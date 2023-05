ElPozo Murcia juega esta sábado, a partir de las seis y media, el último partido de la liga regular en el Palacio de los Deportes. El club ha decidido que la entrada costará sólo un euro y se podrá adquirir a través de la web del club. La promoción se enmarca dentro del contrato de patrocinio con el ayuntamiento de Murcia y los abonados, como es habitual, no pagarán. El rival será el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que cuenta en sus filas con el excapitán murcianista Miguelín. El choque será ofrecido por La 7 y LaLigaSportsTV.

Tras esta jornada con horario unificado, la plantilla murciana concluirá en la pista del Levante UD FS el sábado 20 de mayo también a las seis y media. El miércoles 24 de mayo comenzarán los play off por el título con la eliminatoria de cuartos play off. El encuentro lo disputarán fuera los jugadores de Javi Rodríguez, que ya no tienen opciones de alcanzar la cuarta plaza y, por tanto, tendrán en contra el factor cancha. ElPozo jugará en casa el día 27, y si es necesario el tercer partido, lo disputará fuera el 30 de este mismo mes. El equipo murciano es ahora mismo quinto, pero sólo cuenta con un punto de ventaja sobre el sexto, el Movistar Inter.