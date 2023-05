Hace más de un mes que Nueva Condomina no celebra un gol del Real Murcia. El último fue el pasado 2 de abril, con el tanto de Pablo Ganet que cerraba la goleada ante el Cornellá en una recta final que parecía prometedora para los intereses del club grana. Sin embargo, después algo más de cinco semanas, la situación es totalmente diferente. La sequía del plantel que dirige Mario Simón en casa le ha pasado factura. No fue capaz de sacar puntos en sus duelos ante el Atlético Baleares ni el Intercity, y lo peor de todo es que tampoco vio portería. Algo que debe cambiar radicalmente en los dos de los tres encuentros que restan (al recibir al Castellón y Eldense) para finalizar el curso si quiere recuperar el quinto puesto y disputar así el play off de ascenso a Segunda División.

El Real Murcia ya no depende de sí mismo, pero eso no es motivo para bajar los brazos en una recta final en la que mirará de reojo lo que haga la Real Sociedad B. El equipo murciano necesita, al menos, un pinchazo del filial donostiarra, aunque antes debe ser capaz de sacar sus partidos adelante. Empezando por el de este domingo (18.00 horas, Insports TV) ante un CD Castellón que busca certificar su presencia matemática en las eliminatorias. Para ello, el Real Murcia debe romper su falta de acierto de cara a portería. Nunca ha enlazado tres jornadas consecutivas sin anotar esta temporada, aunque sí que ha igualado su sequía con las derrotas por la mínima ante el Atlético Baleares (0-1) e Intercity (0-1). Sin embargo, en su anterior periodo con problemas para marcar, sí que logró al menos añadir un par de puntos a su casillero. Y es que hay que remontarse al principio de la temporada para encontrar dos jornadas consecutivas en la Nueva Condomina sin que el Real Murcia no haya anotado por lo menos un tanto. Ocurrió ante el Calahorra, en la jornada inaugural, cuando los de Mario Simón no pasaron del empate acero. Y también sucedió ante el Numancia en un encuentro que tampoco pudo transformar en goles su dominio y acabó con el mismo resultado. El Real Murcia cerró el mes de abril con solo 3 puntos de los 9 que estaban en juego en su estadio, y esa es una de las razones, entre otras tantas, que han hecho que abandonen los puestos de play off de ascenso del grupo II de Primera Federación en la recta final del curso. Además, se da la circunstancia de que el conjunto grana se enfrenta ahora a tres rivales ante los que solo pudo hacer un gol en la primera vuelta. En Castalia acabó derrotado por 1-0, idéntico resultado que en su visita al Pepico Amat para medirse al Eldense (1-0). Ambos son los últimos rivales que pasaran por la Nueva Condomina en la fase regular esta temporada, por lo que los de Mario Simón deberán cambiar esa estadística. El único gol de estos tres últimos enfrentamientos fue el de Dani Vega ante el Alcoyano (1-0), que otorgó el triunfo a los granas en el duelo disputado el pasado diciembre. El Real Murcia visitará El Collao la próxima semana, el sábado 20 a las 18.30 horas, y llegar a ese duelo con opciones de play off pasará primero por superar al CD Castellón esta jornada. Algo que saben de sobra dentro del plantel. «Somos conscientes de que primero nosotros tenemos que hacer nuestras cosas bien, y después de hacer nosotros los deberes, ya podremos mirar a los demás. Cuando se acabe el último partido de liga es cuando hay que estar en play off, no ahora. Pero pienso que nos vamos a meter y para ello hay que pasar por el domingo», aseguraba ayer Alberto Toril en los canales oficiales del club. Un ‘ensayo’ para el Castellón de cara al play off Parafraseando a Kurt Cobain, Smells like play-offs spirit. El gol de Koné en el último minuto tumbó la resistencia de la SD Logroñés, encarriló al Castellón hacia la postemporada y cambió el ambiente de Castalia. «Ánimo» e «ilusión» son dos palabras que ha repetido desde entonces el vestuario en cada una de sus comparecencias. También el delantero David Cubillas en esta semana que culmina con la visita al Real Murcia, un partido que se encara como un auténtico ensayo para los probables play-offs. El capitán del Castellón es todo un experto en promociones de ascenso. Con el Castellón ha jugado dos y ha subido en los dos. En la primera, en 2018, el conjunto de Sergi Escobar vivió una situación similar a la que está atravesando esta temporada con Albert Rudé. Peleó hasta la última jornada por ser campeón, pero terminó la liga regular en segunda posición. El otro ascenso de Cubillas se produjo en 2020 y estuvo marcado por la pandemia. La competición se detuvo con el Castellón en la primera plaza. Cubillas apareció en la prórroga para eliminar a la Peña Deportiva, y el ascenso a Segunda se certificó contra el Cornellà. Ahora, Cubillas encara un nuevo desafío. La visita al Real Murcia (domingo, 18.00 horas) esconde un premio jugoso para los albinegros. Con un empate en la Nueva Condomina, el Castellón certificará de manera matemática un puesto en la promoción. El rival es de hecho uno de los aspirantes a entrar en la postemporada. Para completar los ingredientes, se espera un desplazamiento masivo de la afición albinegra. «Vamos con mucha ilusión, sabiendo que es un campo complicado y que enfrente tendremos a un gran rival. Tenemos ganas de competir y de certificar el play-off, que será un paso importante para nosotros», dice Cubillas. «Son partidos complicados, ya lo vimos contra la SD Logroñés en Castalia, y en Murcia lo será también. En play-offs nos encontraremos rivales así», sentenció.