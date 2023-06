Eran numerosos los gestos de cariño de la entidad albinegra hacia su comandante durante su estancia en el equipo. Especialmente, en la última etapa en la que el técnico comenzó a batir registros importantes. Cuando el catalán se convirtió en el entrenador con más victorias de la historia del club en Segunda, la directiva estuvo ahí para reconocer su mérito. Cuando alcanzó los cien partidos oficiales, el club ensalzó su figura. No obstante, desde su marcha todo ha sido más distante.

Las palabras de Paco Belmonte y el propio Luis Carrión en plenas negociaciones de renovación siempre transmitieron optimismo e hicieron alusión a la buena relación que les une. Si uno restaba importancia a las conversaciones -por determinantes que fueran- el otro le cogía el testigo para naturalizar la situación. Sin embargo, puede que no todo fuera tan idílico y el golpe de realidad se lo han llevado ahora los aficionados.

Desde el sorprendente anuncio, la única manifestación del club seguía siendo el breve comunicado hasta que ayer el director deportivo, Manuel Sánchez Breis, compareció ante los micrófonos de La 7 TV para ofrecer una versión extendida de la postura del club. «En la negociación entre entrenador y club no se ha podido llegar a un acuerdo. Luis ha considerado que lo mejor para su carrera es no seguir en Cartagena y nosotros ya estamos trabajando para empezar el nuevo proyecto sin Luis Carrión», afirmó en primera instancia.

La postura de Breis en representación del club se alejaba cada vez más del afecto al entrenador. «Cada uno cuenta con sus razones», argumentó Breis. «No sé cuáles son las razones exactas que han llevado a Luis a decir que no. No puedo decir si son económicas», añadió.

El discurso fue demasiado institucional para una relación que se presuponía tan cercana. «Su decisión es muy respetable. Sólo podemos desearle toda la suerte del mundo», expresó. Las únicas palabras que se salieron del guion fueron aquellas en las que el directivo consideró al entrenador «un amigo», no obstante, pronto se puso de nuevo en modo diplomático para argumentar las formas del club. «No hay nada de frialdad, simplemente estamos en un mundo profesional en el que hay que dejarse de tanto buenismo y cada uno tiene que mirar a su interés», explicó.

El proyecto continuista de la comisión deportiva se queda ahora sin entrenador y deberá empezar a edificarse de nuevo desde los cimientos con la llegada de un nuevo jefe para el banquillo. Preocupa que el perfil encaje con la filosofía del club, con la idea futbolística que Carrión venía practicando y con los jugadores que se mantienen con contrato para la temporada que viene. Suena con fuerza Joseba Etxeberria, pero Breis rebajó la expeculación. «Me gusta Etxeberria y me gustan muchos otros entrenadores. Viene de hacer una buena temporada, pero no voy a personalizar en la figura de Joseba», concluyó el director deportivo del FC Cartagena.

Darío Poveda se despide de la afición con palabras de cariño

El delantero cedido por el Getafe no seguirá la próxima campaña en el Cartagonova

Llegado el final de la temporada, varios son los futbolistas que han expresado directamente su adiós mientras otros se mantienen en silencio. Uno de los que se ha despedido ha sido Darío Poveda después de media temporada cedido por el Getafe en el cuadro albinegro. El atacante ha agradecido el cariño con un texto de despedida. «Querida afición del Cartagena. Quiero daros las gracias por estos meses en los que he podido formar parte de una familia muy especial. Desde el principio he sentido la confianza de mis compañeros, cuerpo técnico, directiva, trabajadores del club y, sobre todo, el apoyo de toda la gente que sigue a este equipo. He intentado devolver ese aliento dándolo todo en el campo y aportando mi granito de arena en el final de temporada. Sin duda, la guinda habría sido disputar el play off de ascenso a Primera División. Estuvimos muy cerca de ese objetivo, pero me quedo con todo lo vivido junto a vosotros dentro y fuera del Cartagonova. Gracias de nuevo y os deseo lo mejor para los próximos desafíos», ha compartido el punta.