Derrota para el FC Cartagena en su último encuentro de la temporada 2022-23 frente al Racing en El Sardinero. Un once plagado de novedades con los jugadores que menos minutos han disputado durante el curso no puso la intensidad y actitud necesarias para plantarle cara al cuadro verdiblanco y recibió tres tantos en los primeros 26 minutos. Los cambios al descanso mejoraron la cara del equipo y el tanto de Pablo Vázquez tras la reanudación maquilló el resultado, pero no fue suficiente para competir el encuentro. Termina el Cartagena el año con 58 puntos en novena posición, superado por Andorra y Real Oviedo en séptima y octava respectivamente.

Comenzaron ambos equipos con un breve tanteo que se interrumpió por el gol tempranero de los locales. No se había cumplido el cuarto minuto de partido cuando el canterano Mario García dejó su firma con su primer tanto a nivel profesional. Un Racing que no había amenazado la portería de Marc Martínez hasta entonces atacó por derecha con un balón al espacio para Cedric. El delantero entró al área, esperó la llegada de sus compañeros y puso el pase raso atrás. Mario le pegó conforme venía con el interior de su pie izquierdo para ponerla en la escuadra, imposible para el meta cartagenerista. Tras el primer tanto en contra, el Cartagena consiguió calma a través de la posesión de la pelota, sin embargo, le costó horrores salir con el balón desde atrás por la buena presión racinguista. Cuando el partido parecía estabilizarse, la desgracia golpeó nuevamente al Cartagena. Una jugada fortuita, aunque propiciada por la poca tensión defensiva, colocó el 2 a 0 en el marcador a los veinte minutos de encuentro. Sirvió el Racing un córner desde la izquierda y el balón rechazado cayó a Yeray en el vértice derecho del área grande. El también canterano siguió los pasos de su compañero en el primer gol para recortar sobre un zaguero y golpear fuerte al palo corto con la suerte de que la pelota golpeó en el tacón de Kiko Olivas, que saltó a bloquear, y se marchó al poste más alejado despistando por completo a un vencido Marc Martínez. No le dio tiempo a rehacerse al Cartagena, que continuó su plan ofensivo con centros lejanos de escasa precisión y recibió el tercer gol sólo seis minutos más tarde. Cedric, que avisó en la jugada anterior con un mano a mano detenido por Marc Martínez y señalado como fuera de juego, volvió a ganar la espalda a los centrales con un desmarque de ruptura para resarcirse y hacer el 3 a 0. Ante un Cartagena noqueado, el Racing siguió atacando y llegando a la meta de Marc, pero el portero salvó el cuarto de nuevo en un enfrentamiento con Cedric. El descanso fue un oásis para un Cartagena que deambulaba perdido por el terreno de juego. Luis Carrión se hizo cargo de la situación y reajustó la defensa sacando a Kiko Olivas por Martos y colocando a Datkovic en el centro acompañando a Pablo Vázquez. También modificó el ataque con la entrada de Darío Poveda por Franchu. Además de los cambios de jugadores, el Cartagena también pareció cambiar su actitud y logró el 3 a 1 dos minutos después de la reanudación: el primer saque de esquina de la segunda mitad lo convirtió Pablo Vázquez en gol aprovechando un gran centro de Ferreiro al primer palo con un remate inapelable que superó a Parera. A pesar de recortar distancias, el ímpetu cartagenerista bajó y el entrenador volvió a buscar soluciones dando entrada a Pablo De Blasis por Sangalli y a Borja Valle por David Ferreiro. Consiguió más presencia cerca del área, pero no logró la peligrosidad necesaria para volver a marcar. Aprovechando el paso adelante de los albinegros, los locales tuvieron dos ocasiones a la contra en las que Peque, topándose con la mano salvadora de Marc, e Íñigo Vicente, rozando el larguero, no pudieron concretar. Ortuño sustituyó a Sadiku en el último cambio albinegro y tuvo el gol a cinco minutos para el final tras el único centro preciso de Miguelón en el partido. No obstante, el potente, pero centrado testarazo, lo sacó Parera. A la buena intervención respondió Marc con otra parada salvadora a la contra en la que fue la última ocasion del partido. Un tibio descuento de cinco minutos puso punto y final al encuentro y a la temporada del FC Cartagena, que termina de la peor manera con la clara derrota y las malas sensaciones que se lleva de El Sardinero.