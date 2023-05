Día triste y melancólico el vivido hoy en el Palacio de los Deportes de Cartagena con el adiós de Juanpi después de siete años de vinculación con el Jimbee. En una sentida rueda de prensa, acompañado por el presidente del club Miguel Ángel Jiménez Bosque y arropado por toda la plantilla y cuerpo técnico, el de Campos del Río anunciaba su marcha cuando la temporada llegue a su fin, para lo que resta un único partido de liga regular y la disputa del play off por el título. El largo camino del ala en la ciudad trimilenaria llega a su fin tras marcar una etapa victoriosa en la que ha ayudado a asentar al club en la máxima categoría.

Jiménez Bosque ha descrito el momento de despedirse de Juanpi como "un sentimiento agridulce" en la apertura de la comparecencia. "Juanpi es uno de los jugadores que más ha marcado la historia del fútbol sala en Cartagena. Es de la familia y, aunque debemos celebrar todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera, es un momento triste porque se marcha un jugador que ha representado los valores del deporte que queremos transmitir", ha afirmado.

Ha arrancado el jugador remarcando que el acto "no es una despedida" manifestando su eterna vinculación con el Jimbee. "Llegué a este equipo con una idea muy clara: ganarme el respeto de la gente, de una ciudad histórica. Me voy contento por haber llenado los corazones de los aficionados y haber llevado el nombre de Cartagena por todas partes. Seré un aficionado del Jimbee toda la vida", ha reiterado.

El campero desembarcó en Cartagena en 2016 para unirse a un proyecto que crecía con el ascenso a Primera y ha terminado llevándolo a las cotas más altas luchndo incluso por títulos como en la final de Copa del Rey del pasado mes de abril. "Me voy tranquilo y satisfecho porque cuando llegué el proyecto estaba muy abajo y ahora nos encontramos en el top 4 de equipos nacionales. Me alegra mucho haber puesto mi granito de arena", ha expresado.

Los problemas con la rodilla cortaron su momento dulce en la pista, sin embargo, Juanpi se centra en lo positivo. "Soy una persona que se nutre de lo positivo. Cuando no viajaba con el equipo por las lesiones he podido pasar más tiempo con mis hijas. Es verdad que ha sido duro, porque la operación de rodilla me cogió en el mejor momento de mi carrera, pero no soy de lamentarme por ese tipo de cosas", ha asegurado.

Por último, Juanpi ha explicado que quiere "poner la guinda" a su carrera en Cartagena luchando "con todo" en lo que queda de temporada. "Tenemos un equipazo, un grupo de lujo que, creo, puede conseguir algo importante en el playoff", ha concluido el jugador cartagenerista.