El UCAM Murcia CB terminó la temporada 2021-2022 deprimido después de firmar una brillante primera vuelta y de ser semifinalista de la Copa del Rey de Granada. El equipo se desmoronó en la segunda vuelta, en la que ganó sólo seis partidos y sumó sólo un triunfo en las últimas seis jornadas de la Liga Endesa. En la actual, pese al desgaste de la competición europea y de los evidentes errores en la planificación del pasado verano, la llegada de un base como Chris Chiozza ha logrado darle la vuelta a la tortilla.

La plantilla de Sito Alonso, que sólo sumó un triunfo en las siete primeras jornadas de la segunda vuelta, presenta una racha de seis victorias en los últimos ocho partidos, incluyendo dos a domicilio de forma consecutiva la pasada semana frente al Tenerife y el Río Breogán. En todos ellos hay un denominador común: la participación de Chiozza. Más allá de haber aportado una media de 11,2 puntos y 5 asistencias por encuentro, la principal aportación del jugador de Tennessee está en la lectura del juego y que ha sido capaz de hacer crecer la aportación de varios de sus compañeros, especialmente los pívots.

El gran beneficiado ha sido el ucraniano Artem Pustovyi, quien por fin tiene un director de juego a su lado capaz de ponerle balones por encima del aro para hacer valer su envergadura (2,19 metros de estatura).

El UCAM, gracias a esta racha positiva, ha pasado de estar lejos de la octava plaza a ser noveno y estar a un solo triunfo del último puesto de play off que ocupa el Valencia Basket. Tiene en sus manos en las dos jornadas que le restan acabar en una posición que le dé derecho a disputar la próxima temporada la Basketball Champions League. Pero también tiene al alcance de su mano entrar por segunda vez en su historia en los cuartos de final de la liga, aunque para ello depende de lo que haga el irregular Valencia Basket, al que le tiene ganado al average particicular y que en los tres partidos que le restan, dos esta semana, tiene que enfrentarse al Real Madrid el próximo viernes en La Fonteta y el domingo visitar al desahuciado Carplus Fuenlabrada, que tras consumarse su descenso, está perdiendo todos sus partidos por abultados marcadores. Después, en la última jornada, jugará en su pista contra el Río Breogán.

Al UCAM Murcia, que ya la semana pasada jugó ante el Lenovo Tenerife un partido que se adelantó por la participación de los tinerfeños en la Final Four de la Basketball Champions League, sólo le quedan dos encuentros. Uno de ellos, este domingo a las doce de la mañana en el Palacio ante el Surne Bilbao, lo debe ganar para mantenerse en la novena plaza. Pero en la jornada final, que aún no tiene fecha por la presencia del Barcelona en la Final Four de la Euroliga, jugará a domicilio en el Palau Blaugrana.

Una entrada por abonado

Para la despedida de la temporada regular en casa de este domingo, el club ha lanzado una promoción por la que todos los abonados podrán retirar una localidad gratis. La misma se puede reservar a través de la web compralaentrada.com por 0,96 euros en concepto de gastos de gestión, mientras que también se puede retirar en la sede del club de forma presencial y gratuitamente. La entidad quiere crear un buen ambiente en las gradas para un encuentro ante el Surne Bilbao que será clave.