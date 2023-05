Poco confían las matemáticas en el Real Murcia. Tampoco la clasificación les deja en buen lugar con vistas a las dos últimas jornadas de la liga regular. Y su trayectoria, con cinco encuentros consecutivos sin ganar, quita la esperanza a cualquiera. Pero nada de eso importa a los aficionados grana, que quieren seguir agarrándose hasta el final al sueño de llegar al play off. De ahí, que el murcianismo confíe y mucho en que los de Mario Simón resurjan hoy en su partido en El Collao frente al Alcoyano (19.30 horas). Y es que todo lo que no sea ganar en territorio alicantino, acabaría de una vez por todas con cualquier pequeña esperanza.

Está el Real Murcia obligado a ganar los dos partidos que restan, el primero el de Alcoy, pero también es necesario que la Real B no haga los deberes en estas dos jornadas para el final. De ahí, que las miradas esta tarde no solo estén en El Collao. Los aficionados granas también estarán pendientes de todo lo que suceda en Tajonar, donde el filial vasco visita al Osasuna Promesas.

Se necesitan varias combinaciones y a ellas se agarran los aficionados murcianistas, que han visto reducidas al 18% sus opciones de estar en el play off por culpa de los malos resultados que se han agravado en el último mes. Solo hay que tener en cuenta que el Real Murcia acumula cinco jornadas sin ganar, tres de ellas con derrota.

Hace una semana, frente al Castellón, tampoco llegó la victoria. Un gol de penalti en el minuto 98 hacía que dos puntos volaran del casillero grana, pero por lo menos, la imagen y las sensaciones dejadas por el equipo fueron positivas, y esa ambición por ganar es la que tiene que repetirse hoy ante un rival que todavía no está salvado.

No podrá repetir once Mario Simón. Una de sus piezas fundamentales se ha caído para esta y la próxima jornada. Julio Gracia, expulsado ante el Castellón cuando ya estaba en el banquillo, ha sido sancionado por dos encuentros. Habrá que ver cuál es la apuesta del técnico grana para cubrir esa posición y acompañar a Galindo.

Podría optar por Aguza, teniendo en cuenta que Armando es como si no existiera para Mario Simón, o podría dar una nueva oportunidad a Ganet. Ninguno de los dos ha hecho méritos para ser titular cuando ha disfrutado de minutos, pero no hay vuelta atrás, y llegado el tramo decisivo es el momento de que todos los integrantes de la plantilla demuestren que de verdad quieren jugar el ascenso.

La otra baja será la de Alberto López, quien sufrió una luxación en el hombro el pasado domingo, pero en este caso, Mario Simón sí tiene una alternativa fiable para la banda izquierda. De hecho, Arnau Solá acumula hasta diecisiete partidos de titular.

Si Solá estará por la izquierda, Javi Rueda volverá a la derecha después de cumplir un partido de sanción.

Pendientes de Romera

Quitando esas novedades, el resto del once parece más o menos claro. Aunque siempre está la incógnita de quién aparecerá en el extremo izquierdo, donde en toda la temporada ha habido un titular claro, y de si Dani Romera llegará al 100% para ser titular. El delantero grana, que se lesionó en Tajonar y lleva tres semanas fuera, tiene todas las papeletas de entrar en el equipo incluso sin estar totalmente recuperado, y es que el Real Murcia le necesita en este tramo decisivo. Poco vale ya reservarlo cuando solo faltan dos jornadas y viendo que Alberto Toril no está dando la talla.

El Alcoyano, por su parte, todavía no tiene cerrada la permanencia, aunque está muy cerca. Cuenta con 47 puntos, cuatro más que La Nucía, que es el equipo que aparece decimosexto.

Mario Simón: "No podemos estar con la calculadora y jugando un partido importante"

Mario Simón sabe que el de hoy es un partido decisivo. Pero no le pillará de nuevas al técnico del Real Murcia, que lleva ya varias semanas viviendo partidos decisivos. La diferencia es que en los anteriores ha fallado y en este ya no hay margen de error. Lo que el madrileño tiene claro es que «hay que tener equilibrio», porque «los partidos no se ganan en cinco minutos». «Hay que tener tranquilidad y confianza, salir a ganar, pero sabiendo que no va a ser fácil y que los detalles acaban marcando el transcurrir del encuentro», decía, subrayando que la plantilla «está concienciada». No depende el Real Murcia de sí mismo, sin embargo, Mario Simón se muestra convencido de que si ganan estas dos jornadas, se meterán en play off. «Soy el primero que piensa que si ganamos los dos partidos vamos a conseguir el play off. Sigo convencido de que vamos a depender de nosotros si hacemos los deberes», decía, recordando que no hay que mirar otros campos, solo ganar. «Lo más importante somos nosotros, si no hacemos nuestro trabajo lo que hagan los demás da igual. Tenemos que centrar toda nuestra atención en el partido de Alcoy y cuando acabe, ya miraremos otros resultados. No podemos estar con la calculadora y jugando un partido tan importante». Mario Simón, que se mostró contrariado por la sanción de dos partido a Julio Gracia, también habló de la afición. «En un campo tan difícil nos van a hacer falta, estar arropados y sentirlos tan cerca nos va ayudar. La cercanía de la gente en cuanto al terreno de juego se va a notar mucho y seguramente sean muy importantes en el desarrollo del encuentro», concluyó el técnico del Real Murcia.