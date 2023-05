Luis Carrión, entrenador del FC Cartagena, ha comparecido este mediodía ante los medios para ofrecer la protocolaria rueda de prensa previa al encuentro del fin de semana. Los albinegros se miden mañana a Las Palmas (18.30) y el técnico ha analizado la situación del equipo, las virtudes del rival, e incluso ha tenido un momento para comentar su incierto futuro.

El catalán ha arrancado confirmando que la victoria es la única opción del cuadro cartagenerista. "Es un partido en el que tenemos que ganar porque nos daría las pocas oportunidades que nos quedan", ha asegurado antes de comentar el estado de forma de los suyos. "El equipo está bien, ha trabajado durante la semana y esperamos llegar bien al partido para competir a Las Palmas, que será complicado", ha manifestado.

Nadie en el Cartagena da por perdida la sexta plaza -únca al alcance matemáticamente- a pesar de las pocas probabilidades restantes y la dependencia del Albacete. Como capitán del barco, Carrión tampoco arroja la toalla. "Claro que confío. Si vinieramos de abajo, lo veríamos todo de otra manera. Como hemos estado más cerca y no hemos tenido buenos resultados, parece que está un poco más lejos todo, pero ya lo he visto todo en el fútbol y han pasado cosas que nadie esperaba. Tenemos que pelearlo hasta el final", ha expresado.

Ante Las Palmas, Pablo De Blasis se convertirá en centenario con el conjunto de la ciudad trimilenaria y Luis sólo tiene palabras de agradecimiento. "Me ha aportado mucho como entrenador, pero más como persona. Es una persona increíble que nos ha dado mucho a todos los cartageneros. Personalmente me ha ayudado en situaciones de todo tipo, creo que yo a él también", ha desvelado. "A nivel deportivo es un jugador importantísimo y me alegro de que cumpla cien partidos. Se lo ha ganado y ojalá sean muchos más", ha añadido.

Por último, Carrión ha tratado el tema de su continuidad en el banquillo albinegro con un mensaje de calma para los aficionados. "Las cosas hay que tomarlas con naturalidad y tengo el suficiente aprecio a Paco y Manolo como para respetarles hasta el final. La primera opción para mí es el Cartagena. Es imposible que tenga otras ofertas porque los equipos se están jugando la vida", ha concluido el de Barcelona.