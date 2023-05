El UCAM Murcia ya ha pasado la parte más dura del año, que es conseguir entrar al play off por el ascenso. Ahora, dos eliminatorias separan a los universitarios de la Primera RFEF. El primer paso lo dará este domingo, a las 12:00 horas en el BeSoccer La Condomina, frente a la Peña Deportiva.

El conjunto de Víctor Cea llega en un gran estado de forma, después de haber conseguido sacar un valioso punto en casa del segundo clasificado, el Recreativo de Huelva, en la última jornada de la fase regular. El UCAM Murcia ha realizado una gran segunda vuelta del campeonato, y no solo por mantenerse invicto hasta la antepenúltima jornada, o seguir sin perder en casa en este 2023, sino por haberse impuesto ante los líderes de su grupo. Los universitarios consiguieron vencer por la mínima al Antequera, ascendido directo a 1ª RFEF, y luego consiguió empatar en el Nuevo Colombino, estadio donde el Recreativo de Huelva no perdía desde el 26 de febrero.

El nuevo entrenador ha traído un vuelco de aire fresco a la plantilla, y ha conseguido imponer el significado de la palabra equipo, y como ha repetido en varias ocasiones, quiere que su equipo «muestre valores de compromiso y competitividad». Desde su llegada han conseguido 4 victorias, 2 empates y tan solo una derrota.

Víctor Cea no arriesgará para el once de este partido, y apostará por su alineación de gala. Pau Torres en portería, Fran Lara y José Cruz en la zaga acompañados de Javi Ramírez y Edu Oriol en los laterales. Mario Abenza y Vicente Romero en el centro del campo, y un poco más adelantado Mario Ramírez, y en el ataque, Isra Cano por la izquierda, Javi Moreno , que vuelve después de su expulsión, por la derecha y en la punta, Rafa Chumbi.

El pasado lunes se hizo el sorteo para ver los emparejamientos de las semifinales de los play off de ascenso a la 1ª RFEF. El UCAM Murcia, al quedar quinto, se tenía que enfrentar a un segundo del resto de los grupos, entre los que se encontraban equipos como, Atlético B, Alavés B, Avilés y Peña Deportiva. El conjunto balear fue el elegido para disputar esta eliminatoria ante los universitarios, quienes cuentan con el factor campo en contra, jugándose la ida en Murcia y la vuelta en Ibiza.

La Peña Deportiva se metió al play off como segundo del grupo III, con 61 puntos, habiendo cosechado 17 victorias, 10 empates y tan solo 7 derrotas en 34 partidos jugados. En esos encuentros, los de Ibiza anotaron 50 goles a favor y recibieron 27 en contra.

El conjunto balear, ya sabe lo que es jugar unos play off, llegando la campaña pasada al último encuentro de la fase de promoción, en el que perdió ante el Real Murcia.

El UCAM Murcia, por su parte, está motivado y no tiene miedo a la experiencia de la Peña Deportiva. Hoy saldrá a darlo todo ante su afición y a intentar dejar la eliminatoria sentenciada en el primer encuentro.