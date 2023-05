Carlos Alcaraz ya se encuentra en París, donde hoy, a partir de las dos de la tarde, se celebrará el sorteo del cuadro final, donde aparece como primer cabeza de serie. El jugador murciano ya sabe que tiene un cincuenta por ciento de posibilidades de cruzarse con el serbio Novak Djokovic en semifinales; que en cuartos de final le pueden tocar Stefanos Tsitsipas, Holger Rune, Jannik Sinner y Andrey Rublev; y en octavos, Hubert Hurkacz, Cameron Norrie, Borna Coric o Tommy Paul.

El torneo dará comienzo el próximo domingo y la primera ronda se extenderá hasta el martes, por lo que cualquiera de esos días podría tocarle jugar a Alcaraz. La segunda ronda se disputará el miércoles 31 de mayo y el jueves 1 de junio; la tercera, el viernes 2 y el sábado 3 de junio; los octavos de final, el domingo 4 y el lunes 5; los cuartos de final, el martes 6 y el miércoles 7; las semifinales, el viernes 9; y la final, el domingo 11 a partir de las tres de la tarde. Cada día habrá una jornada diurna, que arrancará a las once de la mañana, y otra nocturna, a partir de las ocho y media, que ha generado cierta controversia entre los tenistas.

Alcaraz, después de aterrizar ayer en París, podrá realizar su primer entrenamiento sobre la tierra batida de Roland Garros. Durante los últimos días ya se ha podido ejercitar con las bolas que se utilizarán en el torneo. Para mañana viernes está prevista una rueda de prensa del número 1 del mundo.

Además, Alcaraz ya tiene diseñada si hoja de ruta tras Roland Garros. Al contrario de la temporada pasada, donde acudió directamente a Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada y el único que se juega en hierba, este año sí que jugará un torneo antes para prepararse para la cita de Londres.

El jugador que entrena Juan Carlos Ferrero quiere preparar más concienzudamente el torneo que se disputará en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Y para ello ha elegido el Cinch Championships que se jugará en el The Queen’s Club-Wimbledon del 19 al 25 de junio. Se trata de un ATP 500 donde ya se encontrará con Holger Rune, Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Cameron Norrie, Lorenzo Musetti, Alex de Minaur, Matteo Berrettini, Marin Cilic, Alejandro Davidovich Fokina, Diego Schwartzman, Francisco Cerundolo, Sebastian Korda y Bernabé Zapata Miralles. Por tanto, tres de los ‘top 10’ de la actualidad estarán en un torneo que en 2019 y 2017 tuvo un campeón español, Feliciano López, y que también tiene en su palmarés Rafa Nadal, quien lo conquistó en 2008, el mismo año en el que ganó Wimbledon en una final épica contra Roger Federer.