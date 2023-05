ElPozo Murcia cerrará la liga regular esta noche desde la quinta plaza, sin posibilidad de poder escalar posiciones, ante un Levante ya descendido (20.15 horas, LaLiga Sports TV) antes del poner el ‘modo play off’, donde podría enfrentarse en los cuartos de final al Jimbee Cartagena. No obstante, el club murciano también se está moviendo en los despachos con la mirada en la próxima temporada, después de que Relevo adelantase ayer un nuevo movimiento en el Palacio de los Deportes. Y es que, según este medio, el ala David Álvarez abandonará el Santa Coloma este verano tras nueve temporadas para incorporarse a la plantilla murciana de cara al proyecto 2023-2024. Cuenta con el aval de Javi Rodríguez, con el que coincidió en el conjunto catalán, y cubrirá las ausencias de jugadores como Darío Gil o Alberto García, quienes no continuarán la próxima temporada.

De hecho, el técnico de ElPozo Murcia, pasó por rueda de prensa para analizar esta última jornada. «Nosotros estamos preparando el partido de play off ya nos toque Jaén o Cartagena. Nos vamos a jugar lo más importante del año y si no estamos bien mentalmente vamos a tener problemas, los jugadores saben lo que nos jugamos, sabemos donde estamos y cada vez que perdamos o nos eliminen, es una oportunidad que ya no volvemos a recupera», aseguró.

En lo que respecta al factor cancha en el play off, destacó el mérito de los equipos que sí lo han conseguido. «Tanto con Jaén como con Cartagena hemos ganado y hemos perdido este año, si tienen el factor cancha a favor es porque han hecho las cosas mejor que nosotros. Estamos entrenando conceptos que son muy parecidos en ambos equipos y estamos ya viendo vídeos sobre las cosas que tenemos que hacer mejor para poder ganarles», dijo ayer Javi Rodríguez.