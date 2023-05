Marlon y Vilela, otros dos movimientos de ElPozo para olvidar el desastre

ElPozo Murcia, tras fracasar una temporada más, está ‘cocinando’ varios movimientos para la próxima temporada. Ya se conocía que el guardameta portugués Edu Sousa, del Viña Albali Valdepeñas, el ala diestro David Álvarez, del Industrias Santa Coloma, y el pívot catalán Eric Pérez, del Real Betis, están atados para la temporada vendiera. A priori, son tres fichajes que no llaman la atención a los aficionados en un equipo donde no seguirán tres jugadores formados en la cantera, Fernando Aguilera, Alberto García y Darío Gil, así como el meta suplente Juan Molina y el cierre Leo Santana.

Necesita mucho más ElPozo, que pese a contar con uno de los presupuestos más altos de la competición, sólo superado en este curso 2022-2023 por el FC Barcelona, para acabar con los fracasos acumulados en los últimos seis cursos, en los que no ha ganado ni un solo título. Según adelantó el periodista Gustavo Muñana en la web Relevo, el club murciano se ha lanzado a por otros dos jugadores. Uno de ellos ya está atado y juega en el Palma Mallorca, que se acaba de proclamar campeón de Europa y está en las semifinales por el título de liga. Se trata del cierre internacional brasileño Marlon Oliveira, quien ya ha comunicado al club mallorquín su salida este verano previo pago de su cláusula de rescisión, que es de sólo 15.000 euros. Pese a que el rendimiento del jugador nacido en Canoas el 28 de diciembre de 1987 ha sido notable, llegará a una edad ya avanzada al equipo -cumplirá 36 años en diciembre- y en la recta final, por tanto, de su carrera deportiva. El cierre, que llegó a España en 2018 para militar en el Movistar Inter, juega en Palma desde junio de 2020. Esta temporada ha disputado 28 partidos de liga, en los que ha marcado nueve goles. Por tanto, el director deportivo, Fran Serrejón, y el entrenador, Javi Rodríguez, en el foco de las críticas por el fracaso de esta temporada, apuestan por un jugador de avanzada edad, lo que supone un importante riesgo. Quien no está aún atado pero por quien está negociando ElPozo es por Rafael Carvalho Vilela dos Santos, un pívot del Tymen ruso de origen brasileño que tiene pasaporte por Azerbaiyán. También pasó por el Palma, que lo vendió hace un año por 150.000 euros. Se trata de un jugador de gran envergadura que nació el 12 de marzo de 1993 en Sao Paulo, por lo que tiene 30 años. ElPozo ya tiene renovados a Juanjo Angosto, Ricardo Mayor, Gadeia, Marcel y Rafa Santos, mientras que Felipe Valerio, Bruno Taffy y Taynan da Silva tienen contrato en vigor. Pero este último tiene una oferta para regresar al Sporting de Portugal. Su cláusula de rescisión, según informa Relevo, es de 250.000 euros. El ala brasileño, que ha jugado este curso 21 partidos de liga en los que ha marcado 10 goles, llegó en junio de 2021 para marcar diferencias en el equipo murciano, pero no ha ofrecido un rendimiento acorde a lo esperado de él. Si finalmente termina marchándose, el club liberaría una ficha alta y podría afrontar un nuevo fichaje. La profunda reestructuración que afronta este verano ElPozo se debe a los sonados fracasos que acumula el club pese a contar con uno de los presupuestos más altos de la competición. Desde la propiedad del club se sigue apostando en la dirección deportiva por Fran Serrejón, quien no ha sido capaz de sorprender con el fichaje de algún nuevo valor durante su trayectoria en los despachos, al igual que en el entrenador, un Javi Rodríguez que proclamó que podía ser campeón de todo con ElPozo y que en su primera temporada ha acumulado fiascos importantes. Eliminado por un Segunda División en Copa del Rey, derrota en semifinales de la Supercopa y Copa de España, y fuera de la lucha por el título de liga en cuartos de final, es el triste balance del curso deportivo 2002-2023.