José Saura Miranda (Murcia, 4 de febrero de 1987), vecino de Santo Ángel, es un empresario que se acaba de proclamar campeón de Europa de fitness en la categoría Men’s Classic Bodybuilding 175 centímetros. Desde hace dieciséis años es un habitual de las competiciones de una modalidad donde prima la estética y que requiere de una gran disciplina en la alimentación y en los hábitos de vida.

¿Cómo y por qué empezaste a hacer deporte?

Empecé con 17 años porque estaba muy delgado. Estaba obsesionado con ello, quería coger peso y me metí a entrenar en un gimnasio.

¿Y cuándo llegaste al fitness?

Llegué por un objetivo. Vi a gente que estaba medio fuerte, me gustaba el mundo de la nutrición y me lo planteé como un reto.

¿Llevas compitiendo mucho tiempo?

Pues fue directamente. El entrenador que tenía me lo propuso y sin darme cuenta ya estaba ahí. Fue un período de tiempo y una planificación que nos hicimos. La primera vez que competí fue con 21 años y a los 22 me proclamé campeón de Andalucía.

¿En qué consiste el fitness?

Consiste en mucha disciplina, es lo único que se necesita para poder llegar. Si no la tienes, nunca vas a llegar a nada. Lo que más me gusta de este deporte es que me guía y siempre voy con mis comidas, de las que nunca me salgo.

¿Pero no cuesta llevar una alimentación estricta?

Para llegar a campeonatos fuertes prima el físico, pero lo que importa es la condición física de la persona. Eso sólo se consigue con disciplina y para ello hay que sufrir. Hay que dejar muchas cosas de lado y dedicarte a tu trabajo, entrenar y tu familia. Nada de bares ni de salir. Es otra vida totalmente diferente.

¿Te compensa?

Te compensa hasta cierto punto. En un estado de competición sí porque es el objetivo que tú tienes, pero a nivel particular depende de cómo lo afrontes. A mí sí me compensa porque tenía la ilusión de ser campeón de Europa. En 2020 ya lo intenté, pero me salió mal la puesta a punto. Me clasifiqué pero no gané. A mí sí me ha compensado pese a que esto no se hace por dinero, porque quien diga lo contrario miente. No ganas, al contrario, pierdes porque una preparación vale muchísimo dinero.

¿Qué premio te han dado por ganar el Europeo?

Premio económico ninguno, no te dan nada, sólo que te sufragan cosas y te financian ir al Campeonato del Mundo.

¿Cuánto te cuesta mensualmente una preparación?

Unos dos mil euros mensuales sólo en comida, porque lo que nosotros comemos es muy caro.

¿Qué dieta llevas?

Comemos mucho pescado y yo me lo como fresco. Me tomo un kilo de merluza al día además de un kilo de pollo. Imagínate lo que te puede costar eso.

¿Qué miran en un concurso de fitness?

Nos miran las proporciones del cuerpo, el estado físico, la grasa y la compensación del cuerpo. El cuerpo tiene que hacer una X y se mira mucho la dureza del músculo. En definitiva, son varios los factores que se tienen en cuenta.

¿Cuál es la diferencia entre fitness y culturismo?

En fitness buscan más la talla y el peso, prima más la estética y las barrigas planas. El culturismo es más bruto, más pesado.

¿No tienen que levantar pesos?

No, para nada, no se trata de levantar peso, se trata de estética.

¿Cuánto tiempo llevas compitiendo entonces?

Dieciséis años, pero yo sólo compito temporalmente. Estoy un año y después, por salud, descanso dos. Me gusta hacerlo así.

¿Pero lo que haces es sano?

Sinceramente, no, nos machamos mucho, y por eso no vivo de esto, lo hago como hobby. Hay gente que se obsesiona mucho y se tira años y años compitiendo. A mí me gusta competir, pero también cuidarme. Yo estoy metido en este mundo pero no estoy porque no me relaciono con nadie del culturismo, ya que no me gustan ciertas cosas. Soy disciplinado y por eso estoy ahí, pero no soy obseso. Ahora me planteo a dos años ir al Campeonato del Mundo, pero lo que ahora mismo me toca es descansar un tiempo.

Después de una competición, ¿cuánto tiempo necesitas para recuperar el cuerpo?

Para recuperarte bien al menos necesitas cinco o seis meses para que tu cuerpo vaya a su sitio. Yo llevo al cuerpo dándole tralla desde diciembre, con dieta y cuatro horas de cardio al día.

¿Y mentalmente no cuesta?

Mentalmente te quedas destrozado, tienes que ser muy fuerte para aguantar eso. El que no lo es, no lo soporta, porque he estado con muchos competidores y otros acaban comiendo.

Además, podéis beber muy poca agua antes de una competición.

Agua sí bebemos todos los días, pero dosificándola en las comidas. Podemos beber unos 200 centilitros diarios, que es algo así como un vaso de agua. Tienes que dar un peso en cada categoría y luego eso es más duro todavía. En el culturismo tienen un limite de cinco kilos, pero en mi especialidad no puedo pesar más de 78 kilos y el día del campeonato estaba en 77,9. Entré por 100 gramos y para ello tuve que tirarme cuatro días sin comer carbohidratos.

¿Le recomendarías a tu hijo hacer fitness?

No, nunca le recomendaría que hiciera esto. No quisiera que lo hiciera.

¿No te cuesta moverte tan musculado?

No, qué va, yo estoy súper ligero, lo que pasa es que sólo ven las proporciones. Cuando estamos más musculados es cuando estamos en volumen y entonces sí que cuesta la respiración, pero estoy ligero como un lápiz.

¿Y cómo se llega a competir en un Europeo?

En primer lugar tienes que clasificarte en un campeonato internacional entre los tres primeros para estar en la preselección española. En el 2018 quedé segundo de España y me cogieron directamente. Cuando estás en la preselección te lo pagan todo.

¿Acuden muchos competidores a un Europeo?

En Barcelona participamos 1.500. Ha sido el Campeonato de Europa más numeroso y encima los españoles hemos hecho el récord de medallas. Nos hemos llevado once de oro, ocho de plata y nueve de bronce.

¿Cuándo te presentarás al Mundial?

Ya me presentaré dentro de dos años, pero en un peso diferente porque 87 kilos es el mío ideal.

Entonces ahora toca descansar.

Sí, me voy a tomar un tiempo de descanso. Seguiré haciendo entrenamientos fuertes, pero comiendo y alimentándome bien.