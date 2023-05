El tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia, quien el próximo lunes volverá a aparecer como número 1 del mundo, ha ofrecido una rueda de prensa en la Real Sociedad Club de Campo, el mismo donde se crió deportivamente, acompañado por el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, quien ha anunciado la creación de la Copa Carlos Alcaraz, que consistirá en un partido de exhibición del jugador de El Palmar que se celebrará las próximas navidades. No se han ofrecido más detalles, ni el escenario de su celebración como la fecha, afirmando el jefe del Ejecutivo regional que se buscará el más idóneo para albergar a todo el público que quiera acudir al mismo.

Alcaraz ha hablado durante la rueda de prensa de sus posibilidades de proclamarse campeón en Roland Garros, así como de la posible ausencia de Rafa Nadal en el torneo y que se anunciará esta tarde, y abre el abanico de candidatos a ganar el título a unos quince jugadores, entre los que se incluye.

Creación de la Copa Carlos Alcaraz

Tuve la oportunidad de jugar en Murcia un par de veces torneos del circuito ITF y Challenger pero no he tenido la ocasión de volver a jugar. Me encantaría que la gente venga a presenciar un partido mío, donde pueda mostrar mi nivel y que se jugará en las fechas navideñas.

Derrota ante el 135 del mundo en Roma

Venía con mucha carga exigencia física y, sobre todo, mental. Llevaba unas semanas sin descansar y lo necesitaba. A cada torneo que voy quiero ganarlo, pero siempre me tomo todo en positivo y esta derrota me ayuda a descansar y a meterme carga física de cara a Roland Garros, donde los partidos serán a cinco sets y la exigencia será alta.

Ausencia de Rafa Nadal en Roland Garros

Aún no ha hablado Rafa, pero sólo espero que pueda venir, aunque veremos a ver lo que dice en la rueda de prensa de esta tarde. Yo, a nivel particular, estoy bien físicamente un poco cansado después de jugar en Roma, pero ahora estoy con ganas de entrenar.

Cómo espera al público de París

Es verdad que en 2021, en París-Bercy, la gente no estaba conmigo, pero pero ahora la noto normal. En esa ocasión jugué contra un francés y en esos casos el público anima mucho a su jugador. Ya jugué en Roland Garros 202 y noté el cariño de París y de su gente. Este Roland Garros va a ser igual y lo que quiero es que la gente se lo pase bien.

Qué hace en los días de descanso en El Palmar

Lo que me gusta hacer es estar tranquilo, hacer cosas sencillas, que para mí es fundamental. No paro quieto porque me gusta disfrutar de la familia y los amigos. Lo primero que hice al llegar a casa después de Roma fue descansar y ver a mis amigos.

Preparación para Roland Garros

Me lo tomo como cualquier otro torneo. He jugado varios Grand Slam y mentalmente siempre salgo a esos partidos preparado para jugar un partido a cinco sets que se puede prolongar cinco horas. Yo ya estoy acostumbrado y estoy preparado mental y físicamente, por eso me lo tomo como si fuera un torneo normal.

Candidato a ganar Roland Garros

Ya dije que por los resultados me pongo en la lista de candidatos y no tengo miedo de decirlo, al igual que hay otros grandes jugadores como Sinner y Runner y muchos más que pueden ganar porque el tenis se está abriendo y hay un amplio abanico, en el que estoy yo.

La peor temporada en tierra batida de Djokovic y su derrota en Roma

Lleva quince años en los más alto, siempre estando con el número uno y es complicado seguir esa trayectoria, pero siempre digo que la capacidad que tiene de dejar a un lado los malos resultados y sacar sus mejores versiones es increíble. Va a llegar a Roland Garros con mucha en energía, hambre y ganas de ganar.

Candidatos a ganar en París

Hay un amplio abanico, yo creo que somos quince los jugadores que podemos ganar Roland Garros. Yo me siento bien para hacer un buen resultado y es un objetivo desde que comenzó el año. No pude jugar en Australia y por eso tengo más. Lo importante es disfrutar y pasarlo bien.

El ránking y la ventaja de 860 puntos con Djokovic

Para mantener el primer puesto tengo que hacerlo bien a todos los torneos que voy. Si disfruto y me divierto, vendrán los buenos resultados. Al ránking no le doy demasiadas vueltas.