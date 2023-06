Mario Simón no continuará en el banquillo del Real Murcia. Aunque era lo esperado, la noticia se ha confirmado este mismo jueves. Tanto el club grana, con un comunicado, como el técnico madrileño, con una carta de despedida en sus redes sociales, anunciaba el fin de la relación. Mario Simón cierra así una etapa en la que ha completado dos temporadas en el caliente banquillo murcianista y en la que hace justo un año conseguía el ascenso a Primera RFEF. Este curso, pese a permanecer durante muchas jornadas en zona de play off, el equipo finalmente no fue capaz de clasificarse entre los cinco primeros, lo que le impide luchar por ascender a Segunda División.

❤️ ¡GRACIAS, @mariosimon2! — Real Murcia CF, SAD (@realmurciacfsad) 1 de junio de 2023 La noticia de la salida de Mario Simón, que acaba contrato este 30 de junio y al que no se le ha ofrecido la renovación, se conoce solo un día después de que el Real Murcia anunciase la contratación de Javi Recio como director deportivo. El nuevo responsable murcianista será el encargado ahora de iniciar las negociaciones para firmar al técnico que comande el nuevo proyecto murcianista para la temporada 2023-2024, en la que el objetivo será acabar en primera posición y conseguir el ascenso de forma directa. Mario Simón, junto a Iñáki Alonso el único entrenador en completar dos temporadas en las últimas décadas en el Real Murcia, cierra una etapa en la que ha dirigido 75 partidos entre Segunda RFEF, Primera RFEF y Copa del Rey, según informaba el club grana en su página web. Tomó los mandos de la nave grana en verano de 2021. Fue Manolo Molina, entonces director deportivo grana, el que le confió el banquillo. Aterrizó procedente del filial del Albacete. En su primer año, después de superar tramos complicados y en los que se llegó a hablar de su destitución, lograba liderar el ascenso a Primera RFEF. Fue en los play off disputados en Alicante. El Rico Pérez se vistió de grana para empujar a su equipo primero ante el Rayo Cantabria y posteriormente tras la Peña Deportiva. Con el ascenso, el Real Murcia abandonaba la cuarta categoría a las primeras de cambio. GRACIAS @realmurciacfsad ♥️🤍 pic.twitter.com/Ru2Tce66B3 — Mario Simon (@mariosimon2) 1 de junio de 2023 Después de unas semanas de dudas, Mario Simón renovaba su contrato para afrontar su segundo año. En este curso, ya en Primera RFEF, el técnico ha vuelto a estar cuestionado, aunque finalmente lograba acabar la temporada. Lo que no llegó esta vez fue la clasicación para el play off de ascenso a Segunda. "La verdad que no tengo palabras para describir todo lo que he sentido en estas dos temporadas. Llegué a un Murcia decaído y me voy con un club con prosperidad llamando a la pueta de la élite", escribía Mario Simón en una nota de despedida en sus redes sociales. "Creo que es el momento de dar un paso al lado y con mucha pena en el momento de hacerlo", continuaba, aprovechando además para dar las gracias a todo el murcianismo.