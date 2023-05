Al Real Murcia se le acumulan los problemas en esta recta final de la temporada. Y es que a la sequía de victorias en la fase decisiva del curso, con solo dos triunfos en las últimas doce jornadas, lo que supone que no dependa de sí mismo para pelear por un billete hacia el play off de ascenso, hay que añadirle la pérdida de uno de los jugadores con más minutos disputados de la plantilla para los dos partidos en los que apurará sus opciones para alcanzar el quinto puesto.

Para que esto ocurra, todo pasa por ganar mañana en El Collao (19.30 horas, Insports TV). Solo un triunfo ante el Alcoyano asegurará a los granas llegar vivos a la última jornada en la pelea por ese billete ante el Eldense en Nueva Condomina el próximo sábado 27 (19.30 horas), a la espera de que un pinchazo de la Real Sociedad B esta jornada pueda ampliar todavía algo más sus posibilidades. Y para esos dos encuentros no podrá contar el Real Murcia con Julio Gracia, después de que el centrocampista, el tercer jugador más utilizado por Mario Simón esta temporada, fuese expulsado por protestar al término del encuentro ante el CD Castellón.

«En el minuto 90, el jugador Julio Gracia fue expulsado por el siguiente motivo: Una vez finalizado el partido y encontrándonos sobre el terreno de juego, por protestar airada y ostensiblemente una de mis decisiones», reflejaba el árbitro en el acta al finalizar ese choque. Por lo que el jugador andaluz tan solo podría ponerse de nuevo la camiseta del Real Murcia este curso si se consigue una plaza para el play off en los dos encuentros que restan. Misma sanción que deberá cumplir también Sergi Guilló, segundo entrenador, que no podrá sentarse en el banquillo en los dos encuentros al ser expulsado también por protestar. Un problema añadido para el entrenador grana, ya que deberá dar con la tecla en la reconstrucción del centro del campo para lograr imponerse en estas dos ‘finales’.

Julio Gracia no se perdía un encuentro desde la pasada jornada 28 ante La Nucía, cuando no pudo participar al tener que cumplir sanción por acumulación de amarillas. Para ese duelo, Mario Simón apostó en casa por la entrada de Armando Ortiz junto Ale Galindo, en uno de los pocos onces en los que el Real Murcia ha salido este año con dos delanteros, al contar de inicio también con Alberto Toril y Dani Romera en ese choque.

No obstante, ante el escaso protagonismo con el que ha contado uno de los capitanes esta temporada, sería sorprendente que el técnico grana apostase de nuevo por esta opción. La vía de Sergio Aguza, al que la falta de ritmo por esas fechas tras salir de una lesión pudo tener peso en la decisión, sería el recambio más factible para cubrir la vacante de Julio Gracia y formar pareja junto a Ale Galindo en la sala de máquinas. Además, Aguza era un titular habitual hasta el choque ante la SD Amorebieta y ambos formaron esta dupla en los dos anteriores partidos de la primera vuelta en los que no pudo estar el sevillano, donde se da la circunstancia de que el Real Murcia ha empatado en los únicos tres duelos en los que no ha partido de inicio este año. Otra posibilidad también podría ser la de Pablo Ganet, aunque su pérdida de protagonismo durante toda esta campaña, a pesar de que fue titular recientemente en Urritxe, le hace partir en principio con menos opciones.

Regresa Javi Rueda

Una de las noticias positivas para el Real Murcia esta semana será la recuperación de Javi Rueda para ocupar el lateral derecho tras cumplir ciclo de amonestaciones. El carril izquierdo volverá a ser para Arnau Solá después de que Alberto López tuviera que ser intervenido de una lesión en el hombro durante el choque ante el Castellón, lo que impide su participación mañana en El Collao.