La vida de Houda cambió cuando dio a conocer su orientación sexual. Porque ser lesbiana en Marruecos son palabras mayores. Toda historia en busca de refugio en otro país conlleva sufrimiento. El caso de esta joven no es diferente. A sus 20 años carga con una pesada mochila repleta de experiencias negativas que pusieron su vida en peligro y la obligaron a huir de su país. Y así, sola, ha empezado una nueva vida como solicitante de asilo en la Comunitat Valenciana. El 5 de junio cumplirá un año en España.

Ahora bien, Houda era y es, en Marruecos y en España, una deportista de élite. Practica taekwondo desde los 12 años, cuando una amiga la inició en el deporte que hoy es su vida. La joven acumuló triunfos en su país, donde formaba parte de la selección maroquí. En España ha competido en tres torneos y ha subido al podio en los tres. Ha ganado dos oros (Open de la Comunitat Valenciana y el nacional sub-21), y en el Campeonato de España absoluto quedó bronce. Tres competiciones, tres medallas. Sin embargo, la joven no puede prosperar. Ella, recién aterrizada en España y con una gran proyección de futuro, está limitada al territorio nacional. No tiene la licencia en regla para poder competir a nivel internacional y eso la deja sin puntuación, sin futuro y sin juegos olímpicos, el sueño de cualquier deportista de élite.

Su entrenador en el Club Taekwondo Moncada, Juan Carlos Cobos, lamenta que no se active una licencia internacional que permitiría a Houda tener un futuro bien diferente ya que la joven ya se ha visto obligada a no participar en dos competiciones internacionales. "La Federación española se escuda en que es la federación marroquí y la internacional la que deben desbloquear la licencia, pero lo cierto es que ellos ya tienen las herramientas necesarias para poder hacerlo", explica. Desde València Acoge le enviaron una carta a La Federación española de Taekwondo en la que explican que la joven y su club habían aportado toda la documentación indicada para poder activar su licencia mundial para España "incluida la carta firmada el 15 de marzo por Houda solicitando cambiar de federación, por lo que no acabamos de entender cuál es el problema". En el caso de que el tema dependiera ahora de la Federación Mundial de Taekwondo, tanto desde València Acoge como desde el club, solicitan que "se facilite el acceso pertinente para poder resolver esta situación. Toda estas situación supone la discriminación de una persona que tuvo que buscar refugio y sólo pretende llevar una vida normal en la sociedad donde está tratando de integrarse sin renunciar a su proyecto deportivo".

Respuesta de la Federación Española de Taekwondo

Desde la Federación Española de Taekwondo, sin embargo, aseguran desconocer la situación de Houda como solicitante de asilo ya que "no tenemos esa documentación porque nadie nos la ha enviado". Así, cuando la Federación Española solicitó el cambio de licencia internacional de Houda para competir por España y no por Marruecos, la entidad mundial negó el permiso al desconocer la situación de vulnerabilidad de la joven.

Otras disciplinas sí lo hacen

Esta carta de Valencia Acoge tenía como objetivo que la situación burocrática se solucionara para que la joven pudiera participar en el Open de España. El club pagó el hotel, el transporte y los gastos del viaje «por si acaso». No pudo ser. Y la joven quiere solucionar un problema que no se da en otras disciplinas deportivas.

"El taekwondo es mi vida, lo es todo para mí. Entreno duro, incluso en Ramadán, para no bajar de peso y conseguir mis objetivos. Sé que puedo alcanzar grandes triunfos y me esfuerzo por ello pero me tiene que dejar competir", concluye.