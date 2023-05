La rueda de prensa ofrecida este viernes por Mario Simón en Nueva Condomina tuvo un comienzo inesperado. Como cada semana, cuando los medios esperaban la aparición del técnico del Real Murcia para analizar el partido del fin de semana, el madrileño aparecía acompañado. Tanto Felipe Moreno, presidente del club grana, como Pedro León, uno de los capitanes de la plantilla, hacían acto de presencia en la sala de prensa para respaldar al entrenador con vistas a las tres últimas jornadas de liga, entre ellos el de este domingo frente al Castellón, partidos en los que los murcianistas se juegan estar en la fase de ascenso.

Intentando despejar las dudas surgidas alrededor de Mario Simón, muchas de ellas generadas desde dentro de las oficinas de Nueva Condomina, el máximo mandatario del Real Murcia intentaba ofrecer una versión diferente de puertas para afuera. "Estamos todos a una, directiva, cuerpo técnico y jugadores, aquí no hay ninguna fisura, por mi parte nunca han habido dudas con respecto a Mario Simón. Estamos todos a una y vamos a por todas", decía Felipe Moreno ante un técnico cuya cara demostraba que no estaba cómodo con la situación. Esas palabras del responsable grana eran repetidas por Pedro León.

Con esta puesta en escena no esperada, intentaba el Real Murcia calmar las aguas con vistas a los tres últimos partidos de liga y después de una racha de cuatro semanas sin ganar, tres de ellas con derrota en el marcador. Con el equipo fuera del play off y con el miedo a que este domingo si no se gana se repitan los gritos de 'Mario vete ya', Felipe Moreno ha salido a la palestra para reforzar al técnico, señalando que "nunca han habido dudas con respecto" al entrenador.

Otra cosa es lo que en realidad ha ocurrido en las últimas semanas. Porque los responsables murcianistas llevan ya tres semanas moviéndose para buscar una candidato al banquillo que les permitiera destituir al madrileño. Según distintos medios, han habido reuniones con distintos técnicos, algunos de ellos con demasiado caché para bajar a Primera RFEF, pero cada uno de ellos ha ido respondiendo 'no' a la oferta de Felipe Moreno, una oferta que podría ser envenenada dada la difícil situación deportiva en la que ha quedado el equipo tras cuatro semanas sin ganar y salir del play off.

Las llamadas y los movimientos de Felipe Moreno para dar un vuelco a la situación con un cambio de entrenador al final no han dado resultado, lo que ha acabado con un presidente resignado e intentando, con una puesta en escena nunca vista en Nueva Condomina, transmitir que Mario Simón siempre ha sido su técnico. "Estamos todas a una", reiteraba, cambiando de guion y transmitiendo ahora sí confianza en un entrenador que las ha vivido de todos los colores cuando está muy cerca de cumplir su segunda campaña en el club murcianista.

El Real Murcia, que está sexto a tres puntos del play off, jugará este domingo frente al Castellón, un rival directo por la pelea por luchar por el ascenso. Los blanquinegros son terceros con 59 puntos, siete más que los murcianistas, por lo que de ganar en Nueva Condomina asegurarían su presencia en la fase final. Además de la visita del conjunto orelluts, los murcianistas viajarán una semana después al campo del Alcoy y cerrarán la liga contra el Eldense.

Simón: "Los entrenadores tenemos que estar respaldados por la plantilla"

Realizada la fotografía y acabada la puesta en escena, Mario Simón ya sí atendía con normalidad a los medios, refiriéndose al partido frente al Castellón de este domingo a las seis de la tarde. Pero el técnico grana también fue cuestionado por ese respaldo que acababa de recibir. Sobre esto, el madrileño mantenía el discurso coherente que le acompaña tanto en los buenos momentos como en los malos. "Los entrenadores siempre dependemos de los resultados", decía, considerando que en estas semanas "siempre he sentido el apoyo y el respaldo del club y de Felipe Moreno". "Pero los que nos respaldan a los entrenadores realmente son los jugadores", explicaba, añadiendo que si la plantilla "cree y el ambiente de trabajo es bueno, el entrenador siempre tendrá confianza y ganas de seguir trabajando". "Eso es lo que siempre hemos buscado, porque con estabilidad es más fácil llegar a los objetivos".

Hablando de objetivos, Mario Simón no quiere bajar los brazos pese a las últimas cuatro semanas sin ganar y al hecho de salir de la zona de promoción. "Si somos capaces de ganar al Castellón, tenemos posibilidades", decía, intentando despejar ese discurso pesimista instalado por la falta de victorias. "Si nosotros mismos respondemos y ganamos, tenemos todas las opciones. La plantilla y yo estamos en esa dirección", continuaba, insistiendo en que ganar al Castellón "es muy importante para nuestro futuro, porque si ganamos tenemos posibilidades". Además consideraba que sacar los tres puntos ante los albinegros "nos daría muchas alas para el tramo final y nos empujaría en las dos últimas jornadas".

El técnico del Real Murcia también insistió en que no se está valorando como se debe lo que está haciendo el equipo. "Las últimas semanas han generado decepción, pero no hay que olvidar que hay grandes proyectos peleando por no descender. Hay que ser ambiciosos, porque estamos capacitados para entrar entre los mejores, pero hay que valorar las cosas que se están haciendo. Queda esa sensación de que se están haciendo muchas cosas mal, cuando en realidad estamos haciendo cosas muy bien, y considero que si ganamos el domingo vamos a estar entre los mejores”