El Real Murcia despidió la temporada en la tarde de ayer con una derrota por 1-2 ante el Eldense. Los granas soñaban con la posibilidad de entrar a los play off, pero aunque hubieran ganado, tampoco habrían conseguido el acceso a la fase de promoción por el ascenso, ya que la Real Sociedad B y el Barcelona B hicieron sus deberes, ya que tenían que pinchar alguno de los dos para que el Murcia entrase en la promoción y fueron ellos quienes se aseguraron esa quinta y cuarta plaza, y los granas se quedan a las puertas con 56 puntos.

Otra vez el Real Murcia volvió a la misma dinámica de siempre en la que plantea un buen partido, disputando una gran primera parte, llegando y teniendo ocasiones, pero que después ese trabajo no se ve reflejado en el marcador final. «Es duro no poder darle el play off a toda la gente que ha venido a vernos, pero creo que hay que quedarse con las cosas buenas que el equipo ha hecho esta temporada, la gente está enganchada», comentó Mario Simón.

«Es duro ver cómo hemos enganchado a la gente, y que hayamos conseguido que 26.000 personas acudieran a la grada a animarnos, y que crean como creíamos nosotros a principio de semana», comentó Mario Simón, refiriéndose al proyecto que empezó a construir el club a partir del mes de enero, y que ha conseguido volver a atraer a miles y miles de aficionados.

Una vez acabado el partido, y dada por concluida la temporada para el Real Murcia, el club sigue teniendo muchas cosas que hacer. La directiva tiene que valorar si el actual entrenador de los granas es el adecuado para llevar este nuevo proyecto que está creando la entidad murcianista. «Esa pregunta es muy difícil de responder. Yo acabo contrato, llevo aquí dos años, nos tendremos que sentar y hablar. Hemos realizado una gran campaña», respondió el técnico grana a la cuestión sobre su continuidad en el Real Murcia.

«La plantilla está dolida, pero esto es fútbol, tienen que quedarse con que han hecho una gran temporada», añadió Mario Simón, hablando de su plantilla y su estado anímico después de ver como muchos aficionados murcianistas se quedaron tras la derrota, durante más de 10 minutos, animando a los jugadores.

Eldense, Castellón, Real Sociedad B, y Barcelona B, son los cuatro equipos que han entrado en los play off del grupo II de 1ªRFEF, y el Murcia se quedó a las puertas de entrar, no por falta de plantilla, sino por puntos y errores cometidos a lo largo del año. «Da la sensación de que hemos hecho muchos partidos como el de hoy, muchos escenarios donde decisiones propias nos han hecho no ganar partidos, fallar muchas ocasiones. No hemos tenido ese acierto y al final hemos quedado ahí», concluyó, el entrenador del Real Murcia, Mario Simón.