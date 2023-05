Se dan cita en el Estadio Municipal Cartagonova dos equipos en distintas circunstancias, pero con un mismo objetivo. El Fútbol Club Cartagena se mide a la Unión Deportiva Las Palmas (18.30, LaLiga Smartbank TV) agarrándose a la última esperanza por alcanzar un play off que pende de un hilo. Mientras, los canarios llegan con dudas, pero con opciones de lograr el ascenso directo. Ambos dependen de otros equipos, pero sólo uno puede ganar. En caso de empate, los albinegros dirían adiós a toda posibilidad y los amarillos se lo jugarían todo en la última jornada ante el Alavés en una auténtica final por el ascenso. A la misma hora, otros seis estadios acogerán a los ocho equipos aún con opciones de salvación, ascenso o play off en el horario unificado de las últimas dos jornadas ligueras.

El cartel del partido de esta tarde en el Cartagonova es inmejorable. La afición albinegra animará a su equipo con el fin de lograr una victoria muy complicada ante uno de los mejores equipos de la categoría mientras pone un oído en el resultado del Albacete. El cuadro cartagenerista necesita ganar los tres puntos y que el Albacete no lo haga en Ponferrada para mantener vivas sus remotas opciones de alcanzar el sexto puesto. Una situación complicada, aunque no imposible, ya que la Ponferradina tiene sellado su billete a Primera RFEF, pero se juega el orgullo de terminar bien la temporada.

De darse la carambola, el Cartagena alcanzaría los 61 puntos y recortaría su distancia a 3 en caso de empate de los manchegos o a 2 en caso de derrota de los de Rubén Albés. De cualquier manera, seguirían dependiendo de otro error del Albacete en la última jornada contra un Mirandés sin más aspiraciones que mejorar su posición en la mitad de la tabla. No obstante, no será la única circunstancia que puede darse en el feudo albinegro.

En la acera de enfrente, Las Palmas se juega ascender directamente a Primera evitando la tensión del play off. Para lograr su objetivo, el cuadro ‘pío-pío’ necesita ganar y que no lo hagan ni el Alavés contra el Málaga ni el Eibar ante el Real Sporting. De esa manera, los de García Pimienta se marcharían a los 71 puntos en primera o segunda posición -dependiendo de lo que consiga el Granada- y serían inalcanzables para vitorianos y eibarreses en la última fecha, ascendiendo a la máxima categoría del fútbol español.

Tanto FC Cartagena como UD Las Palmas llegan con ciertas dudas al choque y la sensación de haber perdido una gran oportunidad. Los locales tuvieron en su mano alcanzar la promoción ganando en el Carlos Belmonte al Albacete, pero el empate les arrebató la oportunidad de depender de sí mismos manteniéndose a dos puntos de distancia para alejarse después hasta los cinco empatando ante el Burgos y cayendo contra el Real Zaragoza. Los amarillos, por su parte, se han dejado 6 puntos de los últimos 12 con los que habrían confirmado su ascenso.

En ese contexto se citan dos equipos con sed de victoria en un partido en el que las únicas bajas serán Óscar Ureña en clave local además de Sidnei, Mfulu y Vitolo por parte del conjunto visitante. Pablo De Blasis vestirá la camiseta albinegra por centésima vez cuando el balón eche a rodar y se convertirá en el tercer jugador con más partidos del club en Segunda.

Luis Carrión: "En el fútbol han pasado cosas que nadie esperaba"

Luis Carrión compareció ayer en la rueda de prensa previa al encuentro de esta tarde para analizar la situación de su equipo, estudiar al equipo y desvelar su futuro en el cuadro albinegro. El de Barcelona comenzó explicando cómo ve a sus jugadores. «El equipo está bien, ha trabajado durante la semana y esperamos llegar bien al partido para competir a Las Palmas, que será complicado», afirmó. También manifestó Carrión su confianza por lograr meterse en el play off. «Claro que confío. Si vinieramos de abajo, lo veríamos todo de otra manera. Como hemos estado más cerca y no hemos tenido buenos resultados, parece que está un poco más lejos todo, pero ya lo he visto todo en el fútbol y han pasado cosas que nadie esperaba», reiteró. Sobre su rival, Luis argumentó que «sólo les vale la victoria» y valoró sus virtudes a pesar de la duda de Jonathan Viera. «Es un equipo muy completo que tiene variantes y, juegue o no Jonathan, será difícil» explicó. Por último, el catalán habló sobre su continuidad mandando un mensaje de tranquilidad. «Las cosas hay que tomarlas con naturalidad y tengo el suficiente aprecio a Paco y Manolo como para respetarles hasta el final. La primera opción para mí es el Cartagena», concluyó.