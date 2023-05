El tramo final del campeonato está dejando más dudas que certezas para el cuadro de la Región que deberá sumar de tres en el último partido antes del playoff en casa para no seguir dejando escapar posiciones, a partir de las 18.30 en el Palacio de los Deportes ante Córdoba.

Haber conseguido sumar únicamente una victoria en los últimos cuatro partidos ha disipado el inicial objetivo para los murcianos de alcanzar el segundo puesto y además, condicionados por los malos resultados, han visto como hasta el cuarto puesto parece imposible por la mejora de Jimbee Cartagena.

A falta de dos partidos para que termine el calendario establecido y con los playoffs a la vuelta de la esquina, ElPozo recibe a un Córdoba con la salvación prácticamente en el bolsillo situado cuatro puntos y cuatro puestos por encima de los puestos de descenso.

La pasada jornada los de Javi Rodríguez volvieron a dejar dudas en su rendimiento, mermados por la falta de gol en los tramos decisivos y alejados de ser ese equipo infranqueable que durante una buena parte de la temporada parecía haber dejado atrás la irregularidad, cayendo 2-1 ante Industrias Santa Coloma.

El duelo tendrá un componente especial para la marea roja puesto que al ser el último partido en casa, la entrada únicamente costará un euro con el objetivo de que el equipo se sienta arropado y pueda recuperar esa chispa que tanta falta le hace cuando la temporada se acerca a su tramo decisivo.

El entrenador de ElPozo, pasó por la rueda de prensa para comentar la situación del equipo: «El resto de los equipos han sido más regulares que nosotros y se merecen estar donde están y contar con el factor cancha. Ahora sólo queda intentar llegar de la mejor forma, con las mejores sensaciones, aunque está claro que en los últimos partidos no hemos dado la talla».

Sobre la irregularidad del equipo, destacó que al equipo no le queda otra que seguir trabajando y esperar las buenas sensaciones: «Veníamos de cuatro meses sin perder y caímos en un partido muy igualado en Palma cuando mejor estábamos y después empatamos y aparecieron las dudas. La regularidad no la hemos encontrado y a lo mejor es culpa mía pero tenemos que seguir remando».

El estado de ánimo del equipo no influye en su rendimiento puesto que para el míster, la actitud es buena: «Los jugadores quieren, ellos lo intentan y no nos queda otra que seguir, no creo en otra cosa que no sea el trabajo para conseguir cambiar esta dinámica desde este mismo partido».

Sobre lo que está por llegar, Javi Rodríguez destacó que la próxima semana comenzaran ya los preparativos para el play off: «Empezaremos seriamente a preparar esos partidos, este fin de semana se decidirá la cuarta plaza e iremos a Levante como si fuese un partido de play off».

Un duelo ante Córdoba, sin mucha relevancia en la tabla, pero que medirá las sensaciones de ElPozo antes del play off, a partir de las 18.30, en el Palacio de los Deportes.