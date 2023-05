El canadiense Denis Shapovalov, número 32 del mundo, será el rival de Carlos Alcaraz en la tercera ronda este viernes. El tenista de 24 años de edad, campeón en 2022 de la Copa Davis con su país, ha llegado hasta los dieciseisavos de final después de derrotar en el primer partido al estadounidense Brandon Nakashima en cinco sets (6-4, 7-5, 4-6, 3-6 y 6-3) y en segunda ronda al italiano Matteo Arnaldi, ganador este año el Challenger del Murcia Club de Tenis, en cuatro (6-3, 3-6, 6-3 y 6-3).

Nunca se han enfrentado el canadiense de 24 años de edad y el número 1 del mundo, por lo que será un enfrentamiento inédito. Shapovalov es un tenista de un gran talento pero también muy irregular que le puede poner el encuentro muy difícil al de El Palmar. El canadiense, después de su primer partido en Roland Garros, afirmó que lleva “demasiado tiempo arrastrando problemas en una de mis rodillas. Surgió el año pasado en Viena -cayó en la final ante Medvedev- y no me ha dejado jugar sin dolor ni un solo día. Lo peor es el día siguiente de competir. En las últimas semanas me siento mejor, no me ha molestado en los entrenamientos. Todo lo que consiga a nivel de resultados será un bonus para mí y pienso disfrutar de la experiencia”, explicó en rueda de prensa.

Llegó al 10 del mundo en 2020

Shapovalov, que nació en Israel, llegó a ser el número 10 del mundo en septiembre de 2020 después de alcanzar los cuartos de final en el US Open, donde cayó frente al asturiano Pablo Carreño. Este año presenta un balance de nueve victorias y las mismas derrotas. Llegó hasta cuartos de final en el ATP 250 de Adelaida, donde cayó ante Novak Djokovic, y alcanzó la tercera ronda en el Abierto de Australia. Después apenas superó el primer partido en varios torneos. En tierra batida, cayó en tercera ronda en el Conde de Godó, donde sucumbió ante Stefanos Tsitsipas, y perdió en su estreno en segunda ronda en el Masters 1.000 de Madrid frente al chino Zhizhen Zhang. En 2022 firmó notables resultados, como los cuartos de final en Australia, donde le cortó el camino Rafa Nadal, además de ser finalista en Seúl y Viena. Además, se proclamó campeón de la Copa Davis en Málaga con Canadá y formando equipo con Alisassime en la final ante Australia.