El STV Roldán disputa hoy su penúltimo encuentro de la temporada, y es una cita muy importante para la entidad pachequera, ya que se despide de una de sus jugadoras, Almudena Pagán, que se marcha del club tras estar 15 temporadas acompañándoles. El conjunto roldanense se enfrenta al Sala Zaragoza a las 12.00 horas, y se podrá seguir a través de Live Vuvuzela.

La entidad pachequera no ha conseguido los objetivos marcados para la temporada regular, ya que a falta de dos jornadas para el final de la liga, están sin opciones de entrar a la fase final para pelear por el campeonato. Las murcianas no han conseguido los registros del pasado curso, donde llegaron a los play off.

El partido de hoy es una despedida para Almudena Pagán. La guardameta roldanense se marcha del club murciano después de militar en sus filas desde hace 15 temporadas, y se despide de toda su afición en el último encuentro en casa de las murcianas. La pachequera se marcha a Francia a cursar sus estudios, y no podrá seguir formando parte de la plantilla del STV Roldán.

Para este encuentro Joaquín Peñaranda contará con todas sus jugadoras para intentar llevarse el triunfo. Almudena, María Valsera, Mayte Mateo, Noelia Montoro, Alba Gandía, Laura Fernández, Consuelo Campoy, Ángela, Lola, Marian, Carmen, Toñi y Alba María.

El rival del STV Roldán, el Sala Zaragoza se juega la vida ya que está en puestos de descenso, a tan solo tres puntos del Rayo Majadahonda que está salvado. El encuentro de hoy es crucial para la salvación del conjunto de Zaragoza, pero el STV Roldán no le pondrá las cosas fáciles.