El UCAM Murcia disputa su último encuentro de la temporada ante el Recreativo de Huelva dependiendo de sí mismo para certificar su presencia en el play off de ascenso a Primera Federación (12.00 horas, La 7TV).

Tan solo necesita puntuar ante el cuadro onubense, y un triunfo además le podría otorgar la cuarta plaza. Si el Yeclano logra vencer ante el Mar Menor, y el UCAM Murcia empatase, estarían empatados a puntos. En este caso, como los dos equipos acabaron empate en sus enfrentamientos esta temporada, se mediría por diferencia de goles anotados en la temporada, y serían los universitarios quienes se adueñarían de la quinta posición.

Los de Víctor Cea han mostrado una buena imagen de equipo desde la entrada del nuevo entrenador. Cuatro victorias, un empate y una derrota han cosechado los universitarios desde que Jorge Romero dejó el club, después de sumar 6 empates consecutivos. El nuevo técnico quiso implantar los valores de compromiso y de competitividad para lo que restaba de competición.

Para la expedición a Huelva, el UCAM Murcia se ha llevado a sus mejores jugadores para pelear por la victoria. Pau Torres, Luna, Víctor Mena, Javi Ramírez, Fran Lara, Abenza, Javi Moreno, Edu Oriol, Manu Ramírez, José Fran, Zorro, Yasser, Pescador, Vicente Romero, Salazar, Pito Camacho, Rafa Chumbi, Mario Sánchez, Isra Cano, José Cruz, Samu Mayo y David Vidal-

El entrenador Víctor Cea no arriesgará para el once de esta jornada y apostará por su alineación de gala para busar el ansiado objetivo. Pau Torres en portería, Fran Lara y José Cruz en la zaga acompañados de Javi Ramírez y Edu Oriol en los laterales. Mario Abenza y Vicente Romero en el centro del campo, y un poco más adelantado Mario Ramírez, y en el ataque, Isra Cano por la izquierda, Javi Moreno , que vuelve después de su expulsión, por la derecha y en la punta, Rafa Chumbi.

El Yeclano, a la espera de un pinchazo en el Nuevo Colombino

