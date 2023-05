Al Real Murcia tan solo le queda un tren al que agarrarse si quiere disputar el play off de ascenso a Segunda División. Y esta tarde pasa por Nueva Condomina (18.00 horas). Y es que el conjunto grana necesita vencer al CD Castellón y esperar un pinchazo de la Real Sociedad B ante la UD Logroñés para recuperar esa quinta posición, última que da acceso a la promoción de ascenso, a falta de dos jornadas para el final del curso. No obstante, si el filial donostiarra consigue sacar su partido adelante, los de Mario Simón también deberán sumar los tres puntos si quieren mantener sus opciones en este tramo final.

El conjunto grana saltará al césped de la Nueva Condomina sabedor de lo que haya hecho su rival, ya que ese encuentro se disputará a las 16.00 horas. Y debe transformar eso en una ventaja en un escenario que se está volviendo un inconveniente en las últimas jornadas. Porque las dos derrotas en los dos últimos partidos como local tiene parte de culpa, entre otras razones, de que los granas no se encuentren actualmente en puestos de ascenso. Debe poner fin a esa sequía en casa el Real Murcia, donde también acumula dos jornadas sin anotar un gol ante su público, para poder recuperar un quinto puesto que perdió el pasado fin de semana tras caer ante la SD Amorebieta (2-1).

Enfrente estará un CD Castellón que sabe lo que es que se escape el play off en el tramo final, algo que le ocurrió el pasado curso, y que se plantará en la capital del Seguro dispuesto a puntuar para cerrar matemáticamente su billete hacia las eliminatorias. Se espera una buena entrada en el en estadio grana, tras una nueva promoción destinada a los aficionados y que se suma a los seguidores albinegros que también se desplazarán para presenciar el choque. La afición, consciente de lo que se juega el equipo, al tener la posibilidad de regresar a un play off hacia el fútbol profesional por primera vez desde 2018, acudió ayer al entrenamiento del primer equipo para brindarle su apoyo y confianza de cara a estas tres últimas jornadas en las que los granas deben sacar todos los puntos posibles que estén en su mano.

Se esperan varios cambios en el once de Mario Simón, aunque tampoco apunta a revolución. La primera novedad llegará en el lateral derecho, ya que Javi Rueda no puede disputar el encuentro al tener que cumplir ciclo por acumulación de amonestaciones. La solución más natural, por cómo se ha desarrollado la temporada ante un imprevisto así, es que Alberto López ocupe esa posición a pierna cambiada. No obstante, la opción de Manu Pedreño para asumir ese rol también se encuentra sobre la mesa.

Los cambios también pueden llegar al centro del campo, donde Sergio Aguza o Julio Gracia, acusado por el desgaste a lo largo de la temporada, pueden iniciar el encuentro desde el banquillo para que entre un Ale Galindo que perdió protagonismo en el último tercio del calendario por culpa de una lesión. En un principio, el técnico grana cuenta con todos sus efectivos, aunque es posible que, aún así, el delantero Dani Romera no sea de la partida todavía tras la lesión sufrida ante el Osasuna Promesas y sí lo haga un Alberto Toril que regresa tras cumplir sanción.

En el Castellón, por su parte, que acumula tres jornadas sin perder, es baja por lesión el lateral Javi Antón y tampoco se espera que dispute el encuentro el exgrana Adrián Fuentes, por un golpe en el pie. No obstante, sí que volverá a los planes del entrenador Albert Rudé el atacante Raúl Sánchez tras cumplir sanción.