a lo largo del encuentro». «El Atlético B tiene una plantilla con muchos futbolistas que jugarán muy pronto en el fútbol profesional y que ya han debutado en Primera con el primer equipo a pesar de su juventud. No hablamos de una cantera cualquiera. Nosotros afrontamos esta eliminatoria con la responsabilidad y la ilusión que nos hemos ganado vivir», concluyó. La eliminatoria se resolverá en el Cerro del Espino el próximo fin de semana