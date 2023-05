Las opciones del Fútbol Club Cartagena en la promoción de ascenso ya eran muy escasas antes de dar inicio el encuentro en el Municipal Cartagonova, no obstante, ese pequeño porcentaje de probabilidad que le quedaba lo terminó regalando el club albinegro con un partido para olvidar. A pesar del fulgurante inicio, que recordó al mejor Cartagena, la pasividad defensiva y la poca atención condenaron a los de la ciudad trimilenaria ante una Unión Deportiva Las Palmas sedienta de victoria. El buen juego cartagenero tan sólo duró un cuarto de hora en el que asedió al conjunto canario y logró un gol que puso de cara el choque. A partir de entonces, poco más en ataque y nada en defensa. Los goles visitantes cayeron uno tras otro sin que nadie pusiera remedio mientras la ilusión de la parroquia albinegra se esfumaba. Al final, la goleada enterró el sueño y de nada sirvió el esperado pinchazo del Albacete.

El buen comienzo puso en ventaja al Cartagena con un golazo de Mikel Rico a los once minutos, pero la reacción amarilla logró el empate de Loiodice tres minutos después y la remontada de Sandro Ramírez seis minutos más tarde. Antes de la marcha a vestuarios, la mala suerte provocó el tercero tras una serie de rebotes y una floja segunda mitad dejó el cuartoen el tramo final, de nuevo obra de Sandro. Cierra sus aspiraciones el Cartagena de la peor forma posible y empaña la gran temporada con un pobre rendimiento en las últimas jornadas. Se despidió la afición del equipo en su último partido en casa de la temporada y también de su capitán, Pablo De Blasis, en su partido número 100 con la albinegra, que también puede ser su último en el feudo albinegro.

Pitó Gálvez Rascón el inicio del partido con la precisión que merecía la primera jornada con horario unificado y los visitantes mostraron sus intenciones sin esperar un segundo. Antes de llegar al primer minuto, los canarios ya habían pisado área del Cartagena con un centro que no obtuvo remate y habían ensayado el disparo en los pies de Sandro. No obstante, aunque los de García Pimienta encerraban en su campo a los albinegros, el cuadro cartagenero se rebeló pasados los primeros cinco minutos para mostrar sus cartas.

La ofensiva local, formada por Poveda, De Blasis y Ortuño en constante movimiento comenzó a generar problemas a la zaga canaria. En primer lugar, los atacantes fueron los responsables de estirar al equipo con salidas rápidas. Más tarde, tras amparar el paso adelante de los suyos, fueron protagonistas en el juego combinativo. En ese contexto llegó la primera ocasión en los pies de Yan Eteki y en la segunda encontró el gol el Cartagena: Mikel Rico inició la jugada en tres cuartos abriendo para Calero en derecha y el lateral la puso con tensión a la frontal. De Blasis recibió con el interior del pie y amortiguó la fuerza de la pelota para asistir a Mikel, sobre la continuación de su carrera. El vasco no se puso nervioso y superó a Valles con calidad ya dentro el área pequeña para hacer el 1 a 0.

No obstante, no le duró mucho la alegría a la parroquia albinegra, ya que los visitantes nivelaron de nuevo el marcador tres minutos después. Jugaba Las Palmas cerca del área contraria cuando el balón llegó a Loiodice, que le pegó de empeine con mucha fuerza al palo largo. A pesar de no ir demasiado ajustado, el violento golpeo provocó un bote que sorprendió a Escandell para encajar el 1 a 1.

No se vino abajo el cuadro portuario tras el empate y continuó buscando el partido. De Blasis disparó a las manos del meta rival y la posesión estaba en manos de los locales cuando recibieron el segundo golpe apenas seis minutos después del primero. La perdió en el área contraria el Cartagena y permitió la salida en tromba de Las Palmas. Pejiño corrió la banda, recortó ante Eteki hacia dentro y en el mismo movimiento filtró un balón perfecto a Sandro al hueco para plantarlo solo ante Aarón. El canario cruzó la pelota para batir a un Escandell que no tuvo su mejor tarde y hacer el 1 a 2.

No cambió el Cartagena su idea, pero iba a ver cómo la suerte le daba de nuevo la espalda. Tras una jugada ensayada de córner orquestada por De Blasis, Ortuño puso el balón en el fondo de las mallas amarillas, pero el tanto fue anulado por fuera de juego claro. No sólo iba a sufrir el Cartagena el varapalo del tanto anulado. Diez minutos más tarde, el castigo sería mayor con el tercero de los canarios, lleno de mala fortuna: Cardona se incorporó al ataque escorado en la izquierda, golpeó a portería y su disparo rebotó en Calero primero y en Kiko Olivas después para coger la parábola justa con la que superar a Escandell por alto y hacer el 1 a 3.

Así llegó el choque al descanso y en la reanudación se vio a un Cartagena con menos tensión que permitió jugar al conjunto ‘pío-pío’. No le gustaba a Luis Carrión lo que veía y pronto introdujo modificaciones en su equipo: Franchu entró por Pêpê y Jairo lo hizo por Ortuño. Con ellos, los albinegros ganaron en frescura, pero no fueron capaces de someter a un cuadro amarillo con la confianza por las nubes.

Pasaron los minutos sin mayor sorpresa hasta que, en el tramo final, Sandro puso la sentencia con el 1 a 4 gracias a la pasividad de la zaga cartagenera. Jugó por el costado zurdo el cuadro amarillo cuando Kirian sirvió una pelota bombeada al delantero. Sandro finalizó de volea para cerrar el marcador con su segundo tanto. Para mayor infortunio albinegro, Jairo se marchó lesionado después de entrar desde el banquillo marcando el final de un partido para olvidar. De esta forma se queda el Cartagena sin opciones matemáticas de alcanzar la promoción a pesar del empate del Albacete, que se marcha a los seis puntos con sólo un partido restante.

Luis Carrión: «Hay que pensar en mejorar la próxima temporada»

El entrenador del FC Cartagena, Luis Carrión, analizó la derrota de su equipo en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a Las Palmas. El catalán comentó los aspectos clave del choque destacando el buen inicio y el pobre final. «En los primeros minutos hemos sorprendido con el sistema de hoy, pero el empate rápido nos ha perjudicado y ellos tienen pegada. En la segunda parte no hemos tenido claridad en los últimos metros», explicó el de Barcelona. «El empate nos ha pesado demasiado, hemos arriesgado , hemos generado volumen de acciones ofensivos , pero ellos tienen mucha pegada», reiteró.

Antes terminar con el análisis del encuentro de hoy, Luis también desveló el alcance de la lesión de Jairo en el tramo final de partido. «Jairo parece que se ha roto el gemelo. Tendrá tres o cuatro semanas de baja y ya sólo tiene que pensar en recuperarse para la pretemporada del año que viene», dijo.

Así analizó el choque y también valoró la temporada de manera global tras quedarse sin aspiraciones en la tabla. «Me quedo con el amor propio que ha tenido este equipo durante todo el año. Quizás teníamos menos talento que el año pasado, pero hemos ganado muchos partidos por orgullo, por raza y por personalidad, aunque en los últimos partidos no hemos estado tan finos», expresó.

El último partido no servirá para alcanzar un objetivo tangible, pero sí para finalizar la temporada con buen sabor de boca y mejorar el registro del curso pasado. «Queremos terminar séptimos y mejorar el año pasado, la temporada ha sido buena», aseveró.

Con el pitido final, la plantilla del FC Cartagena al completo recibió el aplauso del público en la despedida de este curso, gesto que Carrión valoró. «El final del partido ha sido emotivo porque Cartagena es inteligente y sabe entender la dificultad que tenemos para hacer lo que estamos haciendo aunque hemos llegado peor al final, pero se valora la temporada y el esfuerzo de la temporada», aseguró.

Por último, el técnico dejó entrever que seguirá la campaña que viene al mando del cuadro cartagenero tras afirmar que planifica la siguiente temporada con la intención de mejorar. «Hay que pensar en mejorar desde ya. Tengo que hablarlo con el club y, como dije el otro día, no tengo ninguna situación por fuera. Lo primero que quiero hacer es hablar con Paco y con Manolo para ver el proyecto deportivo y si es aquí, nos pondremos a trabajar», manifestó con ilusión el técnico del Fútbol Club Cartagena en la última rueda de prensa del curso en el Cartagonova.