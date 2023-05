Hasta cuatro cartas recibimos esta semana los periodistas de Felipe Moreno. Una firmada por el propio presidente del Real Murcia, otra rubricada por los empleados del club, una tercera en nombre de Mario Simón y la cuarta de la plantilla. Todas ellas tenían un mismo fin. Animaban a los medios de comunicación a volcarse con los granas de cara al choque en el que se jugarían estar en el play off de ascenso. «Tenéis un papel fundamental», nos decían. Pero no solo los medios hemos sido llamados a subirnos al barco. También el murcianismo, al que una vez más se ha vuelto a poner a prueba, al que se empujó a llenar el estadio Nueva Condomina.

No fallaron los aficionados a la llamada -casi 26.000 acudieron este sábado a NC- y creo que tampoco los medios se han portado mal en los días decisivos, sin embargo el Real Murcia no estará en el play off de ascenso a Segunda División.

Y si no lo estará es porque a lo mejor Felipe Moreno se equivocó al elegir el destinatario de sus cartas. Porque no son los medios de comunicación los que marcan o evitan goles ni los que ganan o pierden partidos transcendentales. Son los entrenadores y los jugadores los que lo hacen, y los del Real Murcia, que llevan semanas renunciando al play off, ni fueron capaces de ganar ayer a un Eldense a medio gas. Como no han sido capaces de dar la talla en una segunda vuelta penosa, algo que parecía no preocupar al máximo mandatario, tan ocupado en dar órdenes en casas ajenas pero tan indolente y dejado en la suya propia.

Porque la derrota de ayer contra el Eldense solo es una gota más en un vaso que se colmó hace ya muchas jornadas, pese a que de puertas para dentro nadie hizo nada, y que solo distorsionó la victoria del pasado fin de semana ante el Alcoyano. Porque el Real Murcia que iba a jugar sí o sí el play off, tal y como ha repetido hasta la saciedad Felipe Moreno, no estará en la fase decisiva como la lógica y los números decían. De hecho, dentro de la carambola que tenía que darse, ni se dio lo fundamental, que era que los granas ganasen.

Ayer, en el choque que no se podía fallar, los de Mario Simón cayeron por 1-2 ante el Eldense, cerrando toda una liga sin ser capaces de ganar a un equipo de play off y encadenando cuatro partidos sin vencer en casa, tres de ellos acabados con derrota. Y eso si solo miramos las últimas semanas, porque si nos vamos más atrás, hasta principios de año por ejemplo, la caída en picado es brutal.

Pues todo parecía indicar que el Real Murcia no estaría en el play off, pero, como no cuesta nada soñar, en el club grana se agarraron al ‘va a pasar algo’, y en ese ‘va a pasar algo’ todos confiaban en que el Castellón o el Logroñés ganaran a la Real B y al Barça B, sin embargo nadie miró de puertas para dentro, y de puertas para dentro era donde estaba el problema. Porque el problema no era lo que hicieran la Real B o el Barça B, el problema era que el Real Murcia ganara al Eldense. Todo el mundo se olvidó de ese detalle, posiblemente dando por hecho la victoria grana, pero cuando el balón echó a rodar, el triunfo no llegó. No llegó porque a los diez minutos los de Mario Simón ya habían cometido la típica cagada defensiva de la tarde. Ni Alberto González ni Piña tiraron de intensidad, mientras que Miguel Serna, titular ante la lesión de Joao, se tragó por su mismo palo el disparo de Álex Bernal.

Ni dos llegadas había necesitado el Eldense para ponerse por delante en un estadio con 25.000 espectadores, pero del que se escapan los puntos una y otra vez.

Arnau tira del equipo

Salió al rescate Arnau Ortiz, uno de los pocos jugadores que se han ganado continuar y que posiblemente no lo haga al estar cedido. Fue el mediapunta de los más activos, generando peligro sobre el área de Vallejo. Pero el gol murcianista tendría otros protagonistas. Un centro de Alfon en el 38 fue rematado por Alberto Toril para poner un 1-1 que no cambiaba las cosas en la clasificación pero que por lo menos hacía que los aficionados pudieran consolarse con acabar ganando el último partido.

Y ese consuelo aumentó en el inicio de un segundo tiempo de lo más abierto y con ocasiones para ambos. De hecho, Serna, quitándose la espinita del fallo del 0-1, y Vallejo fueron los protagonistas, evitando que el marcador se moviese.

Pero mientras que al Eldense le sentaban bien los cambios introducidos por Estévez, al Real Murcia le sentaron como un tiro las modificaciones llevadas a cabo por Mario Simón. De repente, con la entrada al campo de Dani Vega y Loren, dejaron de pasar cosas. Tampoco ayudó que ese tramo, en el que no quedaba otra que ir a por la victoria, los granas lo afrontasen sin un delantero centro. Y es que a la vez que Alberto Toril abandonaba el campo, Dani Romera seguía en el banquillo, y eso que decían que ya estaba al 100% tras su lesión.

Solo pasado el minuto 80 volvieron a verse cosas del Real Murcia en el área de Vallejo. Pero ninguna de ellas dejó en buen lugar a los granas. Loren Burón volvió a estar lejos de ser un futbolista determinante, capaz de cambiarte un marcador; y a Dani Romera, que saltó al terreno de juego en el minuto 84, se le vio más que lento, tan lento que fue un amigo para la defensa azulgrana.

Y mientras que el Real Murcia lamentaba no tener jugadores con más caché en este tipo de finales, el Eldense se vino arriba para cerrar la liga con una victoria, un triunfo que no le sirvió para ascender directo pero que le hace llegar al play off con las mejores sensaciones. Porque no fue el Murcia el que golpeó en los últimos minuto. Fue Soberón el que abrió a Diego González para que éste hiciese un golazo que significó el 1-2, un 1-2 que solo confirma lo que han sido los granas en este 2023.

Vale que ni ganando se hubieran metido los murcianistas, porque la Real B sumó el punto que necesitaba y el Barcelona B ganó al Logroñés, sin embargo, no hubiera estado de más una victoria para premiar a una afición que de nuevo se volcó -casi 26.000 espectadores acudieron a las gradas- y que nunca ha dado la espalda al equipo pese a tener en varias ocasiones motivo para ello.

Pero ni ese premio tuvieron los murcianistas, que cierran un año en la que han pasado por todos los estados de ánimo, llegando incluso a soñar con alcanzar el liderato al cierre de la primera vuelta. Luego se vivió un inicio de año a trancas y barracas, en el que los empates no acababan de ser vistos como motivo de enfermedad, para posteriormente iniciar la caída en picado, caída, que casualidad o no, coincide con la llegada de Felipe Moreno al club, con las grandes afluencias de público al estadio y con las declaraciones del máximo mandatario hablando de alcanzar el primer puesto... Pues, al final, ni primer puesto ni play off. Pero como no hay mal que por bien no venga, por lo menos, con la liga ya cerrada para los granas, por fin se acabaron las cartas y las bolas de cristal. Porque ahora empieza lo bueno, el trabajo y la planificación del próximo curso, en el que ya sí luchar por el ascenso será una obligación.

El Amorebieta y el Racing de Ferrol ascienden a Segunda División

El Amorebieta, que este sábado se proclamaba campeón del Grupo II de Primera RFEF, y el Racing de Ferrol, que hacía lo propio en el Grupo I, ya son equipos de Segunda División. Ambos estarán el próximo curso en la división de plata después de haber logrado el premio del billete directo, al acabar en primera posición de sus grupos tras 38 jornadas disputadas.

Las otras dos plazas para jugar en Segunda se repartirán en los play off, que comenzarán el próximo fin de semana. La Real Sociedad B se medirá al Alcorcón, el Celta B se la jugará contra el Eldense, el Deportivo se medirá al Castellón y el Barça B quedó emparejado con el Real Madrid Castilla.

Los cuatro ganadores de estas eliminatorias a ida y vuelta, accederán a las finales, donde se conocerán que otros dos equipos acompañan al Amorebieta y al Racing de Ferrol a Segunda División.

En el día de ayer también se concretaron los equipos que descienden a Segunda RFEF. En el Grupo I pierden la categoría el Badajoz, el Sanse, el Linense, el Pontevedra y el Talavera.

Descenso del Numancia

En el Grupo II, la última jornada acabó condenando al Numancia, que cae a Segunda RFEF. También lo hizo La Nucía, que cierra el curso con 46 puntos. Ya estaban confirmados los descensos del UD Logroñés, el Calahorra y el Bilbao Athletic.