Yeclano Deportivo y Cartagena B firmaron las tablas en un encuentro donde los azulgranas dominaron pero en la que repitieron la falta de mordiente que se ha ido palpando durante la segunda vuelta en el campo de La Constitución. A los de Adrián Hernández solo les vale ganar en San Javier en la última jornada y esperar que el Recreativo de Huelva, ya clasificado como segundo, venza al UCAM, mientras que los cartageneros finalizarán con tranquilidad el campeonato.

Con un buen ambiente en las gradas, se echó de menos aprovechar la oportunidad para que en el previo se hubiera homenajeado al emblemático Tonete, que tras 20 temporadas se ha incorporado en una de las listas electorales y presumiblemente no continuará en un equipo en el que apenas ha podido contar con opciones de minutos esta temporada. Así, con las sensibles bajas de Boris y Riquelme por sanción, Adrián Hernández dispuso un once colocando de falsos nueves a Pau Pérez y Manu Costa, quienes tuvieron varias asociaciones interesantes pero que no sacaron el colmillo suficiente para anotar.

Precisamente, el tiro más peligroso fue de Manu Costa en un disparo cruzado, mientras que la mejor opción llegó de las botas de Tiko Iniesta a la media hora, cuando penetró con peligro y paseó el esférico por el área pequeña sin que nadie remachara como debiera. En los instantes finales antes del descanso, el Yeclano sacó tres córners sin generar miedo en la rocosa defensa del filial, mientras que el Cartagena B tuvo su primer remate a puerta en el descuento obra de Pedro García con respuesta sólida de Iván.

La segunda mitad siguió los mismos derroteros, mucho dominio azulgrana pero sin terminar de materializar. Pau Pérez disfrutó de un excelente balón empezando desde el lateral del área y metiéndose para dentro en la frontal, cuya bola se marchó por poco. Iniesta también se sumó a lanzar fuera, e instantes después se produjo la jugada polémica del choque que, como en Granada y otros tantos partidos, no cayó del lado azulgrana. Melé dentro del área con segundas jugadas y bola que golpea en el brazo de un defensor cartagenero dentro del área pequeña, no fácil para el árbitro pero absolutamente evidente para el juez de línea, que prefirió obviarla.

Que el Yeclano parece que vaya a quedarse en la orilla de un play-off que tenía en su mano fue achacado posteriormente por el míster sobre tres motivos: la mala gestión de las expectativas por parte de una plantilla muy joven, las continuas lesiones que especialmente en la segunda vuelta se han cebado con sus dos fichajes arriba, Silvente y Boris, y también las labores arbitrales. No gustó tampoco en el club azulgrana que tras la bochornosa situación de la semana anterior, esta vez la federación enviara al choque un colegiado de Orihuela con posibles vinculaciones con el Ucam.

El caso es que no se pitó ese penalti, y la mejor del encuentro, ya con el salido de lesión sobre el campo, Andrés Silvente, se fue rozando el palo. Gran centro desde la derecha y espectacular chilena del delantero que habría hecho caerse a La Constitución si llega a meter ese chicharro. Todo ello en un guion del Cartagena B excelentemente trazado, donde los de Pepe Aguilar se mantuvieron firmes y jugaron a la perfección sus tiempos, con la mejor jugada para haberse llevado el partido en el remate de un córner que Iván Martínez solventó con una muy buena parada.

De esta forma, se llegó al pitido final con el público y el equipo decepcionado por no haber ganado, y siendo conscientes de las respectivas victorias del UCAM y el Sanluqueño. Un posible último encuentro de la temporada en La Constitución que dejó aristas tan abiertas como con incertidumbre pese a la magnífica temporada cosechada.