El STV Roldán encara el tramo final de una temporada para olvidar. El conjunto roldanense se encuentra sin opciones a los play off, después de realizar una segunda vuelta muy irregular y dejándose puntos en partidos, donde partían como favoritas. El STV disputa hoy la vigésimo octava jornada ante el Rayo Majadahonda, y se podrá seguir a través de Live Vuvuzela, a partir de las 18. 00 horas.

Las roldanenses no pueden estar satisfechas de la temporada que han realizado, ya que no han conseguido igualar lo que consiguieron el pasado año, donde llegaron hasta la primera ronda de los play off. El conjunto de Torre Pacheco está fuera de la zona de lucha por el título de liga a falta de tres jornadas para concluir la campaña.

Al STV Roldán le quedan tres jornadas, contando con la que disputan hoy ante el Rayo Majadahonda. La próxima semana las murcianas se despedirán de su afición, enfrentándose ante Sala Zaragoza. La entidad pachequera cerrará esta temporada 2022/2023, midiéndose al Leganés. El técnico roldanense sabe que no se juega nada en estas últimas tres jornadas, pero no disputa nada a nivel competitivo, el equipo se juega acabar la temporada con la cabeza alta, y quiere vencer sus últimos tres encuentros.

Por otro lado, el conjunto al que se mide el STV Roldán en esta jornada, el Rayo Majadahonda, llega al encuentro ocupando la decimotercera posición. El conjunto madrileño se juega mucho más que las murcianas, ya que se encuentran a tres puntos del descenso, y cualquier fallo en estas tres últimas jornadas puede condenar a la escuadra de la capital de España, a estar en Segunda División en la próxima temporada.