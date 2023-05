El empate entre La Unión y Lorca Deportiva (0-0) deja mucho más feliz al cuadro lorquino, ya que fue inferior en el primer periodo y en el segundo, aunque consiguió que los locales dejaran de ser peligrosos en ataque, fue incapaz de inquietar la portería defendida por Irureta.

El ambiente en La Unión fue de gala y se vuelve a demostrar que a la afición minera la liga regular no le atrae y le cuesta ir al estadio, pero en los días grandes hacen de su estadio una olla a presión. Y ese ambiente que supuso un plus la semana pasada ante el Racing Murcia, esta vez no le valió para coger ventaja.

El primer tiempo se inició como se esperaba de un encuentro de ida de fase de ascenso, con el equipo local mandando. Espoleados por el gran número de aficionados que llenaban las gradas del campo, los de Palomeque quisieron ser protagonistas dominando el esférico en los primeros minutos del partido. La primera gran ocasión del encuentro se produjo en el minuto doce con una volea espectacular de Grillo que se estrelló en el larguero. Siguió el cuadro minero presionando, y a la media hora de juego de nuevo el poste volvía a impedir el tanto local en un derechazo impresionante de Valdeolivas.

El Lorca Deportiva echó de menos las sensibles bajas por lesión en ataque de Leomar, Cellou y Titi, y aunque Dani Bermejo lo intentaba, se encontraba muy solo. Los de Acciari no conseguían crear peligro, y la mejor noticia para ellos fue llegar al descanso con el 0-0

El guion de la segunda parte parecía que iba a ser el mismo que el de la primera mitad, con varios saques de esquina para los locales y un gran disparo de Vitolo antes del minuto diez de la reanudación, pero el gol seguía sin llegar. Los lorquinistas, con el paso de los minutos, consiguieron alejar a La Unión de su área, y el segundo periodo fue de un quiero y no puedo por parte de los de Palomeque.

Viendo el paso de los minutos se intuía el resultado final de 0-0 antes de que se produjera. Si en el primer tiempo emergieron las figuras de Grillo en el mediocampo o Valdeolivas arriba con la ocasión que tuvo, en el segundo tiempo no hubo protagonistas, solo cabe resaltar la frialdad y poso de Archibald bajo los palos del conjunto visitante.

Se llegó al final con el resultado inicial. Los locales quisieron ganar y los visitantes no perder, por lo que José Luis Acciari se fue más feliz que Manolo Palomeque.

La próxima semana se resolverá la eliminatoria en el Artés Carrasco, y sin ese valor doble de goles fuera de casa se queda un partido que pinta apasionante. La eliminatoria era a doble partido y ahora se puede decir que es a partido único.