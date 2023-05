Un rival menos pero también un aviso a navegantes. Daniil Medvedev, el ganador del último Masters 1.000 en tierra batida, el líder del año 2023, dijo adiós ayer a Roland Garros de forma sorprendente, ante el 172 del mundo, un brasileño de 23 años, Thiago Seyboth Wild, especialista en tierra batida pero con sólo algún torneo del circuito Challenger en su corto palmarés.

La derrota de uno de los candidatos al título tiene varias consecuencias para Carlos Alcaraz, quien hoy saltará a la pista en busca de la tercera ronda ante un rival también alejado del ‘top 100’, el japonés Taro Daniel, de 30 años. Por un lado, Seyboth Wild demostró que no hay rival fácil en París, que cualquiera le puede complicar el día a uno de los favoritos. Por tanto, nada de confianzas ni ante el 112 del mundo, al que el de El Palmar se enfrenta hoy. Además, aunque Medvedev transitara por la otra parte del cuadro, es un rival cualificado menos pensando en el título. Y otra consecuencia que dejó la bomba de la tercera jornada es que ya sólo Novak Djokovic podrá arrebatar el número 1 tras el segundo Grand Slam de la temporada, puesto que Medvedev, pese a que sólo defendía 180 puntos, se queda con 6.100 por los 6.500 que, como mínimo, ya tiene garantizados el de El Palmar.

Así, con este escenario saltará hoy por segunda vez Alcaraz a la pista, en este caso la central, la Philippe Chatrier, sobre las tres de la tarde y ofrecido en España por DAZN, Movistar Deportes 3 y Eurosport 1, para buscar el pase a la tercera ronda. Si nos atenemos al ránking de su rival, el 112 del mundo, a priori no debe tener excesivos problemas para acceder a octavos de final, que se jugarán el viernes, contra el ganador del duelo entre Matteo Arnaldi y Denis Shapovalov. Pero Taro Daniel, que derrotó al australiano Christopher O’Connell (6-0, 6-2 y 6-4) en su estreno, es un rival peligroso. No en balde en su carrera tiene triunfos importantes ante jugadores como Novak Djokovic, en 2018, o este mismo año frente a Alexander Zverev, Matteo Berrettini y Casper Ruud.

Daniel, que durante diez años vivió en España y se formó tenísticamente en la academia TenisVal de Silla a las órdenes de José Altur, es un tenista al que conoce el equipo de Juan Carlos Ferrero, ya que estuvo apadrinado durante unos años por Albert Molina, el representante en la actualidad de Carlos Alcaraz.

Esta temporada, en el primer Grand Slam, el Australia Open, también llegó a segunda ronda. En primera derrotó al mexicano Ernesto Escobedo, pero en segunda cayó ante el canadiense Denis Shapovalov. Su mejor resultado lo obtuvo en el ATP 500 de Acapulco, donde llegó hasta los cuartos de final después de derrotar a Ruud, cuatro del mundo, en octavos de final. El australiano Alex de Minaur lo eliminó en cuartos.

Sólo se han enfrentado en una ocasión el murciano y el tenista nacido en Nueva York de padre estadounidense y madre japonesa. Fue en un Challenger en 2021, en tierra batida, donde ganó el gran favorito a triunfar en Roland Garros.

Hoy también será el turno de Novak Djokovic, quien cerrará la jornada, a partir de las ocho y media de la tarde, ante el húngaro Marton Fucsovics, número 83 del mundo, jugador correoso. Se han enfrentado en cuatro ocasiones y siempre ha ganado el serbio, pero nunca se han visto las caras sobre tierra batida. Para Nole, la eliminación de Medvedev también ha sido un aviso.

Sergi Bruguera: «Me divierte ver a Carlos porque tiene mucha variedad»

Sergi Bruguera ganó 14 títulos, llegó al número 3 mundial, pero el 6 de junio de 1993, de hace ya 30 años, está marcado en rojo en la historia del tenis español. Ese día ganó Roland Garros y lo logró en una espectacular final ante el número 1 mundial, Jim Courier.

El catalán, quien acaba de romper su vinculación con Alexander Zverev, a quien ha entrenado durante año y medio, ve a Carlos Alcaraz como «un fenómeno que tiene una proyección increíble. Me divierte verle jugar porque tiene mucha variedad en su juego. Es capaz de hacer muchas cosas y todas bien. Es el que está jugando mejor en tierra este año y es un favorito claro para ganar en Roland Garros». Pese a ello, no considera al murciano el heredero de Rafa Nadal: «Hablar de heredero cuando Carlos aún no ha ganado ningún Roland Garros y Nadal tiene 14 me parece una temeridad. No hay heredero, ni creo que lo haya nunca», dice.

«Lo que ha hecho Nadal es muy grande, inimaginable. Ganar 14 Roland Garros, 22 Grand Slams y estar tantos años ahí arriba. No hay definición para calificarlo. A todos nos llega el momento del adiós. Yo espero y quiero que Nadal pueda acabar como le guste a él. Se lo merece», añade sobre el mallorquín, gran ausente este año en París.

Casper Ruud, Rune y Zverev siguen adelante

El noruero Casper Ruud, el danés Holger Rune, que sufrió ante el estadounidense Christopher Eubanks, y Alexander Zverev superaron la primera ronda durante la jornada de ayer, al igual que los estadounidenses Taylor Frtiz y Tommy Paul. La representación española se quedó sin Jaume Munar, que perdió ante Cerundolo. En el cuadro femenino, Cristina Bucsa cayó ante la número 1 del mundo y Sara Sorribes derrotó a Burel.