El FC Cartagena, contra la historia

El FC Cartagena encara los últimos tres partidos de la competición doméstica jugándose entrar en play off. Los albinegros arrancan la antepenúltima jornada en la séptima posición a cuatro puntos del Albacete Balompié. Los manchegos cierran la zona noble de la tabla y en la trimilenaria las opciones pasan por ganar los tres partidos y esperar algún pinchazo de los manchegos.

Las opciones de los de Luis Carrión no son cuantiosas y la historia no juega a su favor. Desde la temporada 2010-2011, los equipos de Segunda División se disputan la última plaza de ascenso en la fase de promoción. Anteriormente subían los tres primeros. Sin embargo, desde la implantación de este sistema, ningún equipo emplazado en la séptima posición a tres jornadas del final y con cuatro puntos o más de diferencia respecto al play off logró entrar en la promoción.

Precisamente, en aquel desenlace de 2011, el Cartagena también amenazaba con terminar la temporada en los puestos de privilegio. El equipo de la ciudad portuaria era noveno a cuatro puntos del Real Valladolid con doce puntos en juego. Los pucelanos cerraban la zona de play off en la que se encontraba un Barça Atlètic que no podía ascender. Las tres derrotas consecutivas que encadenaron los albinegros imposibilitaron cualquier opción.

De hecho, ningún equipo que ocupase la posición siguiente al playoff a tres jornadas para el final logró entrar en promoción en los primeros años de este sistema de clasificación.

Xerez, Almería, Ponferradina, Recreativo de Huelva, Llagostera y Oviedo se quedaron por el camino en sus aspiraciones hasta la temporada 2015-2016. Sin embargo, el Cartagena podría inspirarse en el Almería de la 2011-2012. Los andaluces encaraban las tres últimas jornadas con seis puntos de diferencia con la promoción y fueron capaces de recortar cinco aunque finalmente no se clasificaron. De hecho, aquel cuadro almeriense es todavía el equipo que más diferencia tenía para recortar con el playoff con solo tres partidos por disputar.

En la temporada 2016-2017 la dinámica cambió por completo. El Huesca encaraba los tres últimos compromisos ligueros en el puesto siete de la tabla y lograron acceder a la promoción de ascenso. En las cuatro temporadas siguientes, el séptimo clasificado con doce puntos por disputar siempre entró en playoff. Estos fueron los casos de Real Valladolid, Deportivo de la Coruña, Elche y Rayo Vallecano. Bien es cierto que ninguno de estos equipos tenía una diferencia menor de cuatro puntos que recortar. El año pasado la Ponferradina volvió a cambiar la tendencia y se quedó fuera por segunda vez en las últimas temporadas.

Los dos últimos empates ante precisamente el Albacete y el Burgos han provocado que los albinegros deban desafiar a la probabilidad y ser los primeros en remontar una diferencia tan sustancial con tan poco margen para conseguir el ansiado objetivo. Aun así, las estadísticas están para romperlas y la historia para reescribirla.

Kiko Olivas: «Nuestras cuentas pasan por ganar todos los partidos»

Kiko Olivas pasó ayer por rueda de prensa en la previa de la visita a La Romareda del próximo sábado (18.30 horas, Amazon y Movistar). El defensor del Cartagena manifestó que las únicas cuentas que maneja el equipo son «ganar todos todos los partidos» hasta final de temporada. Esto es, las tres últimas citas en La Romareda, la visita de Las Palmas al Cartagonova y la última salida a Santander.

Sobre el rival, el zaguero albinegro advirtió el potencial del Real Zaragoza en su estadio. «No se juegan nada pero están en casa y tienen una afición grande detrás», apuntó Olivas, quien reconoció que los aragoneses «han ido de menos a más» con el transcurso de la competición.

Al contrario que en la jornada anterior, el conjunto cartagenerista jugará antes que el Albacete. El antequerano reconoció en este sentido que una victoria a domicilio esta jornada podría suponer un punto extra de presión para los manchegos en su defensa de la última plaza de playoff. «Si ganamos les meteremos presión porque nos verán más cerca», avisó. Los albacetistas recibirán en el Carlos Belmonte al Alavés, equipo inmerso también en pelear el ascenso directo.

Kiko Olivas también valoró su desempeño esta temporada. El andaluz reconoció haber vivido una «temporada complicada». «Ha sido la primera en mi carrera con tantas lesiones y ha sido difícil de llevar», expresó el zaguero, quien también agradeció la confianza que le ha mostrado Luis Carrión durante este curso.

El Zaragoza, sin opciones, ya sólo piensa en el futuro

Por muy virtual que sea la permanencia, las matemáticas han vuelto a dejar antes al Real Zaragoza sin posibilidades reales de ascenso que de descenso. De hecho, así viene siendo a lo largo de los últimos años en la capital maña, marcados por la mediocridad en la que se ha instalado el equipo aragonés, que, tras el descenso del Lugo, ya es, junto al Tenerife, el que más temporadas seguidas acumula en la categoría (once cumplirá cuando confirme su salvación). El partido ante el Cartagena ya sólo lo afronta pensando en el futuro.