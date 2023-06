Luis de la Fuente, seleccionador español, revolucionó para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones su convocatoria, con ocho novedades respecto a la de su estreno en el cargo, con la llamada de Unai Simón, Jesús Navas, Jordi Alba, Juan Bernat, Robin Le Normand, Sergio Canales, Marco Asensio y Rodrigo Moreno. No estará en la Liga de Naciones el meta cartagenero Robert Sánchez, uno de los que ha dejado fuera el seleccionador.

España se medirá a Italia el 15 de junio en una de las semifinales de la fase final de la Liga de Naciones en el estadio De Grolsch Veste, en Enschede (Países Bajos). La selección anfitriona y Croacia disputarán, la víspera, la primera semifinal, en Rotterdam.

Entre las novedades de Luis de la Fuente destaca la primera llamada de Le Normand, tras completar el proceso de su nacionalización, y el regreso de Jesús Navas, cuyo último partido como internacional fue en octubre de 2020. El portero Unai Simón vuelve a la selección tras perderse la primera convocatoria por lesión, lo que llevó al seleccionador a descartar al cartagenero Robert Sánchez.

De la Fuente no puede contar con Alejandro Balde, Íñigo Martínez y Pedri, lesionados, y respecto a la última lista ha descartado al mencionado Robert Sánchez, a Pedro Porro, Nacho Fernández, José Luis Gayá, Dani Ceballos, Bryan Gil, Mikel Oyarzabal, Iago Aspas y Borja Iglesias.

Los regresos de veteranos como Jesús Navas con 37 años o Jordi Alba, con 34, además de la de jugadores como Sergio Canales, a la convocatoria de la selección española para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones, se debe a un «contexto diferente» para encarar «dos partidos para ganar un título», explicó el seleccionador, Luis de la Fuente .

«Es una lista para ganar un título, pero los contextos son diferentes. Está más que nunca pensada para ganar porque nos jugamos un título en dos partidos y entendemos que el escenario que se plantea es el que es. No son cambios de manera caprichosa, se hacen valorando que son decisiones no para un proceso largo de una fase clasificación sino para dos partidos que hay que ganar», dijo. «Hay gente joven que va a dar rendimiento. Yo nunca he hablado de edad, hablo de rendimiento y son jugadores que van bien para dar rendimiento. Es una lista perfecta para acometer partidos tan importantes», añadió.