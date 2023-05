Hacía falta una carambola y la carambola no llegó. Empezando porque el Real Murcia, que tenía que ganar para tener opciones de jugar el play off, no ganó. Los granas cierran la temporada con una derrota ante el Eldense en Nueva Condomina, una derrota que rompía cualquier posibilidad de jugar por el ascenso. Pero ni aunque los de Mario Simón hubieran ganado este sábado, el milagro se hubiera hecho realidad. Porque ni la Real B falló -empató con el Castellón- ni tampoco lo hizo un Barcelona B, que ganó al Logroñés.

Aunque desde el club se había insistido a lo largo de toda la semana en que iba a pasar algo que iba a llevar al Real Murcia al play off, ese milagro no pasó. Y no pasó porque ni el Real Murcia fue capaz de ganar al Eldense. Los goles de Álex Bernal y de Diego González dieron la victoria a los azulgranas, dejando al equipo grana en la sexta posición. Aunque Alberto Toril llegó a empatar antes del descanso y a que en el inicio de la segunda parte parecía que los de Simón podrían acabar superando a su rival, el paso de los minutos volvió a demostrar que a los murcianistas les puede demasiado la presión.

Solo los aficionados respondieron una vez más. Porque ni Mario Simón ni los jugadores han dado la talla en esta segunda vuelta. Tampoco ha tenido el mejor aterrizaje Felipe Moreno. Desde que llegó al club en marzo, solo se han sumado dos victorias. Una sola en Nueva Condomina, donde el presidente grana, insistiendo en que hubiera cada vez más gente en el estadio, ha ido empequeñeciendo a la plantilla, una plantilla que empezó a transmitir síntomas negativos cuando el máximo dirigente habló de que había que luchar por el primer puesto.

Jarro de agua fría a los diez minutos

Llevábamos toda una semana confiando en una derrota del Barcelona B o de la Real B. Llevábamos toda la semana dando por hecho que el Real Murcia ganaría su partido en Nueva Condomina frente al Eldense. Pero a los diez minutos, los aficionados murcianistas se dieron cuenta que posiblemente sería más complicado que la victoria se quedara en casa que los pinchazos de los rivales directos. Porque a los diez minutos el Real Murcia ya iba por detrás en el marcador. Fue Álex Bernal el que obligó al público a asumir una realidad que se había ido desvaneciendo día a día ante la ilusión y la esperanza.

Al segundo intento -el primero fue un lanzamiento de falta de Carnicer-, el Eldense ya había logrado lo que nadie quisiese que pasase. Manu Nieto ponía el balón en el área y Bernal confirmó lo que ya sabíamos, la defensa murcianista ha llegado al tramo final en un estado pésimo. Si Piña y Alberto González defendieron sin apenas intensidad, el atacante azulgrana también se encontró con la colaboración de un Miguel Serna, que se tragó por su palo un balón que apenas llevaba altura ni velocidad. El meta murciano era la única novedad en el once respecto a la semana anterior. Y es que Joao Costa no pudo jugar al lesionarse.

Octavo partido consecutivo que encajaba un Real Murcia que durante muchas jornadas fue uno de los mejores equipos en defensa pero que desde hace ya tres meses sale a casi error por partido. El error, en esta última y decisiva jornada, costaba muy caro, porque a la presión de tener que ganar se unía el encajar un tanto en los primeros diez minutos, cuando la ebullición del estadio todavía era patente.

Arnau Ortiz, el más activo en ataque

El 0-1 hacía daño, mucho daño, porque lo difícil ahora se volvía casi imposible, pero no le quedaba al Real Murcia otra que reaccionar, y los granas lo hicieron al ritmo de un Arnau Ortiz que fue de lo mejorcico de los murcianistas en la primera parte. El habilidoso extremo empezó a meter miedo sobre el área de Vallejo y pronto se fueron animando sus compañeros, aunque el Eldense, pese a adoptar un papel discreto y ceder casi todo el balón, no desperdiciaba la ocasión de mirar al área de un Serna que estuvo cerca de volver a convertirse en protagonista negativo cuando Nieto aprovechó que estaba muy adelantado y se probó desde muy lejos. Por suerte, el balón se fue fuera.

Entraba la primera parte en la recta final y el Real Murcia siguió intentándolo, ésta vez con Alfon de protagonista. El jugador cedido por el Celta reclamaba penalti en el 36 y en el 38 ponía un balón al área que era rematado a gol por Alberto Toril. El delantero mallorquín, como ya hiciera hace una semana ante el Alcoyano, volvía a ser importante, con un gol que metía de nuevo a los granas en la batalla. Aunque en ese instante la Real B ya ganaba al Castellón.

Jugados cuarenta y cinco minutos, el Real Murcia estaba en la misma situación de antes de la jornada. Los granas seguían fuera del play off, pero el gol de Toril había animado a los aficionados, que sabían que hasta el final siempre hay vida. A los nervios por todo lo que había en juego se unió un inicio de la segunda parte de lo más abierto, con dos equipos que no renunciaban a nada. Y eso hacía que muchos en la grada se quedasen prácticamente sin uñas.

Inicio de la segunda parte con muchas ocasiones

Arnau Ortiz era el hombre más vertical y más peligroso de los granas. Lo volvió a demostrar a la vuelta del descanso con un disparo que sacó Vallejo e incluso reclamó un penalti. Pero no valía ni un despiste porque el Eldense tampoco estaba dispuesto a ceder. De hecho, el técnico azulgrana no tardó mucho en hacer hasta tres cambios, dando entrada a Soberón, Jorquera y Abad.

Los cambios vinieron bien al Eldense, que volvió a nivelar un partido que en esos momentos parecía más de color grana. Jorquera en el 58 hacía estirarse a Serna.

Mientras la grada gritaba 'Sí se puede', animada por el empate del Castellón ante la Real B, pudo llegar un susto y gordo. Solo una buena acción de Serna, que empezaba a rehacerse por el fallo del gol, evitó que Nieto volviese a adelantar a los visitantes.

Estaba el partido tan abierto, que las ocasiones iban de portería a portería. Si Serna había salvado a los granas en el 63, en el 65 fue Vallejo el que sacó un zapatazo de Ganet.

Los cambios no ayudan

Con el partido loco, Mario Simón quiso dar más energía a los suyos con los dos primeros cambios. Loren Burón y Dani Vega saltaban al campo para sustituir a Alberto Toril y Alfon. Lo más extraño de estos movimientos es que el técnico grana, teniendo a Dani Romera en el banquillo, decidía jugársela en un partido en el que solo valía ganar sin delantero. Era el minuto 67 y quedaban más de 20 minutos por delante para lograr una machada que se complicaba con el gol del Barça Atleti en el Mini Estadi.

Al contrario de lo que se podía pensar, los cambios no sirvieron para continuar con el intenso ritmo con el que había empezado la segunda parte. Tampoco el correr del reloj hizo que los granas apretaran. Conforme pasaban los minutos, todo se igualaba y los granas apenas lograban llegar al área de Vallejo.

A falta de diez minutos, Mario Simón intentó sacar a su equipo del ritmo lento que se había impuesto y que no interesaba para nada. De hecho, en ese tramo solo habían llegado al área de Vallejo con un disparo acrobático de Vega que se marchó a córner tras rechazar en un rival. Saltaban al campo tanto Dani Romera como Aguza, abandonando Ganet y Pedro León, y a las primeras de cambio el delantero tuvo la primera ocasión. Fue justo después de que Serna evitara otra clara ocasiónd el Eldense. Pero a Romera se le vio tan lento que la defensa visitante le quitó el balón sin problemas.

El milagro cada vez era más complicado. Llegando ya al minuto 90, el Real Murcia solo empataba al Eldense y encima tanto Real B como Barcelona B hacían los deberes. Pero si alguien todavía tenía alguna esperanza, la perdió definitivamente en el 90 cuando Diego González ponía el 1-2 con un golazo que dejaba helada Nueva Condomina.

Al final, los granas acaban sextos

Una derrota que vuelve a dejar señalado a un Real Murcia que ha cerrado una segunda vuelta penosa y que desde el 5 de abril no gana un partido en su estadio. Pinchazo tras pinchazo, los granas se han ido dejando el play off por el camino, algo que se ha confirmado este sábado, donde no han podido ni ganar. Al final, los granas cierran la liga en la sexta plaza, a cuatro puntos de la Real B, que acaba quinta, y a cinco del Barça B, que jugará el play off como cuarto.