El UCAM se complica muy pronto

El UCAM Murcia perdió ayer ante el Peña Deportiva en el partido de ida de las semifinales de los play off (0-1). A los universitarios les costó entrar en el partido, y los primeros minutos fueron inferiores a su rival, que vino con las cosas claras al BeSoccer La Condomina. El UCAM Murcia consiguió despertar y controlar más el partido, gozó de sus primeras ocasiones, pero sin mucho éxito. En la segunda mitad, los de Víctor Cea entraron mejor y con un buen ritmo de juego, pero sin encontrarse con el gol. En el minuto 80 llegó la tragedia, y Salinas con un derechazo desde la frontal del área, puso el 0-1 en el luminoso y le dio la victoria a los suyos.

El conjunto ibicenco no puso las cosas fáciles, ya que tienen experiencia en esta fase, donde el pasado curso llegaron hasta la final, pero cayeron derrotados frente al Real Murcia.

El encuentro comenzó con posesión para los universitarios, quienes sabían que el partido no iba a ser nada fácil, y que el Peña saltaría a morder desde el minuto 1. Los baleares arrancaron más metidos en el choque, siendo más agresivos y llegando más a la portería defendida por Pau Torres.

Las ocasiones empezaron a llegar, pero del lado de los visitantes. Fue el Peña Deportiva quien gozó de las primeras acciones de peligro, como un centro por la banda de Roger, que pilló descolocado a la defensa universitaria, porque se pensaron que estaba en fuera de juego. El jugador balear puso un balón colgado al segundo palo para que rematara Ton Ripoll, pero su cabezazo no fue bueno y se marchó por fuera.

A partir del minuto 14 de partido, los universitarios comenzaron a tener más el control, empezaron a realizar posesiones más largas y dormir un poco el juego, que no fuese solo del Peña. Con el partido más controlado por los del UCAM, empezaron a llegar más a la portería rival, pero sin mucho acierto de cara al gol.

En ese tiempo donde el UCAM se encontraba más cómodo en el partido, llegó el susto para los azul y dorados. Ton Ripoll puso un centro desde línea de fondo, directo a su compañero Roger, que se encontraba solo en el punto de penalti. El jugador del Peña intentó controlar, en vez de rematar directo, y falló a la hora de bajar el cuero, y cuando armó el disparo, se le echó encima un defensor universitario, y blocó el disparo, evitando así el primer tanto del partido.

La parte fea que dejó la primera mitad, fue la lesión de Edu Oriol, que se tuvo que retirar del terreno de juego, y Javi Ramírez entro en su lugar. Llegando ya al minuto 45, el UCAM no conseguía hacer daño a los de Ibiza, sus acciones no llevaban tanto peligro como las de los visitantes, que fueron un poco más superiores en el primer tiempo. Intentó sorprender Marc Fraile con un disparo raso desde la frontal del área, que fue directo al primer palo, pero se marchó por fuera.

Con la reanudación de los segundos 45 minutos, se vio a un UCAM Murcia renovado, distinto al de la primera mitad. Víctor Cea aprovechó el descanso para hablar con sus jugadores y corregir los desajustes que tuvieron. El Peña Deportiva por su parte salió a hacer el mismo juego desplegado en el primer tiempo y a intentar llevarse el partido.

El UCAM Murcia gozó de buenas oportunidades en el comienzo de la segunda mitad. Javi Moreno se giró muy bien dentro del área, y por su lado entraba Manu Ramírez, que se plantaba solo, pero el extremo del UCAM tardó en darle el pase, y cuando lo hizo ya estaba un defensor encima de Manu. Minutos más tarde, Pito Camacho tuvo la oportunidad de abrir el marcador para los suyos. Isra Cano desde la banda levantó la cabeza y vio a su compañero en el punto de penalti, colgó un centro perfecto, y Pito lo cazó a la perfección, pero su cabezazo fue directo a las manos del arquero del Peña.

Cuando el partido parecía que iba a terminar con el 0-0 inicial, el Peña Deportiva mató al UCAM Murcia en el minuto 80. Ton Ripoll desde la banda vio a Salinas solo en la frontal del área y le cedió el balón, el jugador balear no se lo pensó dos veces, y se sacó un zambombazo directo al fondo de las mallas.

Tras el jarro de agua fría que supuso el 0-1 para el Peña, los universitarios no se rindieron y buscaron empatar el partido antes del pitido del árbitro. Los de Víctor Cea lo intentaron, pero no consiguieron marcar el gol de las tablas y el encuentro finalizó con derrota del UCAM Murcia, que les condena a tener que ganar en Ibiza la próxima semana, en el partido de vuelta.

Los de Ibiza aprovecharon la lesión de Edu Oriol para empezar a atacar por su banda, subiendo líneas con los carrileros, que han hecho mucho daño por los costados. El único tanto del partido llegó por esa banda, donde apareció Ton Ripoll, exjugador del Real Murcia, para colgar un balón desde la banda izquierda.

El conjunto universitario no estuvo acertado de cara a portería, no fue su día en ese aspecto. Poco agresivas eran sus acciones de peligro, Javi Moreno no pudo llegar tanto a zona de castigo, Isra Cano se llenó de balón en varias jugadas, donde por no decidir si tirar o mover el juego al otro costado, desaprovechó las oportunidades. Pito Camacho tuvo una de las acciones más claras, pero su testarazo fue al centro y el meta ibicenco no tuvo problema en atajar el esférico. Pescador no estuvo muy fino cuando entró al campo en comparación con otras actuaciones suyas en partidos anteriores.

El conjunto universitario aún no está muerto en estos play off. La próxima semana tiene una gran final, donde está obligado a marcar al menos uno para forzar la prórroga, pero no será fácil ya que el Peña Deportiva contará con el factor campo y el UCAM no contará con las más de 2.000 personas que acudieron ayer al BeSoccer La Condomina.

Víctor Cea, pese a la derrota: «Estoy tranquilo y confiado»

El conjunto universitario cayó derrotado en el partido de ida de la primera eliminatoria de los play off. «He reconocido a mi equipo, pero hay cosas que mejorar y tenemos margen hasta el partido de vuelta», comentó Víctor Cea, sobre la actuación de su equipo sobre el terreno de juego.

El primer tiempo condenó al UCAM Murcia, los universitarios no disputaron una buena primera parte, les costó entrar en el choque, luego consiguieron controlar un poco más la situación, pero no pudieron hacer nada. «La primera parte nos ha costado encontrarnos, no hemos sabido entender el escenario que nos ha planteado el Peña, pero creo que en la segunda mitad si hemos conectado», afirmó el técnico universitario.

«Estoy tranquilo y confiado de la capacidad que tiene este equipo para vivir el partido de vuelta», dijo Víctor Cea sobre el partido de vuelta y que no tiene miedo, que está al 100% con su plantilla y que van a conseguir darle la vuelta al resultado y avanzar a la siguiente ronda.

El choque fue muy distinto en cada una de las partes, en el primer tiempo fueron los ibicencos quienes salieron con una marcha, y el UCAM Murcia no apareció y le costó entrar, pero en los segundos 45 minutos fueron los de Ibiza quienes no pudieron estar a la altura de los universitarios quienes estaban marcando el ritmo del choque. «En la segunda mitad creo que hemos sido mejores, el Peña ha intentado parar varias veces el partido, porque se le estaba complicando y veía que nosotros creábamos más peligro», finalizó el entrenador del UCAM Murcia, Víctor Cea.