El UCAM Murcia CB quiere cerrar hoy el calendario regular en el Palacio de los Deportes (12.00 horas, Movistar +) colocando un punto y seguido. Y es que en su carrera por conquistar matemáticamente la novena posición, situación que puede darse si vence al Bilbao Basket en el último partido en casa, puede afrontar también la última jornada con opciones reales de conseguir el último billete que está en juego para el play off por el título de la Liga Endesa.

Las cuentas del conjunto universitario son claras. Un triunfo hoy ante el conjunto de Jaume Ponsarnau le aseguraría el billete directo para Europa la próxima temporada. Pero es que, además, se colocaría en posiciones de play off, empatado a triunfos con el Valencia Basket, y a la espera de lo que ocurra en el partido del conjunto taronja ante un Carpus Fuenlabrada ya descendido. No obstante, la última bala para certificar su pase por segunda vez en su historia a los play off estaría todavía vigente en la última jornada, donde los de Sito Alonso visitarán en el Palau Blaugrana al Barça y el Valencia Basket recibirá al Río Breogán.

De todas formas, todo apunta a que será una mañana histórica en un Palacio de los Deportes para el que se espera una gran entrada en el que puede ser el último partido del curso tras la promoción en la que los abonados han podido retirar una entrada adicional. Además, el UCAM Murcia lucirá una equipación sorpresa, nunca antes vista y exclusiva para este encuentro, inspirada en un modelo que ya vistió el club años atrás. Por lo que ese guiño al pasado conmoverá a los aficionados más fieles en otra temporada que puede ser de las mejores del club, ya que si los de Sito Alonso son capaces de conseguir dos victorias en los dos partidos que restan igualarían los 17 triunfos conseguidos en el curso 2017-2018, segunda mejor cifra en la Liga Endesa del UCAM en sus 38 años de vida.

Dicha camiseta se podrá adquirir durante el descanso en el propio pabellón, el precio no ha trascendido, y donde también se llevarán a cabo sorteos adicionales junto a los tradicionales concursos durante el desarrollo de los partidos.

Enfrente estará un Bilbao Basket que, al igual que el conjunto universitario, se encuentra en la lucha por esa novena posición, que podría ser suya si es capaz de llevarse el triunfo en el Palacio de los Deportes. El equipo bilbaíno pasó por encima del UCAM en Miribilla, donde se impuso claramente en el choque de ida de la Liga Endesa. Sin embargo, la historia es distinta si se cogen como referencia los encuentros disputados entre ambos en la segunda fase de grupos de la Basketball Champions League este año, donde el UCAM se impuso en esos dos encuentros y logró un autoritario triunfo en el choque celebrado en el Palacio.

El equipo universitario no pierde como local desde el pasado 12 de febrero, en el duelo que cayó ante el Real Madrid, y buscará redondear su brillante recta final en el presente curso con un triunfo ante el Bilbao Basket que le asegure el pase a Europa por quinta vez.