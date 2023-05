El empate de ayer del Albacete ante el Alavés mantiene matemáticamente vivas las opciones del Fútbol Club Cartagena en la parte alta de la clasificación. Eso sí, pendiente de un milagro. El play off se aleja a cinco puntos y el sueño -que no objetivo- se esfuma un poco más. Las capacidades futbolísticas del grupo, las decisiones técnicas, la gestión de la plantilla o la suerte sobre el terreno de juego han llevado al Cartagena hasta la penúltima jornada de LaLiga Smartbank con posibilidades de realizar un hito histórico para el fútbol de la ciudad portuaria. No obstante, la poca mordiente en ataque en el tramo final ha enterrado las esperanzas casi por completo.

Un gol del Alavés en el descuento resucitó las posibilidades del equipo albinegro de colarse en la sexta plaza. Sin embargo, son las sensaciones propias las que restan más ilusión a la parroquia albinegra. Al igual que fue el Cartagena el que se ganó por méritos propios su espacio en la zona alta, fue también el Cartagena el que terminó echando por tierra sus esfuerzos en las últimas jornadas: defendió muy bien atrás, se organizó bien en el medio, pero le faltó la chispa arriba que marca la diferencia entre estar dentro o fuera de los puestos de promoción. Encaraba en buena forma ofensiva el cuadro de Luis Carrión la recta final del campeonato habiendo ganado a Lugo -2 a 0-, Leganés -1 a 3- y Mirandés -1 a 0- cuando el Málaga cortó de raíz las buenas impresiones. Derrota y partido para olvidar con tan sólo dos tiros a portería que apenas inquietaron al cuadro malaguista. A partir de entonces, y aunque el encuentro ante el Real Sporting se saldara con victoria por 2 a 1 con un hombre más durante casi todo el partido, la capacidad en ataque de los albinegros se vio muy resentida. Llegó el partido clave de la temporada en el Carlos Belmonte, el que debía decidir quién merecía una plaza de promoción entre Cartagena y Albacete, y allí se encontró el conjunto portuario sin balas para ‘matar’. Tuvo además, la fortuna de encontrarse de nuevo en superioridad numérica desde el inicio del partido, pero no supo aprovecharla. Nuevamente la insistencia en ataque fue escasa con dos únicos tiros a puerta, aunque uno de ellos supuso el gol del empate. Tras firmar las tablas en Castilla-La Mancha, el Cartagena se resignó a cumplir en los partidos restantes esperando un pinchazo, pero no se cumplió ni una cosa ni la otra. En la siguiente jornada, frente al Burgos, un error de Datkovic condenó a su equipo a jugar casi todo el partido con uno menos, lo que mermó al mismo tiempo su fuerza en ataque para terminar firmando otro encuentro con sólo dos disparos a puerta y ningún gol. La situación empeoró en esta última jornada cuando los cartageneros no llegaron si quiera a amenazar al Real Zaragoza realizando un único tiro entre los tres palos para volverse de vacío de La Romareda. El bagaje total es de un sólo gol en las últimas tres jornadas. La media de disparos a portería, paupérrima. El desgaste físico no parece ser uno de los motivos, ya que el ataque es la línea con más alternativas y variaciones de todo el equipo. No obstante, ni los jugadores que han militado todo el curso en las filas albinegras ni los refuerzos de invierno han podido dar a la escuadra trimilenaria lo que necesitaba en el tramo final para aprovechar una oportunidad de tales dimensiones. Aunque matemáticamente aún es posible, el Cartagena se mantiene sin balas en ladespiadada guerra por el play off.