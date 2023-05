Nadie dijo que luchar por un hueco en el play off de ascenso a Primera División fuera fácil. Menos para un Fútbol Club Cartagena que hace tres años miraba todavía de lejos el fútbol profesional. No obstante, el conjunto albinegro se fue ganando el derecho a ser considerado serio candidato con trabajo, esfuerzo y resultados que le llevaron a las siete últimas jornadas con la codiciada sexta plaza en el bolsillo. Un mes después, la situación ha cambiado drásticamente alejando el play off a cuatro puntos de distancia y poniendo muy difícil la consecución de tamaño objetivo. La fatiga de los pesos pesados es uno de los motivos que ha terminado resultando en el bajón de rendimiento.

Después de un verano que trajo consigo la remodelación casi completa de la plantilla albinegra, Luis Carrión comenzó la temporada con una premisa clara: mantener en dinámica a un grupo amplio de futbolistas y no caer en la diferenciación entre titulares y suplentes. Del dicho al hecho hay un trecho y su idea resultó más complicada de aplicar de lo que parecía. Pronto se estableció un once muy marcado con pocas opciones para los suplentes, lo que derivó en un rendimiento dispar de ambos grupos y en el inevitable cansancio de los que acaparaban los minutos. El equipo se cayó al final de la primera vuelta entrando en la peor racha de resultados del club en los últimos 7 años, pero la directiva y el cuerpo técnico pudieron corregir la situación en el mercado de invierno con las salidas de los que menos contaban y la llegada de piernas frescas. Se fueron Delmás, Tejera, Arribas y Jaime Romero y ficharon Miguelón, Poveda, Martos, Ureña, Pêpê y Eteki con la intención de oxigenar un equipo ahogado. Lo consiguieron, pero la historia se vuelve a repetir en el tramo final de competición. El grupo de futbolistas formado por Iván Calero, Datkovic, Musto, De Blasis y Jairo ha sido fijo en las alineaciones de Luis Carrión desde el mes de agosto con las consecuencias que ello acarrea. De media, los cinco jugadores superan el 80 por ciento de los minutos totales sobre el césped destacando los casos de Datkovic -91-, Calero -92- y Pablo -96-. De los fichajes invernales, sólo Miguelón se ha quedado completamente al margen del equipo mientras los demás han aportado sus cualidades al grupo. No obstante, esa circunstancia tampoco ha supuesto un mejor reparto de minutos y simplemente los ha colocado en otras piernas que ahora también acusan el cansancio. Así las cosas, en la segunda mitad de la temporada se estableció el once formado por Escandell, Calero, Kiko Olivas, Datkovic, Martos, Jairo, Pêpê, Musto, Ureña, De Blasis y Borja Valle sin más alternativas que los minutos residuales de Mikel Rico en el medio o las entradas desde el banquillo en ataque de Franchu, Ferreiro, Ortuño o Sadiku para tratar de cambiar los partidos. La mala gestión del cansancio pronto generó las lesiones de Olivas y Ureña y provocó la impotencia de las últimas cuatro jornadas en las que el Cartagena sólo ha logrado cinco puntos de 12 posibles. Ahora, a cuatro de distancia del Albacete, el Cartagena debe remar con fe ciega para lograr un objetivo que se ha puesto casi imposible. En manos de Luis Carrión queda mejorar la gestión de los minutos en las últimas tres jornadas para exprimir al máximo su equipo. La Federación de Peñas anuncia un viaje en autobús a Zaragoza El FC Cartagena no se quiere sentir sólo en La Romareda, donde jugará el próximo sábado 13 de mayo el partido correspondiente a la cuadragésima jornada de la Liga Smartbank frente al Real Zaragoza y por ello ha organizado, junto con la Federación de Peñas, el viaje hasta Zaragoza, exclusivo para abonados del club. Al igual que en otras ocasiones, el club ha colaborado con la Federación para organizar el plan de viaje, que consta de un paquete de billete de autobús y entrada al campo por 65 euros o sólo la entrada al estadio maño, por un precio de 15 euros acordado para todas las aficiones visitantes en Segunda División. El autobús o autobuses con los aficionados que reserven su plaza saldrá desde el Estadio Municipal Cartagonova el mismo sábado del partido a las 6.00 de la mañana para llegar a Zaragoza sobre las 14.30 aproximadamente. Tras la finalización del encuentro, que comienza a las 18.30, el desplazamiento partirá de nuevo hacia Cartagena con llegada aproximada sobre las 5.30 de la madrugada. Las entradas y billetes ya se pueden reservar en las oficinas del Estadio Municipal Cartagonova. a