«Cada vez que hay una fiesta, acaba en un funeral». La frase la pronunció Mario Simón hace unas semanas, pero valdría perfectamente para lo que ocurrió ayer en Nueva Condomina. Y es que los aficionados granas, pese a no perder la moral y a confiar siempre en su equipo, vivieron la historia de siempre.

Con casi 26.000 espectadores en la grada, la fiesta no acabó con final feliz. Y es que no solo perdió el Real Murcia ante el Eldense, es que finalmente no pudo hacerse realidad el sueño de jugar el play off de ascenso.

Es la cuarta semana consecutiva que los aficionados del Real Murcia salieron de Nueva Condomina sin poder celebrar una victoria. Vivieron en primera persona los triunfos del Atlético Balearse y del Intercity, y también salieron cabreados con el empate a cero contra La Nucía. Todos esperaban que ayer fuera diferente y que por fin se pudiera ganar un partido ante un equipo de play off, pero nada más lejos de la realidad. Otra derrota que fue unida de la decepción por no poder luchar por el descenso.

No han hecho los deberes ni Mario Simón ni sus jugadores, todo lo contrario que los aficionados, que llevan toda la temporada volcándose con el equipo. Este sábado se logró la segunda mejor entrada de la temporada. El club quería 30.000 espectadores en la grada y aunque no se llegó a esa cifra, hasta 26.000 acudieron a las gradas con la esperanza de vivir una gran fiesta. No llegó la fiesta y todo acabó en decepción, porque ni el Real Murcia dio la talla ni los rivales por estar en el play off fallaron. Ahora ya solo queda tomarse unas vacaciones y empezar a pensar en el próximo curso, de nuevo en Primera RFEF.