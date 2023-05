El UCAM Murcia CF se enfrentará a la Peña Deportiva Santa Eulalia, de Ibiza, en la primera eliminatoria de ascenso a Primera RFEF. El conjunto de Víctor Cea se medirá al segundo clasificado del grupo III con el factor campo en contra. Por tanto, el primer encuentro se disputará este fin de semana en La Condomina, y la vuelta, el 27 o 28 de mayo, se jugará en el Campo Municipal de Deportes ibicenco, de césped artificial y con capacidad para unos mil quinientos aficionados. La Peña Deportiva afronta su segundo intento de ascenso a la tercera categoría. El curso pasado cayó en la final frente al Real Murcia en un partido que se disputó en el Rico Pérez y que dio el ascenso a los granas.

En caso de encontrarse la eliminatoria empatada al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, se jugará una prórroga. Si se mantiene la igualdad, el equipo mejor clasificado en la temporada regular, en este caso el Peña Deportiva, logrará el pase a la final.

El club ibicenco cuenta con el respaldo habitualmente de unos 600 o 700 espectadores. La mejor entrada esta temporada la tuvo frente al Málaga en la Copa del Rey, con apenas unos mil seguidores en las gradas. Se trata de un club histórico pero humilde, con una amplia cantera y que también tiene secciones de balonmano, fútbol sala, tenis, ciclismo, atletismo y gimnasia rítmica, entre otras.

El horario de la ida, pendiente de los vuelos El UCAM Murcia y la Peña Deportiva quieren jugar el domingo por la tarde el partido de ida en La Condomina pese a que la Federación obliga a jugar contra un equipo insular a las doce de la mañana. Ambos clubes están buscando opciones de vuelos para los ibicencos y tienen de plazo hasta esta mañana para conseguir una solución. En caso de que no sea así, no le quedará más remedio a ambos que tener que jugara una hora donde, en cualquier caso, la previsión del tiempo para el domingo no es de temperaturas altas.

Manolo González, ex del Ebro y Badalona, es el entrenador. Por segundo año consecutivo ha llevado al equipo al play off de ascenso con una plantilla sin grandes estrellas pero con un bloque muy compacto donde destaca Cristeto, un mediocentro que militó en el Lorca Deportiva y que es el capitán. Muy pocos jugadores tienen experiencia en categorías superiores, procediendo la mayoría de Tercera. Entre los jugadores más destacados se encuentra Jofre, conocido deportivamente como Cherta y que está cedido por el Girona, el extremo Ton Ripoll, que militó en el Real Murcia en la temporada 2020-2021, en la que sólo jugó cinco partidos con la elástica grana, el mediocentro Roger Colomina, un jugador corpulento y fuerte en el centro del campo; y Chema Moreno, delantero centro titular que no podrá jugar el domingo por lesión.

Miguel Linares, director deportivo del UCAM, considera que la Peña Deportiva «es un rival difícil, un club que tiene asentado su proyecto y ya ha hecho play off. Tienen la particularidad de un campo muy diferente al nuestro, con campo artificial». Por su parte, el técnico del equipo ibicenco afirmó que «el estadio en el que juegan el UCAM nos va bien. Es grande, de césped natural y por nuestro tipo de juego a nosotros nos va bien. Y después jugar la vuelta en casa siempre es algo positivo», recalcó Manolo González antes de señalar «el rival es lo que menos preocupa. Lo que más me importa es que mi equipo llegue bien. Y, a partir de ahí, competir como somos nosotros. Ahora, una vez que entras en un play off de este tipo, ya da igual porque sea el que sea el rival que te toque tiene sus cosas buenas y malas».