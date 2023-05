La desigualdad del duelo entre el tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia y el italiano Flavio Cobolli se trasladó al marcador de la forma apabullante, con un 6-0, 6-2 y 7-5 que puso la primera piedra del número 1 del mundo para lograr en Roland Garros su segundo Grand Slam.

Solo en el tramo final el jugador de El Palmar dejó entrever alguna grieta en su juego, que alargó algo la contienda, hasta las dos horas, y puso de manifiesto que cualquier relajación se paga en un torneo como este.

Alcaraz saltó como un torbellino que, aunque se moderó con el paso de los minutos, no dejó nada de aire al italiano, que tardó 35 minutos en ganar un juego y, con mucha ironía, lo celebró como un gol de la Fiorentina, puño al aire, sonrisa pícara.

«Me ha faltado un poco de cabeza para cerrar el tercer set antes», reconoció el pupilo de Juan Carlos Ferrero, que pese a todo señaló que se siente «muy satisfecho» de la victoria en su primer partido en la pista Suzanne Lenglen.

El número 159 del ránking, de 21 años, uno más que el español, que vivía su primer partido en un Grand Slam, quedó impresionado por la grandeza del estadio, el segundo más grande del complejo parisiense, pero sobre todo por la contundencia del rival, que había decidido tomarse en serio su debut en París.

Hacía 47 años, desde tiempos de Bjorn Borg, que Roland Garros no conocía un cabeza de serie número 1 tan joven como el murciano. El sueco tenía 19, cumpliría 20 el 6 de junio de ese año, y acabó por fracasar en su intento de levantar su tercera Copa de los Mosqueteros consecutiva.

Alcaraz busca la primera en el primer año en 19 en el que Rafa Nadal no comparece y en el que sus triunfos en Madrid y Barcelona le convierten en el más fuerte del curso sobre tierra batida.

Tras su triunfo en el Abierto de Estados Unidos, el murciano aspira a fortalecer su palmarés y comenzó la carrera con una determinación poco habitual, con un instinto asesino que era también un aviso a navegantes para sus siguientes rivales.

Solo en el tercer set bajó el ritmo, a medida también que el italiano se desinhibió en la pista, controló los nervios y empezó a disfrutar, recuperado de los golpes iniciales y ya sin mucho más que perder. Al menos, quedaba maquillar el marcador.

El partido se igualó, hubo alternativas y el público agradeció con gritos de «¡Flavio, Flavio! que alargara un poco la contienda.

Alcaraz llegó a ceder su saque cuando servía para ganar por vez primera y tuvo que recurrir a su rabia, mostrada en un extraordinario paralelo que jaleó incluso antes de que sobrepasara la red, señal de que tenía ganas de cerrar el compromiso.

La distancia entre ambos se había acortado, pero seguía siendo a favor del murciano, que en la segunda oportunidad que dispuso de su servicio para cerrar el duelo no la dejó escapar

Alcaraz sumó su triunfo número 31 de una temporada en la que solo ha tenido tres tropiezos y espantó los fantasmas del último, cosechado en el pasado torneo de Roma contra otro rival fuera del top-100, el húngaro Fabian Marozsan.

Pocas más conclusiones pueden sacarse de un debut en el que la superioridad del jugador de Murcia fue tan patente en todo momento.

«Me he sentido invencible», dice el murciano tras la victoria

Carlos Alcaraz se mostró muy satisfecho de su victoria en primera ronda de Rloland Garros y aseguró que en la primera fase del partido se sintió «invencible». «Me he dicho que podía ganar sin perder ningún juego, que podía ser más fácil de lo pensado, pero un partido puede cambiar en todo momento, pero al principio del partido me sentía invencible», dijo.

«Él no ha estado a su mejor nivel al principio, pero yo estaba realmente bien, pegando bien a la bola, haciendo muchos puntos ganadores. Creo que él no ha llegado a tener ninguna bola para ganar un juego. Es cierto que ha habido un momento que me he sentido invencible», reiteró.

Pese a que en el tercer set aparecieron «algunos problemas» que alargaron el duelo, Alcaraz se queda con su juego del primer set: «Le he pegado bien a la bola, limpia, he jugado muy agresivo y he hecho grandes tiros».

Pero también destacó la forma en la que negoció los momentos más duros, cuando el italiano le obligó a elevar el nivel. «Esto contento de que cuando se me ha complicado el tercer set le he dado la vuelta sin venirme abajo y he sabido olvidar los juegos que he tenido para ganar y no lo he hecho», señaló.

Alcaraz también se refirió a su próximo rival, el japonés Taro Daniel: «Tiene un año muy bueno, está jugando bien y ha ganado contra rivales difíciles. Va a ser una segunda ronda complicada, tendré que estar preparado, será un gran combate».

Por último, confesó que sigue de reojo la actualidad en España, con las elecciones municipales y autonómicas de este domingo y la convocatoria de generales: «Es un momento donde están pasando cosas en España y como español estoy al tanto de lo que está pasando. Por primera vez puedo votar. Pero lo miro muy de reojo», indicó.

Taro Daniel, un veterano que este año ha ganado a Ruud y Berrettini

Carlos Alcaraz, después de ganar al italiano Flavio Cobolli en primera ronda, ya tiene rival para la segunda. Mañana miércoles se enfrentará a otro tenista que no está en el ‘top 100’ de la clasificación ATP, el japonés Taro Daniel, quien ha sorprendido en su estreno al derrotar al australiano Christopher O’Connell en tres sets (6-0, 6-2 y 6-4).

Daniel, que nació en Nueva York pese a ser japonés, tiene 30 años de edad y llegó a ser el número 64 del mundo en agosto de 2018. Esta temporada ha ganado nueve partidos y perdido seis. Sólo se han enfrentado en una ocasión y fue en un Challenger en Portugal, en el torneo de Oeiras, en 2021 en tierra batida. El murciano se impuso en la semifinales por 6-2, 5-7 y 6-2.

En el primer Grand Slam de la temporada, el Australia Open, Daniel también llegó a segunda ronda. En primera derrotó al mexicano Ernesto Escobedo, pero en segunda cayó ante el canadiense Denis Shapovalov. Su mejor resultado lo obtuvo en el ATP 500 de Acapulco, donde llegó hasta los cuartos de final después de derrotar al noruego Casper Ruud, cuatro del mundo, en octavos de final. El australiano Alex de Minaur lo eliminó en cuartos. En los Masters 1.000, en Indian Wells, alcanzó los octavos desde la fase previa tras eliminar en el cuadro final a Roberto Carballés y Matteo Berrettini, cortando su trayectoria Cameron Norrie. En Miami, donde entró directo en el cuadro final, ganó al francés Arthur Rinderknech y el alemán Alexander Zverev, cayendo ante el finlandés Emil Ruusuvuori. En Montecarlo, en tierra batida, no pasó la previa, al igual que en Madrid. En las últimas semanas había disputado dos Challenger, uno en Cagliari, donde perdió en cuartos, y otro en Turín, eliminado en octavos.

Por tanto, se trata de un jugador que puede causar problemas por su experiencia, que ha sido capaz de ganar este año a Ruud y Berrettini pese a que ahora mismo es el 112 del mundo.

Novak Djokovic pone la directa con un triunfo fácil ante el américano Kovacevic

El tenista serbio Novak Djokovic venció con facilidad (6-3, 6-2, 7-6) al norteamericano Aleksandar Kovacevic en su debut ayer en Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada y que se disputa sobre tierra batida en París, y en la siguiente ronda se enfrentará al húngaro Marton Fucsovics.

El serbio iniciaba su andadura ante un debutante en un cuadro final de ‘Grand Slam’. Eso lo aprovechó para romperle el saque en el sexto juego y llevarse la primera manga por 6-3, sin ceder ni una sola bola de rotura. Menos historia aún tuvo la segunda, que tras dos ‘breaks’ terminó cayendo del lado de Djokovic con comodidad.

El tercer set fue otra historia, Kovacevic subió su nivel y pese a que el número 3 del mundo consiguió romperle el saque de inicio, le devolvió el ‘break’ y plantó cara al campeón de 22 ‘grandes’, que cada vez se encontraba menos cómodo en la pista. La igualdad duró hasta el ‘tie-break’, donde volvió el mejor nivel del serbio para cerrar el encuentro y evitarse problemas.

Primera sorpresa

No está siendo el año del canadiense Felix Auger-Aliassime, que se convirtió en el primer top-10 eliminado en Roland Garros al caer ante el veterano Fabio Fognini en primera ronda por 6-4, 6-4 y 6-3. El pupilo de Toni Nadal sufrió otro revés sobre tierra batida, tras haber caído en la primera ronda de Madrid y Roma y no haber comparecido en la segunda de Lyon. El siguiente rival de Fognini, que se cruzaría con Alcaraz si ambos llegan a cuartos, será el australiano Jason Kubler, 69 del mundo.

Cara y cruz para los españoles

El español Roberto Bautista, por undécima vez en su carrera en otras tantas participaciones, superó la primera ronda de Roland Garros y lo hizo con mucha contundencia contra el chino Tibing Wu, al que superó por 7-6 (4), 6-1 y 6-1 en dos horas y 10 minutos.

Bautista se medirá por un puesto en la tercera ronda contra el peruano Juan Pablo Varillas, que firmó una gran remontada contra el chino Juncheng Shang para conseguir su primer triunfo en un Grand Slam, por 4-6, 2-6, 6-2, 6-3, 6-1.

No pudo seguir adelante el también español Bernabé Zapata. El valenciano caía ante el argentino Diego Schwartzman, quien se impuso por 1-6, 6-7(5), 6-2, 6-0 y 6-4.

Schartzman se enfrentará en segunda ronda al portugués Nuno Borges, vencedor este domingo del estadounidense John Isner.

En otro de los partidos de ayer, el tenista argentino Federico Coria fue eliminado al caer ante el croata Borna Coric por 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3 y 6-3. Hasta 4 horas y doce minutos duró el encuentro, en el que Coric (cabeza de serie número 15), logró imponer su mejor momento de forma de las últimas semanas, tras llegar hace pocos días a cuartos de final en Roma, donde solo fue derrotado por Stefanos Tsitsipas.

Por otro lado, en la jornada de de hoy miércoles se disputará el encuentro del que saldrá el rival de Carlos Alcaraz en una futura tercera ronda. Si el murciano supera su segundo duelo, se enfrentaría al ganador del choque entre el italiano Matteo Arnaldi y el canadiense Denis Shapovalov.